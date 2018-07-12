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David Zeidan - Иерусалим в представлении еврейских фундаменталистов

David Zeidan

Evangelical Quarterly 78.3 (2006), 225-236

Ключевые слова: Иерусалим, Мессианство, Сионизм, Фундаментализм, Гуш Эмуним, Храм.

Израиль: между традиционным религиозным иудаизмом и современным светским сионизмом

Израиль находится в постоянной борьбе между традиционным религиозным иудаизмом и современным светским сионизмом. Как светский, так и религиозный лагеря представляют широкий спектр отношений и идеологий. Отношения между секуляризмом и религией еще не зафиксированы, культурная конкуренция уравновешена между крайностями двух лагерей, представляющих усилия, как для перехода государственной правовой системы, так и различных институтов, каждого в свою пользу.

Активисты из еврейских фундаменталистов на самом деле является лишь небольшим меньшинством в Израиле. Однако из-за сближения их интересов с доминирующими правыми националистическими политическими партиями, их влияние выходит далеко за рамки их численного меньшинства.

Еврейское израильское общество делится на светский лагерь около 30%, религиозный лагерь около 20%, и средний секулярно-традиционалистический лагерь 50% населения (Shahak and N. Mezvinsky, Jewish Fundamentalism in Israel (London, Pluto Press,1999). 7). Реформисты и консервативные евреи, хотя и доминируют в Соединенных Штатах Америки и многочисленны в ряде европейских диаспор - это небольшое меньшинство в Израиле.

Среди религиозных евреев, ортодоксальные составляют около 12,5%. Ортодоксальный иудаизм делится на современных ортодоксальных сионистов (8,5%) и ультраотодоксальных несионистских евреев харедим (4,5%). (Laura S. Zarembski, 'Israel's Religious Right: Not a Monolith, Middle East Quarterly, 7:2 (June 2000).

Хотя в целом по Израилю ортодоксальные евреи составляют небольшое меньшинство, в Иерусалиме население харедим составляет примерно 50% от общей численности населения. Они растут демографически, добиваясь политического влияния, поскольку они стремятся доминировать в Святом Городе и маргинализировать там светскую жизнь еврейского населения.

Ультраортодоксальный лагерь делится на последователей мистического хасидизма и их идеологических оппонентов митнагдим. Все они по своей сути являются несионистскими, а некоторые яростно выступают против сионистов. Сионизм рассматривается как движение ложное учение неверующих светских евреев, совершающих запрещенные попытки ускорить конец времен до назначенного Богом срока. Некоторые ультраортодоксальные евреи готовы участвовать в политическом процессе, и это вылилось в развитие двух политических партий: Дегель-Хатора, представляющая часть движения ашкенази, и Шас, представляющая крыло сефардов. Обе партии участвуют в политическом процессе, чтобы укрепить свое положение и получить доступ к государственным ресурсам, сохраняя при этом враждебное отношение к государственной идеологии. Радикальные сепаратистские группы - Нетурей Карта (НК) и Эда Харедит - избегают любой политической деятельности, поскольку они не признают государство Израиль.

Сионистский отродоксальный лагерь в основном представлен Национальной религиозной партией (NRP). Он был связан с Лейбористской партией на первом этапе независимости Израиля, и тогда был политически умеренным. Он опирался на галахические постановления, которые узаконили сионистскую позицию, наделив ее позитивным религиозным определением, таким, как провозглашение постепенного изменения состояния Изгнания. Однако этот лагерь был радикализирован во время Шестидневной войны 1967 года, и переместил свою идеологию в сторону активного мессианизма, присоединившись к правой националистической партии Ликуд. Его основной идеологией стала пропаганда Израиля, объединяющего всю Эрец Исраэль (Земля Израиля), утверждая, что галаха запрещает любой уход из любой части Святой Земли.

