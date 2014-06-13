Золотарев - Посвящение Софийского собора

Выбранная нами тема на первый взгляд выглядит достаточно факультативно как в контексте истории русской религиозно-философской мысли, так и в контексте исторической литургики.

Тем не менее, актуальность темы мы видим в том, что для прояснения тех или иных вопросов, касающихся комплекса идей, связанных с Софией-Премудростью Божией, многие исследователи с абсолютным доверием обращаются к трудам В. С. Соловьева, свящ. П. Флоренского и прот. С. Булгакова, представляющих т.н. «софиологическое» направление в русской религиозно-философской мысли.

Вопрос о посвящении Софийских храмов в работах упомянутых мыслителей, безусловно, не является первостепенным. Более того, он рассматривается ими в более широком контексте данных церковного предания, связанных с темой патроната храма. Вопрос о посвящении Софийских храмов в работах упомянутых мыслителей, безусловно, не является первостепенным. Более того, он рассматривается ими в более широком контексте данных церковного предания, связанных с темой патроната храма.

Таковыми являются в первую очередь иконография и гимнография Софии-Премудрости. Важно отметить, что упомянутые мыслители, как правило, привлекают эти церковные памятники для подтверждения собственных философских спекуляций.

В нашей работе мы рассмотрим основные тематические тексты вышеназванных авторов как ключевых представителей «софиологии», покажем несоответствие (а порой и противоречие) церковному Преданию их трактовок и укажем на вероятные причины возникшей коллизии.

Вопрос о посвящении новгородского Софийского собора в трудах русских религиозных мыслителей XIX - первой половины XX века

Священник Сергий Золотарев, В. Новгород, преподаватель СПбПДАиС