Naci Keskin - Эфес - фотоальбом

Богиня Артемида, Святой Джон, Святая Мария имеют самое ближайшее отношение к Эфесу. Со всех концов света сюда приезжают в целях паломничества этих мест 2000 тысячелетней культуры. Археологические находки, обнаруженные в этой местности, к примеру, могилы святого Джона или Святой Марии находятся друг от друга всего в 10 км. Один день для посещения мест античных раскопок как правило считается недостаточным. Если вы проведете ночь в уезде Сельджук, то ознакомитесь с древнейшей историей о доме Святой Девы Марии, обнаруженной по предсказаниям одной богемской предсказательницы. Эфес имеет выигрышное месторасположение-в самом красивейшем уголке Анатолии. Это можно почувствовать уже приближаясь к городским воротам Эфеса. В период, когда Эфес являлся центром среди 500 анатолийских городов, в нём великий Гомер творил свои бессмертные произведения. Несмотря на довольно дальнее расстояние с моря просматривался амфитеатр великолепнейшего театра. А величественный храм Артемиды с переливающимися мраморными колоннами - творение величественной красоты.

В храме Артемиды собиралось более 250 000 человек среди которых находилось большое количество людей искуства, а также знатных и богатых людей. Ранней весной (в середине апреля) здесь проводились фестивали Артемиды. В эти месяцы число театральных зрителей достигало одного миллиона. Сюда прибывали спортсмены, музыканты и актёры не только из близлежащих районов, но и из Афин и Иерусалима. Храм Артемиды считался одним из чудес мира. Красота античных раскопок Эфеса чарует своим волшебством. Столетия не поколебали его красоту и сохранили до нашего времени непривзойденное великолепие этого строения. После падения, Эфес был покинут и предан забвению на протяжении многих лет. Археологические раскопки начались производится приблизительно сто лет назад и за последнее десятилетие здесь производятся реставрационные работы. Именно благодаря этим реставрационным работам миллионы посетителей Эфеса восторгаются историческими ценностями, которые оставались неразведанными на протяжении столетий.

Первоначально Эфес был построен в Западной Анатолии на заливе реки Кючюк Мендерес, вливающейся в море. Эта зона, находящаяся в самом центре Ионии имела плодоносные земли и умеренный климат, что и явилось причиной частых поселений этих мест. Места эти служили не только связующим звеном между востоком и западом, но и одновременно ключевым пунктом между Илоньей и Милетом. Имена виднейших творцов, деятелей искусства и науки, а также философов Гераклита и Талеса связаны с Иконьей. Первоначально города Ийоньи были несколько религиозны. В более поздние периоды, в них активизируется политический настрой. Каждый из этих городов имел независимую политическую структуру. Эфес находился под воздействием двух начал-первое из которых геологическое,второе политическое. Разделение этих двух начал почти невозможно, ибо они дополняли друг друга. Дата возникновения и имя создателя Эфеса истории не известны. Известно, что первые сведения об Эфесе относятся к 2000 году до н.э.. Первой богиней поклонения города, была Кибела, затем богиня Артемида. А по самым древнейшим источникам известно, что город построен амазонками, карийцами и лелегрейцами.

Naci Keskin - Эфес - фотоальбом

Турция, 2002 год, 64 стр.

ISBN 975-6691-02-6

Naci Keskin - Эфес - фотоальбом

В 11 году до н.э., город был захвачен ионийцами. Сын Кодроса Андроклес построил город в 1,5 км., от Храма на берегу моря и этот прибрежный город был типичным ионийским городом. В городе были построены храмы Афины и Аполлона. От Акрополя (сегодня, на том месте, где находился Акрополь находится византийский источник) не осталось почти что никаких признаков. А Акрополь находился на небольшом холме округлой формы перед стадионом. Сын афинского короля Кодроса Андроклес правил полуаристократическим государством вплоть до б-го столетия до н.э. До середины нового стотетия полуаристатическое государство превращается в диктаторское.

Последующие поколения развивают взаимоотношения с Лидийскими королями. В 541 году до н.э, лидийский король Кросус захватив город заставляет обитать его жителей на долине вблизи от Храма Артемиды. В тот период здесь жил Гераклид (540-480 г., до н.э ), оказавший большое воздействие на античную философию. После завершения персидских войн в Афинах начинается новый период ведения демократического государства. В период пелопоннесских войн Эфес находится под государственным управлением сначала Афин, а затем Спарты (404 г. до н.э.). В 334 году, д н.э., после граникосской войны город был освобожден от персов Александром Великим. Позже в 283 г. до н.э., Эфес был захвачен одним из преемников Александра Лисимахосом. Со временем, долина покрылась аллювиальным наносом, реки Кючюк