Верования харедим

Еврейская история всегда находилась в состоянии напряженности между «Изгнанием» и «Искуплением». После разрушения Иерусалимского храма в 70 г. н.э. раввинистический иудаизм выбрал пацифистскую позицию, которая выржала выживание еврейского народа, как самую высокую цель. Изгнание было Божьей волей, определенной как искупление за грехи Израиля, поэтому было ошибочно пытаться ускорить появление Мессии; евреи должны терпеливо ждать сверхъестественное вмешательство Бога, Который пошлет Мессию, чтобы восстановить Храм, восстановить еврейское царство и добиться окончательного искупления. Искусственное приближение времен возвращения Мессии в любом варианте было строго запрещено. Все национальные и политические устремления откладываются до пришествия Мессии. В изгнании евреи отказаются от нормальных национальных и политических процессов, уделяя особое внимание своему духовному призванию. Любое предположение, что евреи должны использовать политические или военные средства, чтобы избежать назначенного изгнания, рассматриваются как ересь.

Согласно Каббале даже сама божественная система была повреждена изгнанием, Шехина отправилась в изгнание вместе с народом и требует восстановления в финальной стадии искупления. Современное состояние Израиля по-прежнему определяется изгнанием, а изгнание - воля Бога, согласно которой Израиль подчиняется языческому правлению. Введенное мудрецами изречение dia d'malchuta dina - закон (языческого) правления - это правило, согласно которому евреи должны подчиняться языческим законам, даже если это противоречит галахе. Остаются лишь три исключения из этого правила, три крайних случая, когда предпочтительнее быть мучеником, чем подчиняться властям народов (yehareg vebal ya'avor): требование отречения от единого Бога, поклонения идолам и занятия сексуальной безнравственностью. В изгнании, между тем, евреи должны сосредоточиться на изучении Торы, соблюдении заповедей, и сохраняя себя отдельно от язычников и их греховной культуры. Это гарантирует выживание народа.

Раньше раввины принимали три аксиоматических запрета (клятвы), как обязательные для евреев в изгнании:

Евреи не должны восставать против неевреев. Евреи не должны массово мигрировать в Святую Землю до наступления времен Мессии. Евреи не должны слишком активно молиться о приходе Мессии, чтобы не приближать его раньше назначенного времени.

Появление нескольких ложных мессий (Бар Кохба во втором веке, Шаббатай Цви в семнадцатом веке) причинило большой вред еврейскому народу, и усилило борьбу раввинов против мессианства.

В современном ортодоксальном иудаизме прошлое время изганания, особенно то, что развивалась в Восточной Европе до процессов Просвещения, эмансипации, секуляризации и модернизации, рассматривается ностальгически, как парадигматический золотой век. Харедим смотрят на эту прошлую модель как на стандартную, для определения легитимности современной еврейской жизни и борьбы с любым воспринимаемым отклонением от него. С этой точки зрения, сионизм и государство Израиль осуждаются, как отклонения (Menachem Friedman. 'Jewish Zealots', 127).

В изгнании многие законы, касающиеся Земли и Храма, не могут быть реализованы. Мудрецы могут кодифицировать и теоретизировать законы будущего Царства, но они не могут восприниматься, как имеющие обязательную силу во времена изгнания, когда евреи остаются преследуемым меньшинством. Таким образом, все галахические законы, касающиеся еврейского царства в Земле Израиля, приостановлены до времен мессианского восстановления. Тем временем, основным критерием действия в эту эпоху, считается выживание еврейского народа, различение о том, что хорошо для евреев и что вредно для них в контексте изгнания, в условиях подчинения неевреям.

Сионизм рассматривается как восстание против заповеди Божьей – не быть похожими на другие народы. Сионистские попытки контролировать историю считаются мятежом против Бога. Еврейский народ все еще находится в изгнании, несмотря на существование Государства Израиль.

