Хосроев Александр - Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади

Все тексты библиотеки из Наг Хаммади на рубеже III-IV вв. были переведены с греческого, и специфика коптского перевода - а именно использование греческих слов там, где коптский язык либо не мог передать все нюансы греческого термина, либо слово уже прочно вошло в обиходную лексику копта, - оказывается прекрасным подспорьем, если речь идет о несохранившемся (как в большинстве случаев этого собрания) оригинале того или иного памятника. Это обстоятельство значительно расширяет возможности исследователя религиозно-философской основы утерянного подлинного текста, что и является основной нашей задачей, и именно анализ греческой философеко-религиозной лексики коптских текстов будет служить тем фундаментом, на котором строится предлагаемая работа. Библиотека из Наг Хаммади весьма разнородна по составу: здесь и неизвестные ранее (или известные лишь по упоминаниям христианских и языческих авторов) богословские трактаты, и евангелия, и послания, и поучения... Это гностические, христианские, герметические тексты и даже произведения классической греческой литературы. Но в этом многообразии идеологий и жанров можно выделить бесспорно родственные по своей богословеко-философской мысли и способу выражения документы, а включение их в более широкий историко-культурный контекст позволяет атрибутировать их конкретному времени и конкретной идеологии.

Для анализа выбрана группа из нескольких текстов, происходящих, как ниже мы постараемел показать, из Александрии. Все эти памятники до находки из Наг Хаммади не бьmи известны науке, и здесь предпринята попытка вписать их в пеструю картину александрийской духовной жизни начала новой эры. С накоплением и введением в научный оборот нового материала и, как следствие, углублением исследований наши представления о том или ином памятнике корректируются а иногда и совершенно меняются, поэтому до итогового труда о рукописях Наг Хаммади еще далеко: для этого предстоит тщательно и всесторонне исследовать каждый текст в отдельности и в первую очередь выявить группы родственных памятников. Настоящая работа является лишь первым шагом на пути к обобщающим трудам об этих интереснейтих документах. Автор счел необходимым предпослать исследованию текстов две главы; первая поможет более свободно ориентироваться в текстах этой обширной коллекции и понять их место в контексте раннехристианской литературы, вторая даст представление о том сложном явлении, каким была александрийская культура первых веков новой эры, породившая предлагаемые вниманию читателя тексты.

Хосроев Александр - Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади

М.: Главная редакция восточной литературы издательства "Наука", 1991. 276 с.

ISBN 5-02-017257-X

Хосроев Александр - Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади - Содержание

Введение

Глава I Состав библиотеки в контексте раннего христианства

Глава II Александрийская культура первых веков новой эры

Глава III Поучении Силуана (VII, 4)

Глава IV Толкование о душе (II, 6)

Глава V Подлинное учение (VI, 3)

Глава VI Свидетельство истины (IX, 3)

Заключение

Приложение. Переводы коптских текстов

Поучении Силуана

Толкование о дуще

Подлинное учение

Свидетельство истины

Список сокращений

Указатели источников

Summary

Хосроев Александр - Александрийское христианство по данным текстов из Наг Хаммади - Введение

Большое собрание коптских папирусов, открытое в 1945 г. около поселения греко-римского времени Хенобоскии (Верхний Египет, современный район Наг Хаммади, Правый берег Нила , состоит из двенадцати книг-кодексов , в которых содержится 52 текста (свыше 1100 страниц). Почти все сочинения - религиозные тракта ты: раннехристианские, гностические, герметические. Шесть из них ранее бьии известны либо на греческом: "Государство" Платона (VI, 5) , герметическая "Молитва благодарения" (VI, 7), "Поучения Секста" (XII, 1); либо на латинском: "Асклепий" ( Vl, 8) ; либо на коптском: "Апокриф Иоанна" ( ІІ, 1) , "Премудрость Иисуса Христа" ( ІІІ, 4) . Еще шесть текстов - дублеты: "Евангелие египтян" ( ІІІ, 2 и IV, 2); "Блаженный Евгност" ( ІІІ, 3 и V, 1) ; "Евангелие истины" ( 1, 3 и XІІ, 2); "О происхождении мира" ( ІІ, 5 и XIII, 2); "Апокриф Иоанна" (ІІ, 1; ІІІ, 1 и IV, 1). От некоторых произведений ранее бьии известны фрагменты - на греческом: "Евангелие от Фомы" ( ІІ, 2); на коптском: "О происхождении мира" (11, 5) и "Поучения Силуана" (VII, 4) - но они не могли быть идентифицированы, пока в руках исследователей не оказался полный текст. Некоторые сочинения настолько фрагментарны ("Зострианос" [VIII, 1], трактат, занимавший 132 страницы, но дошедший в плачевном состоянии; "Мельхиседек" [IX, 1]; "Свидетельство истины" [IX, 3] и т.д.), что число сочинений, содержащих более или менее полный текст, сокращается до тридцати.

По яэыку тексты разделяются на две основные группы: рукописи I, Х и часть XI написаны на поддиалекте субахмимского, а остальные сочинения на саидском диалекте с архаизмами и сильным влиянием ахмимского, субахмимского и фаюмского диалектов. Библиотека вышла из-под пера нескольких переписчиков: один переписал четыре рукописи ( IV, V, VI и VII I) , пятеро других переписали по одной ( II, III, IX, XII и XI II), седьмому принадлежит Х и часть I рукописи (тексты 1, 2, 4 и 5), на долю восьмого приходится часть I рукописи и два первых трактата XI рукописи, девятый переписал VII рукопись и 3-й и 4 -й трактаты XI рукописи. Исследование переплетов показало, что и над ними трудился не один человек, а по меньшей мере три. Первая группа (IV, V, VIII) характеризуется весьма скромным оформлением переплета, свидетельствующим об экономии материала; вторая (II, VI, IX, Х) отличается усовершенствованной техникой и более высоким эстетическим качеством; третья - весьма примитивна и не имеет ярко выраженных отличительных черт. Как теперь можно увидеть, в одной и той же рукописи не встречаются дублеты; все дублеты написаны разными переписчиками и имеют разные переплеты. Это, кажется, свидетельствует в пользу того, что библиотека из Наг Хаммади была составлена из более мелких книжных собраний или отдельных книг. Датировка по письму в ранних коптских текстах не имеет надежных критериев, поскольку нет датированных ранних коптских рукописей.

Однако греческие и коптские папирусы, обнаруженные в картоиаже переплетов библиотеки, проливают свет на этот вопрос. Некоторые документы, составляющие картонаж седьмой рукописи, имеют точные датировки: две расписки в получении пшеницы ( 20 ноября 341 г. и 21 ноября 346 г.), поручительство (октябрь 348 г.). Последний документ дает terminus а quo для переплета этой рукописи. Если принять во внимание, что подобные деловые документы сразу после того, как необходимость в них отпадала (самое большее через несколько лет), использовались вторично и то, что рукописи переплетались сразу после написания, временем возникновения седьмой рукописи следует считать начало второй половины IV в. Остальные рукописи на основе палеографии исследователи датируют примерно тем же временем. Документы из картонажа первой рукописи позволяют установить и место возникновения этих коптских памятников. Из "обязательства маслоделов", датируемого концом III-началом IV в., видно, что этот текст возник около Диосполиса Малого (город по соседству с Хенобоскией), т. е. недалеко от того места, где были найдены рукописи. Вероятно, где-то здесь рукописи были переписаны и переплетены.