Книга Кей Артур «Господь, дай мне сердце, угодное Тебе» представляет собой практическое руководство по духовному формированию, основанное на методе индуктивного изучения Библии. Автор ставит задачу помочь верующим преодолеть духовную теплохладность и развить в себе искреннее, глубокое стремление к святости и послушанию Богу. Основная идея произведения заключается в том, что «сердце, угодное Богу» — это не результат врожденного темперамента, а плод сознательного выбора, дисциплины и глубокого погружения в Слово Божье, которое постепенно преобразует мотивы, желания и поступки человека.

Содержательная часть книги детально разбирает библейское определение «сердца» как центра воли, разума и эмоций. Кей Артур последовательно анализирует жизнь библейских персонажей — в первую очередь Давида, названного «мужем по сердцу Божьему», — выявляя качества, которые делают человека угодным Творцу: искреннее покаяние, непоколебимое доверие и жажду правды. Автор уделяет значительное внимание теме «духовного здоровья», предлагая читателю провести диагностику своего внутреннего состояния и выявить «артерии», забитые грехом, гордостью или мирскими привязанностями. В книге глубоко исследуется роль Духа Святого в процессе освящения, подчеркивая, что истинное изменение начинается изнутри, когда Божья истина вытесняет ложные ценности этого мира.

Текст написан в требовательном, вдохновляющем и глубоко практичном стиле, который побуждает к немедленным действиям и личной ответственности перед Богом. Кей Артур мастерски соединяет библейскую экзегезу с ежедневными практическими упражнениями, превращая чтение в интенсивный курс духовного ученичества. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто чувствует застой в своей вере и ищет ясных библейских ориентиров для возрастания в благодати. Это чтение помогает осознать, что самое ценное подношение, которое мы можем принести Богу, — это сердце, полностью преданное Ему и жаждущее отражать Его характер во всем.

Кей Артур – Господь, дай мне сердце, угодное Тебе - Курс по изучению Библии о том, как развить в себе страстное желание быть угодным Богу

Chattanooga, TN: Precept Ministries International, 2009. – 338 с.

ISBN 978-606-8114-07-1

Кей Артур – Господь, дай мне сердце, угодное Тебе – Содержание

Предисловие

Глава 1 Когда тяжело, невыносимо - Как найти Божье утешение в беде?

Глава 2 Когда отношения на грани разрыва - Как разрешить разногласие?

Глава 3 Когда чувствуешь свое бессилие - Как найти достоинство во Христе?

Глава 4 Что со мной будет, когда я умру? - Какими вы предстанете перед судилищем Христовым?

Глава 5 Когда человек сломлен грехом - Как страдание и отделение от греха приводят к святости?

Глава 6 В бедности или в довольстве - Понимая служения даяния

Глава 7 Когда идет битва - Как противостоять врагу?

Глава 8 Если Господь отказывается удалить «жало» из вашей плоти - В чем сила нашей немощи?

Второе послание к Коринфянам

Учебные средства