Еврейские мессианские ортодоксальные фундаменталисты

Великие катаклизмы, которые постигли евреев с конца девятнадцатого века - восточноевропейские погромы, русская революция, рост расизма и антисемизма в Западной Европе, кульминацией которого стал нацистский Холокост, и, наконец, как контрапункт, создание Государства Израиль, заселение и завоевание его библейского центра Иерусалима в 1967 году, -все стали катализатором в постепенном появлении мессианского фундаменталистского иудаизма.

Мессианский ортодоксальный иудаизм подчеркивает несколько принятых традиционных убеждений, но извлекает из них крайние интерпретации. Уникальность, исключительность и особенность евреев, как избранного Божьего народа, обладающих святым правом Бога на Землю, подчеркивается в отличие от более универсалистических установок основных еврейских течений. Это подразумевает, что нет универсальной морали или юридических норм поведения. Языческие нормы не являются обязательными для еврейского народа, которому Бог дал следовать своим уникальным путем. Святость Земли Израиля подчеркивается, но выводы, сделанные из этой доктрины, представляют императив ее территориальной целостности при еврейском суверенитете и невозможности какого-либо территориального компромисса. Вера в пришествие Мессии и окончательное искупление восстанавливается и переводится с аисторически отдаленного будущего к настоящему времени: мессианский век начинается, и традиционные нормы эпохи изгнания прекращают свое действие (Ehud Sprinzak, 'Kach and Meir Kahane: The Emergence of Jewish Quasi-Fascism', Patterns of Prejudice, 19:3 & 4; 1985).

Раввин Авраам Ицхак Хакоэн Кук и йешива Мерказ Харав

Мессианская тенденция в религиозном сионизме была скрытой бахромой войны 1967 года, которая воспринималась как чудесная победа, признак мессианского искупления. Она была разработана в трудах раввина Авраама Ицхака Хакоэна Кука (1865-1935), первым главным раввином ашкенази в Палестине, который основал небольшую ешиву Мерказ Харав в Иерусалиме.

За ним последовал его сын Цви Иегуда Хакоэн Кук (д. 19821), который интерпретировал его учение. Кук видел прогресс искупления, как создание нового синтеза священного и светского. Он использовал в своем учении традиционную еврейскую мистику (Каббала), чтобы объяснить новую реальность независимого еврейского государства, и предсказать его будущее (Menachem Friedman, 'Jewish Zealots: Conservative Versus Innovative', 136-37). Лурианский мистицизм видит космос, как результат внутреннего движения в Божественном. Бог заключил завет, чтобы предоставить место для своего творения, и послал в него божественные лучи света, но сосуды не содержали лучи. Нарушение сосудов и рассеивание лучей, составили изначальную космическую катастрофу. Весь космос ждет своего восстановления или исправления (тиккун), которое является длинным эсхатологическим процессом, в котором еврейский народ играет центральную роль. Тиккун включает в себя высвобождение изначальной святости от злого начала, захватившего его, и восстановление чистоты присутствия божественности в творении.

Изгнание - это отчуждение божественного от себя, и евреи обязаны помогать восстановить целостность творения в его отношении с Творцом.

Согласно лурианскому мистицизму, евреи должны посвятить свою жизнь тиккун, исправляя космическую дисгармонию, интегрируя профанное в святое. Тогда совершение тиккун будет достигнуто. Кук произвел революцию в этой концепции, переместив его из сферы индивидуального благочестия и духовного напряжения, в сферу практической мессианской активности. Согласно Куку, этот окончательный этап уже начался, новое устроение, ведущее к исцелению мира и всего космоса, поскольку Бог движется по-новому, приведет у завершающей стадии истории. Восстановление земного Иерусалима и Храма, как центра еврейской национальной жизни, имеет духовное и космическое воздействие, потому что это означает победу небесного царства, ведущую к космическому исцелению всего творения. Активное участие в расселении по всей Земле и восстановление Иерусалима и Храма помогают мессианскому процессу. Евреи должны создать Царство и реализовать в нем мессианские законы, тогда придет Мессия.

