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Лоуренс - Атлас библейской истории

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Archaeology, History, Educational, Reference

Повествованию об истории Израиля в Библии предпослан рассказ о сотворении мира и потопе. Этим темам, хотя и не относящимся к истории в современном ее понимании, посвящены первые страницы и в нашем атласе.

Предания о происхождении еврейского народа (о патриархах, пребывании в Египте, исходе и заселении Ханаана) с трудом поддаются историческому анализу. Если понимать буквально хронологические указания самой Библии, то исход нужно отнести к середине 2-го тыс. до н.э., а эпоху патриархов — к концу 3-го тыс. до н. э. Однако хронологические указания, о которых идет речь (например, 400 лет, отделяющие, согласно 3 Цар 6:1, основание храма в Иерусалиме от исхода), по-видимому, имеют скорее символический, чем точный исторический смысл. Отсылки к событиям, лицам и ситуациям 3-го и 2-го тыс. до н. э. в библейском повествовании исключительно редки и спорны. Зато нетрудно указать детали, безусловно, отражающие жизнь и представления намного более позднего времени. В результате, мнения ученых относительно достоверности этих преданий сильно расходятся. Археологические данные свидетельствуют о присутствии израильтян в Палестине ок. 1200 г. до н. э. С этого времени мы можем, с большей или меньшей отчетливостью, проследить историю евреев вплоть до римской эпохи.

Впрочем, ни географически, ни хронологически наш атлас не ограничивается историей Израиля. Необходимый фон для ее понимания — история и культура народов Древнего Востока. Специальные главы атласа посвящены Египту и Месопотамии, где цивилизация возникла в конце 4-го тыс. до н. э. Большее или меньшее внимание уделяется и другим странам, упоминаемым в Библии: от Испании до Ирана, от Йемена (Савское, или Сабейское царство в Ветхом Завете) до Филипп в северной Греции. Торговые связи расширяют границы библейского мира до Индии, Китая и восточного берега Африки.

Последняя часть атласа посвящена событиям Нового Завета: жизни Иисуса и возникновению христианской общины. Завершается атлас обзором истории христианской церкви в течение трех веков после новозаветных событий.

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории

М., Российское Библейское общество. Перевод на русский язык, 2011. – 190 с.

ISBN 978-5-85524-437-3 (русское издание)

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории - Содержание

  • Введение

  • Хронология Библии и Древнего Ближнего Востока

  • Карта Израиля эпохи Ветхого и Нового Заветов

  • Что такое Библия?

  • Сотворение мира

  • Потоп

  • Народы и языки

  • Языки Библии

  • Месопотамия

  • Патриархи: библейский рассказ

  • Повествование о патриархах

  • Египет

  • Иосиф

  • Моисей

  • Десять казней и переход через море

  • Исход

  • Дарование Закона

  • Скиния

  • Завоевание Заиорданья

    Завоевание Заиорданья

  • Завоевание Ханаана: Иерихон и Ай

  • Завоевание Ханаана: войны с царями южной и северной Палестины

  • Рассказ о завоевании Ханаана в свете археологических данных

  • География Ханаана

  • Климат Ханаана

  • Сельское хозяйство Ханаана

  • Двенадцать племен Израиля

  • Судьи

  • Филистимляне

  • Установление царской власти в Израиле

  • Царство Давида

  • Последние годы Давида

  • Письменность

  • Архивы и библиотеки в древнем мире

  • Соломон

  • Храм Соломона

  • Торговля при Соломоне

  • Разделение царства

  • Соседи Израиля и Иудеи

  • Цари Израиля

  • Еврейские пророки

  • Израиль и Ассирия

  • Падение Самарии и депортация израильтян

  • Цари Иудеи

  • Езекия и Синаххериб

  • Спасение Иерусалима

  • Военное дело и фортификация

  • Иудея под властью Ассирии

  • Иосия и возвышение Вавилона

  • Падение Иудейского царства

  • Исайя, Иеремия и Иезекииль

  • Тир - торговый город

  • Даниил и Навуходоносор

  • Падение Вавилона и указ Кира

  • Восстановление иерусалимского храма

  • Ксеркс и Эсфирь

  • Ездра и Неемия

  • Александр Македонский и распространение эллинизма

  • Птолемеи и Селевкиды

  • Антиох Эпифан и восстание Маккавеев

  • Евреи в Египте

  • Евреи во II и I вв. до н. э.

