Это популярное издание является достаточно полным курсом библейской истории от Сотворения мира до Рождества Христова и одновременно — кратким курсом истории Древнего Востока в тех её аспектах, которые необходимы для глубокого понимания Священного Писания.
Ветхозаветная история излагается с учётом толкований Святых Отцов — главным образом, древних, таких как Василий Великий, Иоанн Златоуст, Федорит Кирский и др. События Ветхого Завета вписаны в контекст Всемирной истории, представлены исторические и археологические свидетельства их достоверности.
Издание раскрывает Библию как правдивый источник, не только подтверждённый наукой, но и на многие века опередивший научные познания человечества.
Сергей Воробьёв - Библия - история - археология - Ветхий Завет в контексте исторических и археологических открытий
М.: ПЛАНЕТА, 2015. — 560 с: ил.
ISBN 978-5-903162-62-8
Сергей Воробьёв - Библия - история - археология - Ветхий Завет в контексте исторических и археологических открытий - Содержание
Предисловие
Глава 1. СОТВОРЕНИЕ МИРА
§ 1. Шесть дней творения
§ 2. Адам и Ева
§ 3. Последствия первородного греха
Глава 2. ПЕРИОД ДОПОТОПНЫЙ
§ 4. Каиниты и Сифиты. Исполины
§ 5. Всемирный потоп
§ 6. Библейская хронология
Глава 3. ПЕРИОД ПОСЛЕПОТОПНЫЙ
§ 7. Жизнь Ноя и его детей после Потопа
§ 8. Вавилонское столпотворение
Глава 4. ПЕРИОД ПАТРИАРХОВ
§ 9. История библейской археологии
§ 10. Древняя Месопотамия
§ 11. Призвание Аврама. Мелхиседек
§ 12. Божественные откровения Аврааму
§ 13. Содом и Гоморра
§ 14. Авраам и Исаак, жертвоприношение
§ 15. Исаак
§ 16. Иаков
§ 17. Иаков-Израиль
§ 18. Иосиф
§ 19. Братья Иосифа в Египте
§ 20. Переселение Иакова в Египет
§ 21. История Иова Многострадального
Глава 5. ПЕРИОД ПРЕБЫВАНИЯ В ЕГИПТЕ
§ 22. Древний Египет
§ 23. Жизнь евреев в Египте
§ 24. Датировка исхода евреев из Египта
Глава 6. ПЕРИОД ВОЖДЕЙ
Глава 6.1. Исход из Египта
§ 25. Моисей
§ 26. Казни египетские
§ 27. Пасха
§ 28. Переход через Красное море
Глава 6.2. Путь к Синаю
§ 29. Горькие воды Мерры
§ 30. Манна
§ 31. Источение воды из скалы
Глава 6.3. Получение Закона на Синае
§ 32. Синайское Законодательство
§ 33. Завет с Творцом
§ 34. Скиния
Глава 6.4. Путь израильтян от Синая к Ханаану
§ 35. «Гробы прихоти»
§ 36. Возмущение Мариам и Аарона
§ 37. Осуждение на скитание в пустыне
Глава 6.5. Сорокалетнее скитание в пустыне
§ 38. Возмущение Корея, Дафана и Авирона
§ 39. Наказание Моисея и Аарона
§ 40. Медный змей
§ 41. Благословение Валаама
§ 42. Последние дни Моисея
Глава 6.6. Завоевание земли обетованной
§ 43. Переход через Иордан
§ 44. Падение Иерихона
§ 45. Взятие Гая
§ 46. Битва у Гаваона, солнцестояние
§ 47. Разделение земли обетованной
Глава 7. ПЕРИОД СУДЕЙ
§ 48. Древняя Палестина
§ 49. Хронология Периода судей
§ 50. Судьи Гофониил, Аод и Самегар
§ 51. Судьи Девора и Барак
§ 52. Судья Гедеон
§ 53. Судья Иеффай
§ 54. Судья Самсон
§ 55. Судья первосвященник Илий
§ 56. Судья и пророк Самуил
§ 57. История Руфи, истинная вера вне богоизбранного народа
Глава 8. ПЕРИОД ЕДИН0Г0 ЦАРСТВА
§ 58. Саул — первый царь богоизбранного народа
§ 59. Саул и Давид
§ 60. Давид — прославленный царь Израиля
§ 61. Соломон — мудрый и ревностный помазанник Божий
Глава 9. ПЕРИОД РАЗДАННОГО ЦАРСТВА
Глава 9.1. История Израиля и Иудеи
§ 62. Разделение царства
§ 63. Царство Израильское
История праведного Товита
§ 64. Царство Иудейское
Подвиг Иудифи
Глава 9.2. Пророки в Период разделённого царства
§ 65. Пророк Илия
§ 66. Пророк Елисей
§ 67. Пророк Иона
§ 68. Пророк Амос
§ 69. Пророк Осия
§ 70. Пророк Исаия
§ 71. Пророк Иеремия
§ 72. Малые пророки в Иудее
Глава 10. ПЕРИОД ВАВИЛОИСКОГО ПЛЕНА
§ 73. Жизнь евреев в Вавилоне
§ 74. Пророк Иезекииль
§ 75. Пророк Даниил
§ 76. Вавилон под властью персов
§ 77. Освобождение иудеев из плена
Глава 11. ПЕРИОД ПОСЛЕПЛЕННЫЙ
§ 78. Второй храм