Согласно Куку, светские сионисты, хотя и неосведомленные агенты божественной воли, но они освящены, потому что они вовлечены в процесс искупления. Это Божье призвание их, и они невольно выполняют Его план. Сионизм не вытекает из человеческой инициативы, а является ответом на божественное движение к окончательному искуплению. Внутренняя святость Эрец Исраэль и процесс искупления, постепенно исправит светские заблуждения и будет пронизывать весь Израиль, и всех евреев. Светскому сионизму, государству Израиль и его светскому обществу, таким образом, предоставляется религиозная легитимизация, как частей процесса искупления. Все они проникнуты особой святостью даже в самых профанных проявлениях. Государство Израиль - Божий пьедестал на земле, связь между божественным и телесным. Враги Израиля - враги Бога. Израильские военные победы отражают духовные победы на небесах.

Кук использовал пример здания первого Храма, чтобы оправдать свою идею освящения светского сионизма. Во время процесса строительства рабочим, которые не были священниками было разрешено работать на святом месте, даже на месте Святого Святых, хотя доступ к этому святилищу позже был ограничен Первосвященником один раз в год в День Искупления. Он объясняет это очевидное противоречие цитатой из Гемары (Me'ilah 14a): «Сначала они построили и только позже освятили». Подобно тому, как Храм должен быть построен ресурсами не-священнического рода, а людьми других колен Израиля, и даже с помощью иностранных рабочих в еврейском государстве, чтобы процесс строительства имел место, и только после его завершения Храм был освящен, так же и светский сионизм строит государство, которое, достигнув святой цели, будет освящено (Gideon Weitzman, 'From Zion to Jerusalem and Back Again', Yeshiva.org.il).

Евреи, Земля и Тора - священная Триада. Евреи могут быть настоящими евреями только в Земля Обетованной. Только здесь могут соблюдаться все законы, включая те, которые касаются земледелия, расселения, правительства, политики. Вся Земля Обетованная - святая, Иерусалим - это ее святая часть, а Храмовая гора - самая святая из всех. Земля является неделимой, следовательно, должна вестись борьба за свои древние границы. Сокрытая в политической борьбе за территориальные границы и поселения - это битва за саму суть иудаизма: является ли он иудаизмом изгнания или мессианским иудаизмом искупления?

Кук обнародовал ясную теорию изменений, космического сдвига, нового устроения. Искупительный мессианский век начался, и изгнание закончилось. Евреи были возвращаются в свою Землю в конце времен. Исключительная пассивность и три запрета отходят, чтобы дать место мессианской активности. Это не Мессия инициирует искупление, но еврейская мессианская активность, которая закончится приходом Мессии, что будет являться кульминацией процесса. Ключом к искуплению являются Еврейское государство и его суверенитет над Большим Израилем, Иерусалимом и Храмовой Горой и восстановление Третьего Храма. В настоящее время религиозный долг евреев состоит в возвращении всей Земли Обетованной и восстановление Храма. Это означает, что теперь необходимо обеспечивать соблюдение заповедей, относящихся к независимому мессианскому еврейскому государству в Обетованной земле, которые имели место в период царей Израиля. Сегодняшнее состояние Израиля рассматривается, как находящееся в радикальном категории к изгнанию. Это знак того, что приблизился период «шагов Мессии» (pa'amei mashiach), и период изгнания заканчивается. Запреты, касающиеся жизни в изгнании, больше не действительны. Начался новый период еврейского господства и суверенитета над Землей Израиля.

Необходимо новое сознание, чтобы понять, что появление еврейского государства является началом богодухновенного и освященного искупительного процесса. Этот процесс зависит, помимо прочего, от территориальной целостности Эрец Исраэль, и от еврейского суверенитета над Иерусалимом и Храмовой горой. Храм - источник божественной силы. Изъятие любой части Земли вызывает прерывание или даже прекращение искупительного процесса. В мессианском периоде - это обязательство – покорить всю Землю Обетованную, и никогда не отказываться от каких-либо ее частей в пользу неевреев.

