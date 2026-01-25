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Библия короля Иакова - культурное наследие

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Translations, Biblical Studies, History, Cultural Studies Art

В 2011 году христианский мир отметил 400-летие Библии короля Иакова (the King James Bible), первое издание которой состоялось в 1611 г. Это знаменательное событие, отмечаемое с большим размахом в Великобритании и за ее пределами, заставляет по-новому взглянуть на текст этой Библии и осмыслить роль, отведенную ей в истории.

Библия короля Иакова пережила за свою 400-летнюю историю множество взлетов и падений, безжалостную критику и безудержную хвалу, соперничество с другими переводами, значительную потерю читательской аудитории в Великобритании и ее расширение в других странах. Выдержав множество переизданий, Библия короля Иакова сохранила в большой степени свой первоначальный текст, вошедший в английский язык в виде фразеологических оборотов, пословиц, цитат, ставший неотъемлемой частью английской языковой картины мира и англоязычной культуры. В свою очередь, английский язык и культура англоязычных стран, впитав Библию короля Иакова, сохранили ее для последующих поколений, поддерживая ее авторитет и ставя ее на особое место как религиозное и художественное произведение.

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие

  • Москва: БукиВеди, 2013. – 250 с.

  • ISBN 978-5-4465-0297-4

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие - Содержание

Предисловие. Библия короля Иакова: 1611 – 2011.

Историческая значимость и перспективы исследований

Раздел I. Из истории изучения Библии короля Иакова в России

  • А.Н.Виноградов (о. Алексей). Король Англiи Iаковъ 1-й, въ Шотландiи – VI-й (1566-1625), и “Authorised Version”

Раздел II. Библия короля Иакова: исторические аспекты

  • В.Н.Ерохин. Библия короля Якова I Стюарта (1603-1625) в контексте религиозно-политической ситуации в Англии в XVI-XVII веках.

  • Л.В.Егорова. К истории создания Библии короля Иакова

  • М.Э.Конурбаев. Библия короля Иакова: литературный плагиат, политический манифест или библиографическое открытие?

  • Ellie Gebarowski-Shafer. Catholics and the King James Bible: Stories from England, Ireland, and America

Раздел III. Библия короля Иакова: переводческие аспекты

  • David Norton . The KJB: Making of a Translation

  • Vivienne Westbrook. Reconciling Reformation: the Real Translators of the King James Bible and the Great Tradition

  • Филипп Кассюто, В.Я. Порхомовский. Библия короля Иакова: о стратегии перевода в диахронической перспектив

  • Yekaterina Yakovenko. Cognitive and Translational Approaches to the King James Bible

  • Е.М.Верещагин. Библия короля Иакова и Библия митрополита Филарета: сходства перевешивают различия

Раздел IV. Библия короля Иакова: лингвистические аспекты

  • Galina Goumovskaya. Four Hundred Years with the King James Bible: Religious English

  • Т.Г.Чугунова. Библия Уильяма Тиндейла и Библия короля Иакова: проблемы толкования ключевых библейских терминов

  • И.С.Хостай. Трансформирование языка Библии короля Иакова в последующих переводах (фразеологический аспект)

Раздел V. Библия короля Иакова за 400 лет: результаты и перспективы

  • John P.Burgess. The Influence of the King James Bible on the Political Language of Abraham Lincoln

  • Gordon Campbell. The King James Version in the Modern World

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие - Предисловие

Началом Реформации в Англии обычно считается 1534 год, когда король Генрих VIII провозгласил себя главой церкви, отказавшись подчиниться власти папы. C 1532 по 1537 гг. английским парламентом был принят ряд постановлений, окончательно закрепивших разрыв с Римом. При этом вплоть до самой смерти короля в 1547 г. организация Церкви Англии носила чисто католический характер и не испытала на себе влияния протестантских церквей континента. Однако идеи Реформации постепенно находили в Англии все большее число сторонников. Архиепископу Кентерберийскому Томасу Кранмеру удалось добиться проведения литургий на английском языке. В 1552 г. вышел переработанный вариант молитвенника Кранмера, где уже четко выражены лютеранские тенденции, а сама Церковь Англии представлена как самостоятельная протестантская организация. Различная трактовка ряда христианских догматов привела к разделению Церкви Англии. В кругах, тяготеющих к католической традиции, сохранялось прежнее внутреннее убранство церквей и облачение церковнослужителей, отправление таинств и обрядов по римскому образцу. Протестанты декларировали отказ от пышности храмов и одежд священников, упростили порядок проведения богослужений, отвергнув некоторые обряды. Между двумя направлениями в Церкви Англии наметились серьезные разногласия.

В подобной непростой обстановке в январе 1604 г. во дворце Хэмптон Корт (Hampton Court) состоялась конференция по церковным вопросам. В ней принял участие король Иаков I, взошедший на престол незадолго до этого. Главным вопросом конференции было принятие петиции пуритан английскому монарху. Воспользовавшись моментом, лидер пуритан, президент Corpus Christi College в Оксфорде Джон Рейнолдс обратился к королю с предложением создать новый перевод Библии. Просьба была услышана. Иаков I видел необходимость в создании нового перевода и осознавал, что тот будет связываться с его именем. К работе были привлечены 47 видных теологов того времени, работавших в шести комиссиях. Были разработаны и утверждены 15 правил перевода. Прежде всего, это должен был быть не новый перевод, а исправление предыдущих переводов: Библии Тиндейла, Библии Ковердейла, Библии Мэтью, «Великой Библии», «Епископской Библии» и даже «Женевской Библии», хотя сам король очень критически относился к последней, раздраженный содержащимися в ней комментариями пуританского характера.

В основе нового перевода должны были лежать древнееврейский и греческий тексты. При работе над переводом переводчикам не разрешалось использовать Вульгату, но, хорошо знакомые с ее текстом, они не могли не испытывать на себе ее влияния.

Перевод готовился в течение ряда лет, был закончен в 1611 году и, получив одобрение епископов и личное утверждение монарха, (откуда его второе название – The Authorised Version) стал единственным официально признанным библейским текстом.

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Rating 5.0 / 5
Added 25.01.2026
Author brat Aleksey
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