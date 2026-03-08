Обзор журнала «Скрижали. Библейский журнал. Выпуск 27 (2025)»

Журнал «Скрижали. Библейский журнал. Выпуск 27 (2025)» — это не просто очередной номер академического издания, а концентрированный срез современной православной библеистики, представленной в её научной, экзегетической и философско-богословской глубине. Уже обложка — лаконичная, синяя, с древнееврейской надписью «לוחות» («Скрижали») — задаёт тон: это издание о тексте, о Законе, о Слове, но при этом о живом и осмысляемом Слове.

Журнал издаётся Минской духовной академией, входит в Общецерковный перечень рецензируемых изданий и зарегистрирован в РИНЦ (с. 3). Это не формальность, а знак академической дисциплины. Перед нами не популярный альманах, а площадка, где публикуются тексты, способные стать частью научного диалога.

Состав номера выстроен ясно (с. 4–5): рубрика «Экзегетика Ветхого Завета», далее «Публикации переводов Ветхого Завета», и, наконец, «Библия и религиозная философия». Уже эта структура показывает, что журнал не замыкается в одном жанре: он соединяет текстологию, филологию, богословие, переводческую практику и философскую интерпретацию.

Первый крупный материал — статья игумена Арсения (Соколова) «Алфавитная поэма из Книги пророка Наума (Наум 1:2–8)» (с. 8–39). Это образец строгой библейской экзегезы. Автор начинает с анализа научной дискуссии XIX–XX вв. о реконструкции акростиха (с. 12–18), приводя аргументы Бикелля, Гункеля, Арнольда, Ренца и других. Особенно ценно, что Соколов не ограничивается пересказом позиций, а даёт им взвешенную оценку. Он склоняется к признанию частичного акростиха как сознательного поэтического приёма, не требующего насильственной реконструкции.

Далее следует богословско-филологический комментарий (с. 19 и далее), где анализируются титулы Бога — «ревнитель», «мститель», «медленный на гнев», сопоставляются масоретский текст, LXX и Вульгата, приводятся параллели из Исхода, Псалтири, пророков. Автор не боится затронуть трудную тему гнева Божия и ревности, аккуратно вписывая её в богословскую традицию. Это пример того, как можно говорить о «жёстких» текстах Писания без упрощения и без апологетической ретуши.

Следующая статья — архимандрита Сергия (Акимова) о проблемах толкования Еккл. 1:4–7 (с. 40–79). Здесь предметом анализа становится так называемая «космологическая поэма» Екклесиаста. Автор рассматривает её в контексте первых стихов книги и древних географических представлений. Особенно интересен разбор альтернативных толкований термина dor и обсуждение гипотезы Арона Пинкера о связи отрывка с метеорологическим учением Аристотеля (см. описание редакции, с. 6). Статья демонстрирует, как экзегетика может вступать в диалог с античной философией, не теряя при этом богословской перспективы.

Третья работа в разделе экзегетики — статья иерея В. Д. Грицевича о представлении праведности в 118 псалме (с. 80 и далее). Это уже лексико-семантический анализ, выполненный в рамках кандидатской диссертации. Автор исследует структуру самого длинного библейского псалма, его алфавитную композицию, богословскую семантику термина «праведность». Здесь чувствуется академическая школа: тщательная работа с еврейским текстом, внимание к параллелизмам и внутренней логике псалма.

Особое место в номере занимает публикация перевода эфиопской версии Книги Иова (с. 100 и далее). Перевод выполнен А. М. Надежкиным с французского подстрочника, снабжён введением и комментариями. Это важный вклад в изучение текстовой традиции Ветхого Завета. Эфиопская версия Иова редко доступна русскоязычному читателю, и её публикация в научном журнале расширяет горизонты библеистики, напоминая, что текст Писания существует в множестве традиций.

Завершает номер философская статья иерея Максима Козлова о противопоставлении Авраама и Агамемнона в «Страхе и трепете» Кьеркегора (с. 185 и далее). Это уже не филологический, а религиозно-философский анализ. Автор рассматривает различие между «библейским» и «трагическим» типом веры. Авраам предстает не просто как персонаж Писания, а как экзистенциальный образ веры, превосходящей этику. Статья показывает, как библейский текст продолжает жить в философском дискурсе.

Сильной стороной журнала является его академическая строгость. Каждая статья снабжена аннотацией, ключевыми словами, библиографией. Редколлегия представлена международно: Россия, Беларусь, Италия, Германия (с. 4). Это создаёт ощущение открытого научного пространства.

Но при всей научности журнал остаётся церковным. Это видно уже из редакционного слова (с. 5–6): подчёркивается, что исследование Писания — не только академическая, но и духовная задача. В этом сочетании — одна из особенностей «Скрижалей»: это библеистика, не оторванная от церковной традиции.

Если говорить о возможной критике, то она касается прежде всего жанра. Это издание не рассчитано на неподготовленного читателя. Тексты насыщены терминологией, ссылками на BHS, LXX, патристику, современные исследования. Это журнал для специалистов или студентов богословских факультетов.

Кроме того, в номере преобладает ветхозаветная тематика. Для читателя, интересующегося Новым Заветом или междисциплинарными подходами, спектр может показаться узким. Но, с другой стороны, именно концентрация на Ветхом Завете делает номер цельным.

Отзывы в академическом сообществе, вероятно, будут позитивными: выпуск демонстрирует устойчивость школы, наличие авторов, способных вести научную дискуссию на международном уровне. Для соискателей богословских степеней публикация в таком журнале — знак признания.

Если подвести итог в форме личного впечатления, то «Скрижали. Выпуск 27» — это пример того, как может существовать современная православная библеистика: уважительная к тексту, внимательная к традиции, открытая к научной дискуссии. Это не журнал сенсаций, а журнал вдумчивости.

И, пожалуй, самое ценное в нём — ощущение, что библейский текст не застывший памятник, а пространство живого исследования. Именно это делает «Скрижали» актуальными и необходимыми.