Рассвет мессианской эпохи означает, что новое юридическое разрешение теперь действительно: еврейское подчинение закончено. Иерусалим и окончательное искупление еврейского народа, который теперь политически доминирует. Изменение роли произошло: неевреи теперь подчиняются евреям. В мессианском царстве неевреи должны рассматриваться, подобно категории зимми в мусульманском халифате, - они живут под покровительством Израиля, если они соглашаются со своим статусом более низкого богопознания; если они бунтуют, они должны быть подавлены.

Кук проводит различие между Сионом и Иерусалимом. Сион представляет физическое восстановление земли и народа, в то время как Иерусалим представляет духовный аспект иудаизма. Оба существуют в еврейском народе всегда, но имеют разный вес. В изгнании балланс между ними был искажен в пользу духовного. В светском сионизме он искажен по отношению к физическому. Крайне необходимо соединить две грани, чтобы оживить весь народ. В то время, как это прагматический и земной проект строительства очень важный, нельзя отрицать несомненную искупительную деятельность Бога, стоящего за этим проектом.

Движение Гуш Эмуним

Мессианская идеология Кука стала основой для активистов религиозно-политического мессианского движения, стремящегося ускорить наступление окончательного искупления. Его йешива Мерказ Харав стала духовным и идеологическим центром этого движения, и его мистицизм лежит в основе идеологии Гуш Эмуним («Союз верных»), движение, которое осуществляло и продолжает осуществлять его идеологию и видение, после Шестидневной войны.

Успех Гуш-Эмуним можно объяснить как сближением его взглядов и целей с максималистскими территориальными целями светской националистической партии Ликуд, и его представительство в более широком движении сочувствующих среди национального религиозного сектора израильского населения (модель айсберга). Гуш Эмуним удалось радикализировать более широкую национальную религиозную партию, и взять на себя ее руководство.

Основные положения идеологии Гуш-Эмуним

Еврейский народ испытал метафизическую трансформацию и теперь живет в новом устроении, в процессе искупления, который сопровождается драматическими изменениями в еврейской истории. Изгнание прошло, а начало процесса искупления (atchalta de'geulah) идет полным ходом. Пришло время реализовать все галахические законы, необходимые для еврейского государства мессианского времени. Искупление – это необратимая божественная инициатива и процесс, начавшийся еврейской мессианской активностью на Земле Обетованной, с кульминацией предстоящего прихода Мессии и окончательного наступления Царства. Активность еврейского народа ускоряет эту программу. Хотя могут быть неудачи, но сам процесс неумолимо развивается. Светская сионистская программа и государство Израиль святы, потому что даже если они невольно, они являются частью божественного процесса окончательного искупления, агенты Божьей воли. Раввин Цви Иегуда Кук определил государство Израиль как галахическое Царство Израильское, Царство Небесное на земле. Каждый человек и все в нем проникнуто особой святостью. Основной легитимизирующий принцип светского Израиля - содействие искупительному процессу, включая, в частности, расселение еврейского народа по всей библейской Земле Обетованной, и еврейский суверенитет над ней. Когда он отклоняется от этой цели, его необходимо принуждать продолжать этот процесс всеми законными средствами. Религиозный мессианский сионизм - это движение за духовное возрождение евреев, конечной целью которого является полное искупление еврейского народа и всего Мира. Евреи, уникальный народ, избранный Богом для определенной цели, должны прекратить желать быть похожими на другие народы, вернуться к подлинным еврейским ценностям, и освободиться от чужеродного светского и развращающего западного материализма и гедонистической культуры. Еврейский народ, Земля Обетованная и Тора образуют святое и единое целое. Необходимо реализовать это единство, возвращая Святую Землю еврейскому народу, заселяя ее, обеспечивая еврейский суверенитет над ней, и не возвращать какую-либо часть ее во владение неевреям. Совместное правление или уступки не допускаются. Еврейский суверенитет над Землей Обетованной освободит его не только от врагов неевреев, но и от злых демонических сил «ситра ахра», которые воплощают всевозможные осквернения и моральную деградацию. Израиль вступает в эпоху абсолютной святости и победа над простой телесностью. Земля Израиля принадлежит евреям согласно Божьему повелению и завету, и всеобщие принципы самоопределения не относятся к нему. Палестинцы должны осуществлять свои национальные устремления в рамках более широкого панарабского национализма. Они должны понимать, что исполнение искупления еврейского народа, означает спасение для них и для всего мира. Арабский национализм является исключительным и не предусматривает национального самоопределения евреям, курдам, коптам, маронитам и другим. Поэтому некоторые арабы (палестинцы) могут быть также управляться неарабскими властями. Хотя арабы как народ заслуживают уважения и справедливого обращения, арабы, выступающие против еврейского суверенитета, должны быть преследуемы и подчинены законным властям. Арабам в Святой Земле должны быть представлены три альтернативы:

