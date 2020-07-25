Творец – это желаемое. Он отдаляется. Получается разрыв между мной и Им, который ощущается как боль внутри. Так Его место отсутствия обозначает во мне потребность в Его присутствии – самым естественным образом.



Любая боль в этом мире становится воспоминанием о нашем "былом" слиянии. На самом деле Он никуда не исчез. Но скрыл Себя в точке моей боли, тяги, ведь вместе нам было хорошо...



И это скрытие Его начинает светиться в каждом новом сердце, как открывшийся источник Творца в нас. Между желаемым и действительным начинает пробиваться родник, сначала от глупости это источник слепого проклятия, но затем Источник вместе с горечью дает и лекарство саднящей ране – осознанную молитву, просьбу к Тому, Кто манит и притягивает, Кто соединит края, исцелит рану от кровоточащей пустоты, отсутствия желаемого...



Это желание выше меня, выше нас, текущих, выше всех истекающих гноем ран.



Родник превращается в реку, река в поток. Чтобы не утонуть в потопе, мы должны желать Творца вместе, ведь только в Нем мы можем очиститься и успокоиться, потому что Он и есть покой. Но скрыт за 49-ю вратами нечистоты, и так рождается природа творения – Желание.



Чем больше желаний вливается в трещины и разрывы от нарастающей жажды, тем сильнее исцеляющая сила молитвы, тем больше благодарности, радости, игры в этой реке жизни. Ее наполнением становится теперь не страдание от разлуки, а любовь, растущая пропорционально объединению.



Появляются ответвления в виде тонких ручьев, возле которых образуются оазисы, вьют гнезда птицы, пасутся лани... И глупостям места все меньше... Так рождается природа Делания – Отдача. Творец, которого сделали МЫ. Мир, который не стыдно открыть другим нуждающимся...