Древняя, более чем обычно думают; прекрасная необычной, не классической, не древневосточной, а своей особой, соединявшей эпохи, народы и художественные манеры красотой, то процветавшая, то погибавшая и восстававшая вновь из песков Сирийской пустыни, Пальмира и сегодня, несмотря на недавние варварские разрушения, остается существенным памятником культурного наследия и истории нашего мира. Ужасно, что в XXI веке находятся люди (из запрещенной в России террористической организации ИГИЛ), способные покуситься на столь значительную часть истории всего человечества, официально объявленную ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Но я уверен, что позитивным силам современной цивилизации, с огромным участием России, удастся и победить зло, и восстановить утраченные постройки Пальмиры.

Пальмира расположена в полтораста километрах от Евфрата, реки вдоль которой рождались, погибали и возникали вновь великие цивилизации — Шумера, Вавилона, Ассирии, Миттани, Персии, Парфии и многие другие, и в двухстах с небольшим километрах от Дамаска, города с многотысячелетней историей, столицы современной Сирии, а в Средние века — арабского халифата династии Омейядов.

Тысячи лет через Пальмиру шли от пристаней на Евфрате товары, привозившиеся по морю и затем вверх по великой реке из Персии, Индии, Южной Аравии, в древности именовавшейся Счастливой, даже Китая. Караваны везли их сюда и с другой стороны — из многочисленных царств Малой Азии, из Греции и Египта, Палестины. Отчасти они перепродавались и расходились по всему Средиземноморью, берегам Черного моря и дальше на запад и север, доставлялись в Финикию, а оттуда в финикийские, а позже римские колонии в Северной Африке и Испании. Именно здесь располагалась легендарная «мельница», перемешивавшая зерна культур Востока и Запада, Юга и Севера, создававшая с ходом долгих времен единство человеческой цивилизации.

Семен Семенович Абамелек-Лазарев - Пальмира. Археологическое исследование князя С. Абамелек-Лазарева

М.: «Архитектура-С», 2019. — 120 с., ил.

ISBN 978-5-9647-0324-2

Семен Семенович Абамелек-Лазарев - Пальмира. Археологическое исследование князя С. Абамелек-Лазарева - Содержание