  • Рим

  • Ирод Великий

  • Ирод Великий реконструирует иерусалимский храм

  • Свитки и амулеты

  • Рождение Иисуса Христа

  • Первый год служения Христа

  • Второй год служения Христа

  • Иерусалим в I в. н. э.

  • Третий год служения Христа

  • Смерть и воскресение Иисуса

  • Рождение Церкви

  • Путешествия в Римской империи

  • Первое путешествие Павла: Кипр и Малая Азия

  • Второе путешествие Павла: Филиппы и Фессалоника

  • Второе путешествие Павла: Афины и Коринф

  • Третье путешествие Павла: Эфес

  • Третье путешествие Павла: из Эфеса в Иерусалим

  • Путешествие Павла в Рим

  • Послания Нового Завета

  • Город Рим в I в. н. э.

  • Иудейская война и падение Иерусалима

  • Семь церквей Азии: Эфес, Смирна, Пергам

  • Семь церквей Азии: Тиатира, Сарды, Филадельфия, Лаодикия

  • Христианство в первые века н. э.

Глоссарий

Библиография

Предметный указатель

Указатель географических названий к картам

Указатель библейских цитат

Спасение Иерусалима

Пол Лоуренс - Атлас библейской истории - Спасение Иерусалима

Очевидно, достижение договоренности об уплате дани означало конец восстания и военных действий. Однако в 4 книге Царств далее следует рассказ о том, как Синаххериб через своих посланцев грозит Езекии и требует сдаться. Внезапно Бог за одну ночь уничтожает ассирийское войско, Синаххериб бежит в Ниневию (4 Цар 18:17-19:37). Если считать, что в библейском повествовании отражена реальная последовательность событий, то придется допустить, что Синаххериб сначала согласился простить Езекию, но затем передумал. Обычно предполагают, что библейский автор соединил в своем повествовании два источника: взятое из хроник краткое, сухое сообщение о вторжении Синаххериба и уплате дани (4 Цар 18:13-16) и предание о спасении Иерусалима (4 Цар 18:17-19:37). Эти два источника отражают не разные этапы войны, а разные точки зрения на то, что случилось. В отличие от хроники, предание «забывает» о бесславном конце восстания и выделяет другое: ассирийцы так и не вошли в Иерусалим благодаря вмешательству Бога.

Переговоры у стен Иерусалима

Согласно библейскому повествованию, Синаххериб отправил в Иерусалим трех высших чиновников в сопровождении большого военного отряда. Ассирийские названия их должностей (тартан, рав-сарис и рав-шаке) до дешифровки аккадской клинописи воспринимались как имена собственные. Теперь мы знаем, что это были главнокомандующий, главный евнух и главный виночерпий.

У стен Иерусалима ассирийских послов встречают равные по рангу иудейские чиновники, в присутствии которых рав-шаке произносит речь, обращенную к Езекии. Он говорит, что Египет - ненадежный союзник, но и полагаться на Господа тоже бессмысленно: ведь Езекия упразднил все Его святилища; к тому же именно Господь послал ассирийцев опустошить Иудею.

Чиновники Езекии просят рав-шаке перейти с древнееврейского на арамейский язык (в то время язык международной дипломатии), чтобы его речи не были понятны простым жителям Иерусалима. Но рав-шаке, обращаясь именно к жителям города, призывает их: «Не слушайте Езекию! Так говорит царь ассирийский: Помиритесь со мной и выходите ко мне — каждый будет есть плоды своей лозы и своей смоковницы и пить воду из своего колодца, а потом я приду и заберу вас в другую страну — такую же, как ваша, - в страну зерна и вина, в страну хлеба и виноградников, страну масла и меда. И вы будете жить, не умрете!» (4 Цар 18:31-32).

О том, что ассирийцы действительно прибегали к подобной агитации во время своих военных походов, свидетельствуют два письма, найденные в ассирийском городе Ним-руде. Чтобы заставить мятежника Укинзера, захватившего Вавилон, сдаться ассирийскому царю Тиглатпаласару III (731 г. до н. э.), ассирийцы обращаются непосредственно к местным жителям и обещают им мир на выгодных условиях.

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Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Oleksiy
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