а) Принятие легитимности сионистской доктрины и получение полных гражданских прав;

б) Соблюдение законов Израиля, с формальным признанием суверенитета Израиля, с предоставлением им прав иностранцев-резидентов;

в) Отклонить любые права сионистов и эмигрировать в арабские страны. Более радикальные элементы поддерживают идею передачи всех палестинцев в соседние Арабские государства, особенно в Иорданию.

10. Иерусалим и Храмовая гора навечно освящены Богом для еврейского народа и ни для какого другого народа. Право еврейского народа на Храмовую гору – вечно и неотъемлемо. Нет места для уступок.

11. Строительство Третьего Храма в Иерусалиме имеет важное значение для достижения окончательного этапа искупления. Ключами к окончательному искуплению являются еврейский суверенитет над Большим Израилем, Иерусалимом и Храмовой горой, а также восстановление Третьего Храма. В настоящее время религиозный долг еврейского народа - аннексировать всю Землю Обетованную, и восстановление Храма.

12. Войны Израиля имеют значение в духовных и космических сферах, как часть окончательного конфликта между добром и злом, светом и тьмой. Это войны Бога, в которых побеждается сатан, и все духи осквернения, представленные на земле вражескими силами, противостоящими Израилю. Эти войны не просто против арабских сил, но против всей нечистоты западной светской атеистической культуры. Хотя Израиль уже вступил в мессианскую эпоху, войны продолжаются, как процесс очистки. Войны против неевреев в конечном счете являются для них собственным благом, поскольку их искупление обусловлено искуплением еврейского народа во всей Земле Израиля.

Радикальное ортодоксальное мессианское крыло

Более радикальные мессианские группы возникли из религиозного ортодоксального мессианского лагеря, как внутри Гуш-Эмуним, так и вне его, такие как Ках и Кахане Хай, Верные Храмовой горы, и Институт Храма. Это было частично вызвано тем, что процесс искупления не проходил так гладко и так быстро, как ожидалось. Разочарование при попытках правительства по созданию мира и компромисса, и тот факт, что большинство израильтян остались светскими и не присоединяются к мессианскому ортодоксальному движению, вызвало из-за некоторого нетерпения у них, вопрос легитимности светской государственной системы, правительства и его политики. Хотя умеренные считают, что процесс искупления может быть длительным, радикалы понимают его как относительно короткий (одно поколение). В то время, как государство может быть священным, его правительство не всегда является таковым, и любое правительство, которое выступает против искупительного процесса является незаконным и должно быть отвергнуто. Такие радикалы чувствовали личное призвание от Бога выполнять библейские заповеди против всякой противления, чтобы продвигать искупительный процесс и освободить Храмовую гору (Lustick, 'For the Land and For the Lord', ch.5). Приход мессианской эры должен быть ускорен любыми способами, даже радикальными и насильственными действиями. Этот процесс привело к убийству премьер-министра Ицхака Рабина в 1996 году и к попыткам уничтожения мечетей на Храмовой горе.

