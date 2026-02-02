Повествованию об истории Израиля в Библии предпослан рассказ о сотворении мира и потопе. Этим темам, хотя и не относящимся к истории в современном ее понимании, посвящены первые страницы и в нашем атласе.

Предания о происхождении еврейского народа (о патриархах, пребывании в Египте, исходе и заселении Ханаана) с трудом поддаются историческому анализу. Если понимать буквально хронологические указания самой Библии, то исход нужно отнести к середине 2-го тыс. до н.э., а эпоху патриархов — к концу 3-го тыс. до н. э. Однако хронологические указания, о которых идет речь (например, 400 лет, отделяющие, согласно 3 Цар 6:1, основание храма в Иерусалиме от исхода), по-видимому, имеют скорее символический, чем точный исторический смысл. Отсылки к событиям, лицам и ситуациям 3-го и 2-го тыс. до н. э. в библейском повествовании исключительно редки и спорны. Зато нетрудно указать детали, безусловно, отражающие жизнь и представления намного более позднего времени. В результате, мнения ученых относительно достоверности этих преданий сильно расходятся. Археологические данные свидетельствуют о присутствии израильтян в Палестине ок. 1200 г. до н. э. С этого времени мы можем, с большей или меньшей отчетливостью, проследить историю евреев вплоть до римской эпохи.

Впрочем, ни географически, ни хронологически наш атлас не ограничивается историей Израиля. Необходимый фон для ее понимания — история и культура народов Древнего Востока. Специальные главы атласа посвящены Египту и Месопотамии, где цивилизация возникла в конце 4-го тыс. до н. э. Большее или меньшее внимание уделяется и другим странам, упоминаемым в Библии: от Испании до Ирана, от Йемена (Савское, или Сабейское царство в Ветхом Завете) до Филипп в северной Греции. Торговые связи расширяют границы библейского мира до Индии, Китая и восточного берега Африки.

Последняя часть атласа посвящена событиям Нового Завета: жизни Иисуса и возникновению христианской общины. Завершается атлас обзором истории христианской церкви в течение трех веков после новозаветных событий.

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории

М., Российское Библейское общество. Перевод на русский язык, 2011. – 190 с.

ISBN 978-5-85524-437-3 (русское издание)

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории - Содержание

Введение

Хронология Библии и Древнего Ближнего Востока

Карта Израиля эпохи Ветхого и Нового Заветов

Что такое Библия?

Сотворение мира

Потоп

Народы и языки

Языки Библии

Месопотамия

Патриархи: библейский рассказ

Повествование о патриархах

Египет

Иосиф

Моисей

Десять казней и переход через море

Исход

Дарование Закона

Скиния

Завоевание Заиорданья

Завоевание Ханаана: Иерихон и Ай

Завоевание Ханаана: войны с царями южной и северной Палестины

Рассказ о завоевании Ханаана в свете археологических данных

География Ханаана

Климат Ханаана

Сельское хозяйство Ханаана

Двенадцать племен Израиля

Судьи

Филистимляне

Установление царской власти в Израиле

Царство Давида

Последние годы Давида

Письменность

Архивы и библиотеки в древнем мире

Соломон

Храм Соломона

Торговля при Соломоне

Разделение царства

Соседи Израиля и Иудеи

Цари Израиля

Еврейские пророки

Израиль и Ассирия

Падение Самарии и депортация израильтян

Цари Иудеи

Езекия и Синаххериб

Спасение Иерусалима

Военное дело и фортификация

Иудея под властью Ассирии

Иосия и возвышение Вавилона

Падение Иудейского царства

Исайя, Иеремия и Иезекииль

Тир - торговый город

Даниил и Навуходоносор

Падение Вавилона и указ Кира

Восстановление иерусалимского храма

Ксеркс и Эсфирь

Ездра и Неемия

Александр Македонский и распространение эллинизма

Птолемеи и Селевкиды

Антиох Эпифан и восстание Маккавеев

Евреи в Египте

Евреи во II и I вв. до н. э.

