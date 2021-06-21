Дьяконов - Языки Древней Передней Азии
Настоящая книга, посвящена языкам, распространенным на территории современных государств — Турции (восточная часть), Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Ирака и Ирана (западная часть) — от древнейших времен до середины I тысячелетия до н. э.
Цель книги — преимущественно описательная и сопоставительная. Автор хотел дать общий обзор разнотипных языков древней Передней Азии с целью выявления сходств и различий между ними.
Игорь Михайлович Дьяконов - Языки Древней Передней Азии
М.: Наука, 1967. - 495 с.
Игорь Дьяконов - Языки Древней Передней Азии - Содержание
Игорь Дьяконов - Языки Древней Передней Азии - Содержание
ВВЕДЕНИЕ.
Часть I. НЕСЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ
Глава I. Общая характеристика языков древней Передней Азии.
§ 1. Значение изучения языков древней Передней Азии
§ 2. Общие замечания. Проблема классификации языков
§ 3. Проблемы родственных связей языков древней Передней Азии
§ 4. Генеалогическая классификация языков древней Передней Азии
§ 5. Структурная классификация языков древней Передней Азии. Языки эргативного строя
§ 6. Структурная классификация языков древней Передней Азии. Языки номинативного строя
Глава II. Шумерский язык
§ 1. Общие сведения о месте и времени распространения
§ 2. Шумерская письменность
§ 3. Периодизация истории шумерского языка
§ 4. Основные сведения по фонологии и фонетике
§ 5. Имя
§ 6. Местоимение
§ 7. Глагольная основа
§ 8. Глагольная связка
§ 9. Общая структура нормального глагола
§ 10. Наклонения
§ 11. Показатели общей направленности действия
§ 12. Пространственно-падежные показатели
§ 13. Переходность и непереходность. Вид. Спряжение
§ 14. Составные глаголы
§ 15. Глагольные имена. Номинализация спрягаемой формы глагола
§ 16. Общие сведения о синтаксисе
§ 17. Проблема генеалогической классификации шумерского языка
Глава III. Эламский язык
§ 1. Общие сведения о названии и расселении эламитов.
§ 2. Эламская письменность. Аккадская клинопись. Периодизация истории эламского языка
§ 3. Фонология и фонетика эламского языка
§ 4. Словообразование
§ 5. Имя
§ 6. Предикативные слова
§ 7. Местоимение
§ 8. Служебные слова
§ 9. Проблема генеалогических связей эламского языка
Глава IV. Хурритский и урартский языки
§ 1. Общие сведения о времени и месте распространения
§ 2. Графика хурритского и урартского языков
§ 3. Фонология и фонетика' хурритского и урартского языков
§ 4. Словообразование и лексика
§ 5. Имя
§ 6. Местоимение
§ 7. Глагол
§ 8. Глагольные имена
§ 9. Служебные слова
§ 10. Основные сведения о синтаксисе
§ 11. Генеалогические связи хурритского и урартского языков
Приложение к гл. IV: Хаттский («иротохеттский») язык
Часть II СЕМИТСКИЕ ЯЗЫКИ
Глава V. Общая характеристика семитских языков и их место в составе семитохамитской языковой семьи
§ 1. Общие сведения
§ 2. Фонология
§ 3. Корень и основа. Словообразование
§ 4. Имя
§ 5. Местоимение
§ 6. Глагол. Вид. Переходность. Непереходность
§ 7. Именной предикат и развитие цептральносемитского нового перфектива
§ 8. Проблема пассива и эргативной конструкции
§ 9. Выражение объекта при переходном глаголе
§ 10. Наклонения
§ 11. Породы глагола
§ 12. Служебные слова
§ 13. Порядок слов
Глава VI. Аккадский язык древней ступени
§ 1. Общие сведения о времени и месте распространения
§ 2. Письмо
§ 3. Фонология и фонетика
§ 4. Имя
§ 5. Местоимение
§ 6. Глагол
§ 7. Служебные слова
§ 8. Порядок слов
§ 9. Поздние аккадские диалекты древней ступени (переходные к среднему состоянию)
Приложение к гл.
VI: Аккадский язык средней ступени
§ 1. Общие сведения
§ 2. Фонетика
§ 3. Имя
§ 4. Местоимение
§ 5. Глагол
§ 6. Служебные слова
Глава VII. Северноцентральные семитские языки древней ступени (древнеханаанейский, аморейский, угаритский)
§ 1. Общие сведения
§ 2. Фонология и фонетика
§ 3. Имя
§ 4. Местоимение
§ 5. Глагол
§ 6. Служебные слова
§ 7. Порядок слов
Глава VIII. Северноцентральные семитские языки на средней ступени (до 500 г. до н. э.) (древнееврейский и староарамейский)
§ 1. Племена и пароды
§ 2. Письмо. Изобретение алфавита
§ 3. Фонетика
§ 4. Лексика
§ 5. Имя
§ 6. Местоимение
§ 7. Глагол
§ 8. Служебные слова
§ 9. Некоторые сведения о синтаксисе
ПРИЛОЖЕНИЕ
Игорь Дьяконов - Языки Древней Передней Азии - Глава 1
§ 1. Значение изучения языков древней Передней Азии
Языки древней Передней Азии представляют интерес не только как языки первых цивилизаций мира, — тех цивилизаций, которыми была положена основа всему социальному и культурному развитию человечества; для лингвиста они представляют большой интерес еще и потому, что письменные памятники этих древнейших цивилизаций сохранили нам языковые факты в их движении за целые тысячелетия, начиная с глубочайшей древности, что позволяет изучать процессы развития языка не на коротких отрезках, но в течение длительного времени.