В то время как мягкое крыло в мессианском ортодоксальном движении использует галахические концепции спасения еврейской жизни (pikuach nefesh) и приоритета еврейского народа над Святой Землей в их готовности принять некоторые компромиссы и мирные усилия, радикалы не находят оправдания компромиссу. Они ожидают сильного катастрофического события, сопровождающего искупительный процесс, и с удовольствием подогревают свою уверенность в том, что Катастрофа в еврейской истории теперь гарантирует законные средством для реакции еврейского народа на всевозможные неблагоприятные изменения, и ускорит полное искупление. Эти заключительные войны понимаются как война Гага и Магога, когда все нации сражаются против Израиля и Иерусалима. Из этого кризиса возникает окончательное искупление. Ничто не может предотвратить Божий предопределенный план от его исполнения.

Иерусалим рассматривается как духовный, так и физический центр мира, с Храмом, как его сердцем. Это источник божественного света и вдохновения, наполненный духовной энергией. Храм и его служение являются космическим планом, и его правильное функционирование обеспечивает гармонию Вселенной. Все энергии и силы, необходимые для выполнения Божьей цели для Израиля, и для мира будут сосредоточены там. Он наполнен святостью и силой, необходимой для исправления Израиля и мира (Chaim Richman, 'Focus on the Holy Temple - The Meaning of Jerusalem', The Restoration Newsletter, September 1996). Поэтому крайне важно, чтобы евреи контролировали Храмовую гору и восстановили храм, иначе окончательное искупление будет отложено.

Члены различных движений в поддержку восстановления Храма видят Храмовую гору, как самое важное оружие в борьбе за всю Землю Обетованную. Она была определена Богом как средство для идолопоклонства. Это необходимо для победы. Стремление к Храму - это духовное отношение, которое включает в себя приверженность абсолютной святости и абсолютному принятию воли Бога. Израиль должен иметь храм в центре - все еврейские проблемы связаны с грехом отказа от Храма (Nadav Shragai, 'Third Temple Culture', Ha-aretz, 26 January 2005). Радикалы критикуют значение, которое придается большинством евреев западной стене («Стене Плача»). Они считают, что стена символизирует отмену поклонения в эпоху эллинов, когда евреям запрещали поклоняться их нееврейские правители, запрещая даже входить на Храмовую гору, но Храмовая гора - это настоящее Святое Место, и обязанность еврейского народа, вновь поставить ее в центр обновленного еврейского государства (Israel Eldad, 'The Temple Mount in Ruins', Ha-Or (New York: Council of Jewish Organizations, 1982).

Поскольку Иерусалим и Храмовая гора являются центральным местом проведения последних мероприятий, они должны быть надлежащим образом трансформированы. Статус-кво, который дает мусульманскому Вакф власть и суверенитет над Храмовой горой, запрещая евреям молиться там, глубоко возмутителен: евреям необходимо позволить поднять свой флаг, построить синагогу и проводить публичные молитвы на их самом святом месте». Восстановление Храма является самой неотложной проблемой, повелительной вечной заповедью Торы, игнорирование которой является грехом (Rabbi Chaim Richman, 'Why Build Another Temple?', The Temple Institute Website).

Радикалы рассматривают годы с 1967 года как время упущенных возможностей для восстановления Третьего Храма и возобновления системы жертвоприношений. Исламские святыни препятствуют освящению места и поэтому их необходимо удалить. Некоторые считают, что они будут разрушены в скором времени землетрясением, в то время как другие предполагают, что они будут переданы в Мекку ('Objectives of the Temple Mount Faithful' and 'The Prophetic Endtime Promises of G-d Continue to be Fulfilled', The Temple Mount Faithful, 26 February 2004), а третьи - к их насильственному уничтожению. В соответствии с намерениями радикального мессианского ортодоксального крыла Голденберга, они предполагают взорвать Купол Скалы, а затем построить Третий храм» (Gershom Goldenberg, The End of Days, 5).

