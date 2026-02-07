Это популярное издание является достаточно полным курсом библейской истории от Сотворения мира до Рождества Христова и одновременно — кратким курсом истории Древнего Востока в тех её аспектах, которые необходимы для глубокого понимания Священного Писания.

Ветхозаветная история излагается с учётом толкований Святых Отцов — главным образом, древних, таких как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Федорит Кирский и др. События Ветхого Завета вписаны в контекст Всемирной истории, представлены исторические и археологические свидетельства их достоверности.

Издание раскрывает Библию как правдивый источник, не только подтверждённый наукой, но и на многие века опередивший научные познания человечества.

Сергей Воробьёв - Библия - история - археология - Ветхий Завет в контексте исторических и археологических открытий М.: ПЛАНЕТА, 2015. — 560 с: ил. ISBN 978-5-903162-62-8

Предисловие

Глава 1. СОТВОРЕНИЕ МИРА

§ 1. Шесть дней творения

§ 2. Адам и Ева

§ 3. Последствия первородного греха

Глава 2. ПЕРИОД ДОПОТОПНЫЙ

§ 4. Каиниты и Сифиты. Исполины

§ 5. Всемирный потоп

§ 6. Библейская хронология

Глава 3. ПЕРИОД ПОСЛЕПОТОПНЫЙ

§ 7. Жизнь Ноя и его детей после Потопа

§ 8. Вавилонское столпотворение

Глава 4. ПЕРИОД ПАТРИАРХОВ

§ 9. История библейской археологии

§ 10. Древняя Месопотамия

§ 11. Призвание Аврама. Мелхиседек

§ 12. Божественные откровения Аврааму

§ 13. Содом и Гоморра

§ 14. Авраам и Исаак, жертвоприношение

§ 15. Исаак

§ 16. Иаков

§ 17. Иаков-Израиль

§ 18. Иосиф

§ 19. Братья Иосифа в Египте

§ 20. Переселение Иакова в Египет

§ 21. История Иова Многострадального

Глава 5. ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В ЕГИПТЕ

§ 22. Древний Египет

§ 23. Жизнь евреев в Египте

§ 24. Датировка исхода евреев из Египта

Глава 6. ПЕРИОД ВОЖДЕЙ

Глава 6.1. Исход из Египта

§ 25. Моисей

§ 26. Казни египетские

§ 27. Пасха

§ 28. Переход через Красное море

Глава 6.2. Путь к Синаю

§ 29. Горькие воды Мерры

§ 30. Манна

§ 31. Источение воды из скалы

Глава 6.3. Получение Закона на Синае

§ 32. Синайское Законодательство

§ 33. Завет с Творцом

§ 34. Скиния

Глава 6.4. Путь израильтян от Синая к Ханаану

§ 35. «Гробы прихоти»

§ 36. Возмущение Мариам и Аарона

§ 37. Осуждение на скитание в пустыне

Глава 6.5. Сорокалетнее скитание в пустыне

§ 38. Возмущение Корея, Дафана и Авирона

§ 39. Наказание Моисея и Аарона

§ 40. Медный змей

§ 41. Благословение Валаама

§ 42. Последние дни Моисея

Глава 6.6. Завоевание земли обетованной

§ 43. Переход через Иордан

§ 44. Падение Иерихона

§ 45. Взятие Гая

§ 46. Битва у Гаваона, солнцестояние

§ 47. Разделение земли обетованной

Глава 7. ПЕРИОД СУДЕЙ

§ 48. Древняя Палестина

§ 49. Хронология Периода судей

§ 50. Судьи Гофониил, Аод и Самегар

§ 51. Судьи Девора и Барак

§ 52. Судья Гедеон

§ 53. Судья Иеффай

§ 54. Судья Самсон

§ 55. Судья первосвященник Илий

§ 56. Судья и пророк Самуил

§ 57. История Руфи, истинная вера вне богоизбранного народа

Глава 8. ПЕРИОД ЕДИН0Г0 ЦАРСТВА

§ 58. Саул — первый царь богоизбранного народа

§ 59. Саул и Давид

§ 60. Давид — прославленный царь Израиля

§ 61. Соломон — мудрый и ревностный помазанник Божий

Глава 9. ПЕРИОД РАЗДАННОГО ЦАРСТВА

Глава 9.1. История Израиля и Иудеи

§ 62. Разделение царства

§ 63. Царство Израильское

История праведного Товита

§ 64. Царство Иудейское

Подвиг Иудифи

Глава 9.2. Пророки в Период разделённого царства

§ 65. Пророк Илия

§ 66. Пророк Елисей

§ 67. Пророк Иона

§ 68. Пророк Амос

§ 69. Пророк Осия

§ 70. Пророк Исаия

§ 71. Пророк Иеремия

§ 72. Малые пророки в Иудее

Глава 10. ПЕРИОД ВАВИЛОИСКОГО ПЛЕНА

§ 73. Жизнь евреев в Вавилоне

§ 74. Пророк Иезекииль

§ 75. Пророк Даниил

§ 76. Вавилон под властью персов

§ 77. Освобождение иудеев из плена

Глава 11. ПЕРИОД ПОСЛЕПЛЕННЫЙ

§ 78. Второй храм

§ 79. Ездра и Неемия

§ 80. Пророки Аггей, Захария и Малахия

§ 81. История Эсфири и Мардохея

Глава 12. ПЕРИОД МЕЖЗАВЕТНЫЙ

Глава 12.1. Иудея под властью греков

§ 82. Иудея под властью Александра Македонского

§ 83. Иудеи под властью египетских царей македонской династии Птолемеев

§ 84. Иудеи под властью сирийских царей македонской династии Селевкидов

§ 85. Ветхозаветные мученики за веру

§ 86. Освободительная война Маккавеев

Глава 12.2. Независимость. Правление иудейской династии Маккавеев

§ 87. Симон Маккавей и его сын Иоанн

§ 88. Упадок династии Маккавеев

Глава 12.3. Иудея под властью Рима

§ 89. Гиркан II

§ 90. Ирод Великий. Третий храм

§ 91. Иудеи рассеяния и всемирная проповедь о Мессии

Заключение

Периоды Священной истории Ветхого Завета

Даты Священной истории Ветхого Завета

Основные ветхозаветные прообразы

Литература

Алфавитный указатель имён учёных

Алфавитный указатель библейских персонажей и географических наименований

