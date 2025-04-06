Цукровски Кен - Культурно-исторический фон Нового Завета

Когда мы говорим о религии, это не значит, что вопросы всегда остаются без ответа. Часто сюда вмешивается культура и выполняет некоторые из этих функций. То есть иногда культура вступает на территорию религии и говорит человеку о его идентичности. Например, чтобы быть настоящим, достойным человеком, нужно купить вот такой дом, или вот такая машина у тебя должна быть, или вот так нужно одеваться, или вот такую косметику должна использовать девушка. Это формирует ваш имидж, вашу идентичность, указывает на вашу значимость. Культура берет на себя эти функции, которые изначально брала на себя религия. В этом смысле нам нужно понимать самих себя, чтобы оценивать собственную культуру. Даже у тех людей, для которых не существует религии, есть некоторые предпосылки, какие-то события и опыт, заставляющие их задаваться этими вопросами. Обычно это происходит, когда мы достигаем границы нашего разума, то есть когда звучит вопрос «Есть ли Бог?». Можно ли с помощью рассудка прийти к ясному ответу? Бог превосходит нашу способность к размышлению. Здесь как раз вступает в свои права религия, а разум доходит до своей границы и не может ее переступить.

Или другой вопрос: «Что произойдет, когда мы умрем?» Есть нечто, что выходит за границы нашего жизненного опыта, и, опять-таки, именно здесь вступает в свои права религия. Еще мы обычно ощущаем свои физические границы, когда болеем, страдаем или какая-то трагедия происходит в стране - землетрясение или цунами, всякого рода природные катастрофы. И люди начинают задаваться вопросами, почему это происходит, каково значение этих событий, каков смысл. То же самое происходит, когда мы подходим к границам нашей внутренней нравственности. Так бывает, когда мы начинаем задаваться вопросом, почему плохое происходит в жизни хороших людей? Мы воспринимаем это как наказание плохих людей и думаем: «Это правильно, так и должно быть». Но что же делать, когда с хорошими людьми происходит что-то очень плохое?

Или вы сами считаете, что жили достаточно правильно, но что-то плохое происходит и в вашей жизни тоже. Обычно это приводит к тому, что вы начинаете задаваться подобными вопросами: «В чем смысл?», «Есть ли какой-то замысел в этом?», «Как это связано с моей идентичностью, с тем, кем я себя считаю?», «Как это связано с моими воззрениями, с моими убеждениями, моей этикой?», «Правильно это или неправильно, справедливо или несправедливо?». Даже если человек не является религиозным, эти вопросы появляются у него, когда он достигает границ своего опыта и встречает в своей жизни физические, моральные или нравственные ограничения. И культура тоже часто вмешивается, чтобы предоставить ответы на эти вопросы в дополнение к тем ответам, которые дает религия.

Цукровски Кен - Культурно-исторический фон Нового Завета

пер. с англ. Д. Козлова и Е. Разинова

НП «Центр Христианских Ресурсов», Санкт-Петербург, 2018, 144 с.

Цукровски Кен - Культурно-исторический фон Нового Завета - Содержание

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ОБ АВТОРЕ

ВАЖНОСТЬ ПОНИМАНИЯ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ФОНА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РИМСКОГО ОБЩЕСТВА

РАБСТВО, ПРОФЕССИИ, ПУТЕШЕСТВИЯ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, БАНИ, ПИРЫ, ГЛАДИАТОРЫ

БРАК И СЕМЬЯ, ЖЕНЩИНЫ В НОВОМ ЗАВЕТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ, ВЛАСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ХРИСТИАНАМИ, ИУДЕЯМИ И ЯЗЫЧНИКАМИ

ЛИЧНАЯ РЕЛИГИЯ, МАГИЯ, ФИЛОСОФИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕЛИГИЯ, ПОКЛОНЕНИЕ ИМПЕРАТОРУ

СВИТКИ МЕРТВОГО МОРЯ, БОГОДУХНОВЕННОСТЬ И КАНОН ПИСАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