Рим

Ирод Великий

Ирод Великий реконструирует иерусалимский храм

Свитки и амулеты

Рождение Иисуса Христа

Первый год служения Христа

Второй год служения Христа

Иерусалим в I в. н. э.

Третий год служения Христа

Смерть и воскресение Иисуса

Рождение Церкви

Путешествия в Римской империи

Первое путешествие Павла: Кипр и Малая Азия

Второе путешествие Павла: Филиппы и Фессалоника

Второе путешествие Павла: Афины и Коринф

Третье путешествие Павла: Эфес

Третье путешествие Павла: из Эфеса в Иерусалим

Путешествие Павла в Рим

Послания Нового Завета

Город Рим в I в. н. э.

Иудейская война и падение Иерусалима

Семь церквей Азии: Эфес, Смирна, Пергам

Семь церквей Азии: Тиатира, Сарды, Филадельфия, Лаодикия

Христианство в первые века н. э.

Глоссарий

Библиография

Предметный указатель

Указатель географических названий к картам

Указатель библейских цитат

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории - Спасение Иерусалима

Очевидно, достижение договоренности об уплате дани означало конец восстания и военных действий. Однако в 4 книге Царств далее следует рассказ о том, как Синаххериб через своих посланцев грозит Езекии и требует сдаться. Внезапно Бог за одну ночь уничтожает ассирийское войско, Синаххериб бежит в Ниневию (4 Цар 18:17-19:37). Если считать, что в библейском повествовании отражена реальная последовательность событий, то придется допустить, что Синаххериб сначала согласился простить Езекию, но затем передумал. Обычно предполагают, что библейский автор соединил в своем повествовании два источника: взятое из хроник краткое, сухое сообщение о вторжении Синаххериба и уплате дани (4 Цар 18:13-16) и предание о спасении Иерусалима (4 Цар 18:17-19:37). Эти два источника отражают не разные этапы войны, а разные точки зрения на то, что случилось. В отличие от хроники, предание «забывает» о бесславном конце восстания и выделяет другое: ассирийцы так и не вошли в Иерусалим благодаря вмешательству Бога.

Переговоры у стен Иерусалима

Согласно библейскому повествованию, Синаххериб отправил в Иерусалим трех высших чиновников в сопровождении большого военного отряда. Ассирийские названия их должностей (тартан, рав-сарис и рав-шаке) до дешифровки аккадской клинописи воспринимались как имена собственные. Теперь мы знаем, что это были главнокомандующий, главный евнух и главный виночерпий.

У стен Иерусалима ассирийских послов встречают равные по рангу иудейские чиновники, в присутствии которых рав-шаке произносит речь, обращенную к Езекии. Он говорит, что Египет - ненадежный союзник, но и полагаться на Господа тоже бессмысленно: ведь Езекия упразднил все Его святилища; к тому же именно Господь послал ассирийцев опустошить Иудею.

Чиновники Езекии просят рав-шаке перейти с древнееврейского на арамейский язык (в то время язык международной дипломатии), чтобы его речи не были понятны простым жителям Иерусалима. Но рав-шаке, обращаясь именно к жителям города, призывает их: «Не слушайте Езекию! Так говорит царь ассирийский: Помиритесь со мной и выходите ко мне — каждый будет есть плоды своей лозы и своей смоковницы и пить воду из своего колодца, а потом я приду и заберу вас в другую страну — такую же, как ваша, - в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников, страну масла и меда. И вы будете жить, не умрете!» (4 Цар 18:31-32).

О том, что ассирийцы действительно прибегали к подобной агитации во время своих военных походов, свидетельствуют два письма, найденные в ассирийском городе Ним-руде. Чтобы заставить мятежника Укинзера, захватившего Вавилон, сдаться ассирийскому царю Тиглатпаласару III (731 г. до н. э.), ассирийцы обращаются непосредственно к местным жителям и обещают им мир на выгодных условиях.