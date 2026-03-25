Артур - Господь, дай мне сердце, угодное Тебе
Книга Кей Артур «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе» представляет собой практическое руководство по духовному формированию, основанное на методе индуктивного изучения Библии. Автор ставит задачу помочь верующим преодолеть духовную теплохладность и развить в себе искреннее, глубокое стремление к святости и послушанию Богу. Основная идея произведения заключается в том, что «сердце, угодное Богу» — это не результат врожденного темперамента, а плод сознательного выбора, дисциплины и глубокого погружения в Слово Божье, которое постепенно преобразует мотивы, желания и поступки человека.
Содержательная часть книги детально разбирает библейское определение «сердца» как центра воли, разума и эмоций. Кей Артур последовательно анализирует жизнь библейских персонажей — в первую очередь Давида, названного «мужем по сердцу Божьему», — выявляя качества, которые делают человека угодным Творцу: искреннее покаяние, непоколебимое доверие и жажду правды. Автор уделяет значительное внимание теме «духовного здоровья», предлагая читателю провести диагностику своего внутреннего состояния и выявить «артерии», забитые грехом, гордостью или мирскими привязанностями. В книге глубоко исследуется роль Духа Святого в процессе освящения, подчеркивая, что истинное изменение начинается изнутри, когда Божья истина вытесняет ложные ценности этого мира.
Текст написан в требовательном, вдохновляющем и глубоко практичном стиле, который побуждает к немедленным действиям и личной ответственности перед Богом. Кей Артур мастерски соединяет библейскую экзегезу с ежедневными практическими упражнениями, превращая чтение в интенсивный курс духовного ученичества. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует застой в своей вере и ищет ясных библейских ориентиров для возрастания в благодати. Это чтение помогает осознать, что самое ценное подношение, которое мы можем принести Богу, — это сердце, полностью преданное Ему и жаждущее отражать Его характер во всем.
Кей Артур – Господь, дай мне сердце, угодное Тебе - Курс по изучению Библии о том, как развить в себе страстное желание быть угодным Богу
Chattanooga, TN: Precept Ministries International, 2009. – 338 с.
ISBN 978-606-8114-07-1
Кей Артур – Господь, дай мне сердце, угодное Тебе – Содержание
Предисловие
Глава 1 Когда тяжело, невыносимо - Как найти Божье утешение в беде?
Глава 2 Когда отношения на грани разрыва - Как разрешить разногласие?
Глава 3 Когда чувствуешь свое бессилие - Как найти достоинство во Христе?
Глава 4 Что со мной будет, когда я умру? - Какими вы предстанете перед судилищем Христовым?
Глава 5 Когда человек сломлен грехом - Как страдание и отделение от греха приводят к святости?
Глава 6 В бедности или в довольстве - Понимая служения даяния
Глава 7 Когда идет битва - Как противостоять врагу?
Глава 8 Если Господь отказывается удалить «жало» из вашей плоти - В чем сила нашей немощи?
Второе послание к Коринфянам
Учебные средства
