В 2011 году христианский мир отметил 400-летие Библии короля Иакова (the King James Bible), первое издание которой состоялось в 1611 г. Это знаменательное событие, отмечаемое с большим размахом в Великобритании и за ее пределами, заставляет по-новому взглянуть на текст этой Библии и осмыслить роль, отведенную ей в истории.

Библия короля Иакова пережила за свою 400-летнюю историю множество взлетов и падений, безжалостную критику и безудержную хвалу, соперничество с другими переводами, значительную потерю читательской аудитории в Великобритании и ее расширение в других странах. Выдержав множество переизданий, Библия короля Иакова сохранила в большой степени свой первоначальный текст, вошедший в английский язык в виде фразеологических оборотов, пословиц, цитат, ставший неотъемлемой частью английской языковой картины мира и англоязычной культуры. В свою очередь, английский язык и культура англоязычных стран, впитав Библию короля Иакова, сохранили ее для последующих поколений, поддерживая ее авторитет и ставя ее на особое место как религиозное и художественное произведение.

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие

Москва: БукиВеди, 2013. – 250 с.

ISBN 978-5-4465-0297-4

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие - Содержание

Предисловие. Библия короля Иакова: 1611 – 2011.

Историческая значимость и перспективы исследований

Раздел I. Из истории изучения Библии короля Иакова в России

А.Н.Виноградов (о. Алексей). Король Англiи Iаковъ 1-й, въ Шотландiи – VI-й (1566-1625), и “Authorised Version”

Раздел II. Библия короля Иакова: исторические аспекты

В.Н.Ерохин. Библия короля Якова I Стюарта (1603-1625) в контексте религиозно-политической ситуации в Англии в XVI-XVII веках.

Л.В.Егорова. К истории создания Библии короля Иакова

М.Э.Конурбаев. Библия короля Иакова: литературный плагиат, политический манифест или библиографическое открытие?

Ellie Gebarowski-Shafer. Catholics and the King James Bible: Stories from England, Ireland, and America

Раздел III. Библия короля Иакова: переводческие аспекты

David Norton . The KJB: Making of a Translation

Vivienne Westbrook. Reconciling Reformation: the Real Translators of the King James Bible and the Great Tradition

Филипп Кассюто, В.Я. Порхомовский. Библия короля Иакова: о стратегии перевода в диахронической перспектив

Yekaterina Yakovenko. Cognitive and Translational Approaches to the King James Bible

Е.М.Верещагин. Библия короля Иакова и Библия митрополита Филарета: сходства перевешивают различия

Раздел IV. Библия короля Иакова: лингвистические аспекты

Galina Goumovskaya. Four Hundred Years with the King James Bible: Religious English

Т.Г.Чугунова. Библия Уильяма Тиндейла и Библия короля Иакова: проблемы толкования ключевых библейских терминов

И.С.Хостай. Трансформирование языка Библии короля Иакова в последующих переводах (фразеологический аспект)

Раздел V. Библия короля Иакова за 400 лет: результаты и перспективы

John P.Burgess. The Influence of the King James Bible on the Political Language of Abraham Lincoln

Gordon Campbell. The King James Version in the Modern World

Библия короля Иакова (1611 – 2011) - Культурное и языковое наследие - Предисловие

Началом Реформации в Англии обычно считается 1534 год, когда король Генрих VIII провозгласил себя главой церкви, отказавшись подчиниться власти папы. C 1532 по 1537 гг. английским парламентом был принят ряд постановлений, окончательно закрепивших разрыв с Римом. При этом вплоть до самой смерти короля в 1547 г. организация Церкви Англии носила чисто католический характер и не испытала на себе влияния протестантских церквей континента. Однако идеи Реформации постепенно находили в Англии все большее число сторонников. Архиепископу Кентерберийскому Томасу Кранмеру удалось добиться проведения литургий на английском языке. В 1552 г. вышел переработанный вариант молитвенника Кранмера, где уже четко выражены лютеранские тенденции, а сама Церковь Англии представлена как самостоятельная протестантская организация. Различная трактовка ряда христианских догматов привела к разделению Церкви Англии. В кругах, тяготеющих к католической традиции, сохранялось прежнее внутреннее убранство церквей и облачение церковнослужителей, отправление таинств и обрядов по римскому образцу. Протестанты декларировали отказ от пышности храмов и одежд священников, упростили порядок проведения богослужений, отвергнув некоторые обряды. Между двумя направлениями в Церкви Англии наметились серьезные разногласия.

В подобной непростой обстановке в январе 1604 г. во дворце Хэмптон Корт (Hampton Court) состоялась конференция по церковным вопросам. В ней принял участие король Иаков I, взошедший на престол незадолго до этого. Главным вопросом конференции было принятие петиции пуритан английскому монарху. Воспользовавшись моментом, лидер пуритан, президент Corpus Christi College в Оксфорде Джон Рейнолдс обратился к королю с предложением создать новый перевод Библии. Просьба была услышана. Иаков I видел необходимость в создании нового перевода и осознавал, что тот будет связываться с его именем. К работе были привлечены 47 видных теологов того времени, работавших в шести комиссиях. Были разработаны и утверждены 15 правил перевода. Прежде всего, это должен был быть не новый перевод, а исправление предыдущих переводов: Библии Тиндейла, Библии Ковердейла, Библии Мэтью, «Великой Библии», «Епископской Библии» и даже «Женевской Библии», хотя сам король очень критически относился к последней, раздраженный содержащимися в ней комментариями пуританского характера.

В основе нового перевода должны были лежать древнееврейский и греческий тексты. При работе над переводом переводчикам не разрешалось использовать Вульгату, но, хорошо знакомые с ее текстом, они не могли не испытывать на себе ее влияния.

Перевод готовился в течение ряда лет, был закончен в 1611 году и, получив одобрение епископов и личное утверждение монарха, (откуда его второе название – The Authorised Version) стал единственным официально признанным библейским текстом.