§ 79. Ездра и Неемия
§ 80. Пророки Аггей, Захария и Малахия
§ 81. История Эсфири и Мардохея
Глава 12. ПЕРИОД МЕЖЗАВЕТНЫЙ
Глава 12.1. Иудея под властью греков
§ 82. Иудея под властью Александра Македонского
§ 83. Иудеи под властью египетских царей македонской династии Птолемеев
§ 84. Иудеи под властью сирийских царей македонской династии Селевкидов
§ 85. Ветхозаветные мученики за веру
§ 86. Освободительная война Маккавеев
Глава 12.2. Независимость. Правление иудейской династии Маккавеев
§ 87. Симон Маккавей и его сын Иоанн
§ 88. Упадок династии Маккавеев
Глава 12.3. Иудея под властью Рима
§ 89. Гиркан II
§ 90. Ирод Великий. Третий храм
§ 91. Иудеи рассеяния и всемирная проповедь о Мессии
Заключение
Периоды Священной истории Ветхого Завета
Даты Священной истории Ветхого Завета
Основные ветхозаветные прообразы
Литература
Алфавитный указатель имён учёных
Алфавитный указатель библейских персонажей и географических наименований
Автор предлагает вниманию читателей хронологию, следующую непосредственно из текста Священного Писания, составленную на основе трудов таких авторитетных библеистов, как Н. Глубоковский, А. Лопухин, и посвященных хронологии дореволюционных публикациий А. Свирелина, К. Лу-чицкого, И. Спасского. В ключевых моментах хронология сопоставлена с датами современной исторической науки, рассмотрены возможные причины некоторых расхождений. Соотнесение библейского текста о Сотворении мира с современными оценками учёных возраста Земли и человечества, а также с гипотезой биологической эволюции оставлено за рамками настоящего популярного издания: однозначного решения этой сложной научно-богословской проблемы в РПЦ на сегодняшний день нет. Всё более популярным становится тезис о понимании под библейскими днями творения условных геологических дней-эпох.
При таком подходе традиционная для христианского мира дата Творения — 5508 г. до Р.Х. — становится условной, как и все библейские датировки древнее Патриархального периода (конец III — начало II тыс. до Р.Х.).
В начале каждого параграфа на поля вынесены ссылки на книги Библии. Имена царей и других персонажей, упоминаемых только в тексте Писания, даны в форме, принятой в Синодальном переводе, а имена персонажей древней истории указаны в сложившемся условно-традиционном написании. Если же личность упоминается и в Библии, и в исторических источниках, то, как правило, приводятся оба варианта имени. Аналогично, в силу исторически сформировавшейся вариативности названия археологических памятников даны или по-еврейски (например, Тел Дор), или по-арабски (например, Телль эль-Убейд).
Разделы книги соответствуют периодам ветхозаветной истории от Сотворения мира до Пришествия Христа. История Древней Месопотамии изложена в начале Периода патриархов, поскольку Авраам был призван Богом из столичного Ура и являлся носителем месопотамской культуры, в течение всего Патриархального периода продолжалось интенсивное общение его потомков с месопотамскими сородичами. История Древнего Египта закономерно предваряет повествование о египетском рабстве и Исходе. После завоевания обетованной земли для богоизбранного народа наступил Период судей, который в книге начинается экскурсом в мир Древней Палестины. Читатель постепенно знакомится с историей и культурой народов, упоминающихся на страницах Библии, их верованиями, бытом, нравами и обычаями. Такой библейско-исторический подход позволяет создать целостное восприятие истории человечества.
Книга включает около 1300 иллюстраций: древние фрески и мозаики, исторические и археологические памятники, карты; содержит сравнительно-хронологическую таблицу дат истории библейской и древневосточной, алфавитный указатель событий, персоналий, географических мест, а также обширную библиографию.
560 страниц маловато для такой большой истории.