Радикальные мессианисты меняют карту Иерусалима, потому что они убеждены, что еврейское заселение города и восстановление Храма ускорят приход Мессии. Они считают себя посланниками Бога, ускоряя исполнение Его программы. Институт Храма в Иерусалиме посвящен восстановлению Третьего Храма, разрабатывает практическую программу, направленную на воссоздание формы и материалов посуды и одежд, в соответствии со священными еврейскими текстами и их изготовление. Недавно они изготовили золотую Менору, Алтарь благовоний, Принадлежности для жертвоприношений (Goldenberg, The End of Days, 5; Rabbi Chaim Richman, 'About the Temple Institute', the Temple Institute website; Richman, 'Focus on the Holy Temple', Restoration, September 1996).

Для некоторых из этих радикалов насилие и террор стали законными средствами ускорения мессианского процесса и нарушения мирного процесса, пытающегося остановить его ход. На заре мессианского века есть смысл реализовать некий анархический потенциал, смысл которого состоит в том, что все нормативные рамки должны быть разрушены, в конечном итоге должны быть использованы террористические методы в виде бомбардировки мечети Харам аль-Шариф, которые воспламенили бы весь мусульманский мир и начали войну Гога и Магога, таким образом прокладывая путь к окончательным действиям Конца времен (Uri Avneria, 'The Temple Mount Bombers', Media Monitors Network, 19 September 2004; Khalid Amayreh, 'Hardline Threats to al-Aqsa Mosque', Aljazeera Net, 25 July 2004; GiIles Kepel, The Revenge of God, Pennsylvania, Pennsylvania State University Press 1994, 64).

Отсутствие приверженности светского государства их целям приводит их к убеждению в том, что оно является незаконным и может быть, если необходимо, силой, нужно подготовить путь для мессианского Царства Израиль под управлением синедриона. Если большинство евреев не готовы к окончательному искуплению, оно должно быть навязано им, если это необходимо, через большие страдания. Демократия это чужеродная, нееврейская система, которая должна быть заменена мессианской теократией (Ehud Sprinzak, 'Kach and Meir Kahane').

В марте 2005 года израильское телевидение сообщило о тайном собрании радикалов из около тридцати различных групп, обсуждающих способы захвата Храмовой горы из-под власти мусульманских правителей, в попытке сорвать продолжающиеся мирные переговоры с новым палестинским лидером Махмудом Аббасом (которые включали в себя вывод израильских военных из сектора Газа). Премьер-министр Палестины Ахмад Курейа предупредил, что любое нападение на аль-Аксу приведет к сильному взрыву в регионе - это именно то, чего хотят радикальные группы.

Различные сценарии процесса искупления рассматриваются этими радикальными группами. Один из них таков:

• Утверждение Государства Израиль в его Богом данных границах

• Сбор всей еврейской диаспоры в Землю Обетованную

• Освобождение и освящение Храмовой горы

• Восстановление Третьего Храма

• Пришествие Мессии, сына Давида, Царя Израиля.

Для радикалов неевреи, в том числе палестинцы, не должны жить в Царстве Израиля, потому что они представляют собой сатанинские силы зла, которые всегда сражаются против истины Бога, против Его Израиля, народа, который несет в себе божественную искру искупления. Радикальные группы, такие как Кахане-Ках, приравнивают палестинцев к библейским амаликитянам, которым нет и не может быть места в Земле Израиля.

Заключение

Ортодоксальные евреи - это небольшое меньшинство религиозных евреев в Израиле. Некоторые из них являются антисионистами даже в том случае, если не признают государство Израиль. Другие ортодоксальные евреи - мессианские фундаменталисты и сионисты. Эти идеи особенно реализуются в движении Гуш-Энумим, «Союз верных», которые учат, что еврейский народ должен оккупировать всю землю Израиля и восстановить Храм. Некоторые более радикальные группы готовы использовать любые средства для ускорения этого процесса.