Помимо этого, большое разнообразие этих языков позволяет сравнивать ход развития в пределах генетически различных языковых групп и отличать процессы локального значения во внутреннем развитии языков от процессов, одинаково типичных для целого ряда разных языковых групп. Вероятно, изучение этого материала позволит в дальнейшем более подробно разобраться в возникновении типологической близости разнородных, но территориально близких между собой языков. Действительно, несмотря на то, что языки древней Передней Азии принадлежат к разным языковым семьям или представляют собой изолированные языки, отнесение которых к определенной семье затруднительно, существуют, как мы увидим, и некоторые черты, сближающие их между собой.
§ 2. Общие замечания. Проблема классификации языков
1. Как известно из истории языкознания, до сих пор было предложено несколько принципов классификации языков. Так, можно типологически классифицировав языки по морфологическому принципу, т. е. с точки зрения общего характера технических средств, применяемых для выражения грамматических отношений, — путем ли размещения в определенном порядке неизменных корней или основ (изолирующий, в старой литературе — аморфно-синтетический строй), путем ли нанизывания последовательных неизменных показателей для отдельных грамматических значений (агглютинативный строй), путем ли применения комплексных показателей для целых групп грамматических значений и видоизменения самих основ (флективный строй) и т. д. Однако уже давно выяснилось, что эта классификация — чисто формальная и не имеет генетического значения, так как существенно само наличие в языке определенных грамматических категорий, а технические средства для их выражения могут при одинаковой степени развития языка выработаться различные, в зависимости от конкретной истории данной языковой семьи. Нельзя считать, что агглютинативные языки типологически старше флективных, изолирующие — старше агглютинативных и т. д. Изолирующий строй в ходе развития языка может выработаться из флективного или агглютинативный — из изолирующего. К тому же данные типы никогда не существуют в чистом виде, и, например, агглютинация всегда сосуществует с элементами флексии и наоборот и т. д. Все же для первичной ориентации в языковом многообразии морфологическая классификация сохраняет известное значение.
2. В период господства в советской науке так называемого нового учения о языке была выдвинута другая система типологической классификации языков — стадиальная. Она исходила не из того, как выражаются в языке грамматические категории, а из того, какие грамматические категории в нем существуют. На позднем зтапе развития этого учения делалась попытка рассматривать наличные в языке грамматические категории, прежде всего синтаксические, как отражение степени развития логических категорий мышления. В связи с этим предполагалась стадиальная последовательность смены типов существующих в языке синтаксических категорий соответственно развитию мышления. Наиболее обычным было выделение трех основных стадий — доглагольной, без специфического оформления сказуемого; эргативной, с различением глаголов действия и глаголов состояния и отражением действующего лица в косвенном падеже; и номинативной, характерной для большинства европейских языков (см. ниже, §5).
Но и эта классификация оказалась сильно упрощенной, прежде всего потому, что любой современный или засвидетельствованный письменностью вымерший язык представляет собой достаточно совершенное орудие для передачи любых понятийных категорий. Если дело обстояло бы иначе, то в настоящее время существовали бы народы, не способные к современному мышлению, что не имеет места. Следовательно, вопрос не в наличии тех или иных логических категорий в мышлении носителей данного языка, а только в применении тех или иных средств для их грамматического выражения. Так, русский язык не имеет грамматических средств для выражения некоторых глагольных категорий, существующих в английском языке, например давнопрошедшего длящегося (Past Perfect Continuous), однако это не значит, что он не имеет средств для выражения данной логической категории — он лишь выражает их не грамматически, а лексически, описательно.
Точно так же английский язык не имеет грамматических средств для выражения русских глагольных видов, но также может передать их содержание описательно. Поэтому наличие или отсутствие в языке тех или иных синтаксических конструкций и других грамматических категорий не означает, что у народа — носителя данного языка не выработалось соответствующих логических категорий. Это означает лишь, что всякий язык применяет для выражения категорий мышления вполне определенные, исторически сложившиеся лексические и грамматические средства. Последние, в зависимости от конкретной истории языка, либо могут быть новообразованиями, либо могут быть унаследованы из более или менее глубокой древности. Но во всех случаях эти средства уже одинаково приспособлены для передачи логических категорий современного мышления.
В ряде конкретных случаев действительно возможна известная связь некоторых грамматических конструкций по их происхождению с различными древними этапами истории мышления. Но то обстоятельство, сохранилось ли в данном языке древнее грамматическое средство или заменилось более новым и более совершенным, определяется уже конкретной историей языка и ни в коей мере не свидетельствует об уровне развития мышления у самих носителей этого языка. По этой причине нельзя постулировать единой схемы последовательной смены типов грамматических конструкций, непосредственно соответствующих якобы этапам единого хода развития человеческого мышления.
«Новое учение о языке» постулировало единство языкотворческого (глоттогонического) процесса, понимавшееся (в послемарровский период развития этой теории) как единая для всех языков мира последовательность развития типов грамматических категорий языка, как мы видели, ошибочно считавшаяся непосредственно соответствующей последовательности развития мыслительных категорий. Однако не только такое соответствие, но и сама последовательность смены языковых типологий в мировом масштабе осталась не доказанной сторонниками этого учения
.
Тем не менее необходимо отметить, что гипотеза закономерной последовательной смены синтаксических строев, выдвигавшаяся представителями «нового учения о языке», не была Просто надуманной и беспочвенной схемой; как и всякая научная гипотеза, она имела основание в наблюденных эмпирических фактах, в том числе фактах из истории языков древнего Востока. В самом деле, однородность типологического развития, в частности и развития от безглагольного строя через эргативный к номинативному, действительно может быть наблюдаема на значительных территориях в течение продолжительного времени для целых групп языков, при этом языков различного происхождения. Именно поэтому типологическая близость языков не является показателем их родства.
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