Артур Кац – Апостольское посвящение

Это третье из четырех выступлений в Церкви Калифорнии. — Артур почувствовал после двух встреч, что нечто радикальное $ должно произойти в восприятии его сообщений, чтобы аудитория была готова к центральной и конечной теме его проповеди — «Вечное предназначение Церкви».

Это слово подобно стреле, направленной в самую сердцевину проблемы современной церкви, со всей ее кажущейся «успешностью» и, что более важно, с ее абсолютной предсказуемостью. Пусть это слово изменит вас, так же как оно изменило людей, которые услышали его и приняли как от Господа!

Кац Артур – Апостольское посвящение – Больше, чем просто спасение

2-е издание. – К.: Варух, 2015. – 24 с.

ISBN 978-966-7023-13-3

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Сегодня я верю, что на сердце у Бога лежит вопрос об истинном обращении. Я люблю повторять: «Много спасенных, но мало обращенных». И после двух служений я пришел к выводу: бессмысленно продолжать наш разговор, если не будет действительного перехода в это новое качество. Мне трудно представить более жестокое заблуждение, чем рассуждать об апостольстве, находясь в таком духовном состоянии, когда мы не готовы и не можем воплотить в своей жизни то, о чем рассуждаем, и особенно когда нечто фундаментальное в нашем отношении к Богу осталось еще не затронутым. Апостольские деяния, составляющие славу Божью, могут иметь место в жизни лишь тех, кто безраздельно предан Богу. Если же мы только используем терминологию апостольства, мы тем самым участвуем в жесточайшем заблуждении. В таком случае лучше поговорить о чем-нибудь другом и использовать какой-нибудь другой язык, но давайте никогда не говорить на этом языке, если в нас нет намерения все это исполнить. Поэтому необходимо поднять вопрос о подлинности нашего собственного обращения. Ведь можно быть спасенным, рожденным от Духа — и даже наполненным Духом — и все же не быть настолько обращенным в смысле полной принадлежности Богу, чего требует апостольство!

Мне хотелось бы сосредоточить внимание на Апостоле Павле и прочесть описание его обращения из 9 главы книги Деяний. Важно отметить, что книга Деяний содержит три изложения этого события. Возможно, не будет преувеличением предположить, что апостольская жизнь, последовавшая за таким обращением, полностью соответствовала этому своему началу. Или, другими словами, возможно, мы не в состоянии выйти за пределы того потенциала, который мы заложили в начале. Многим из нас требуется пережить новое начало или начать, наконец, то, что никогда и не было начато. Ведь если этого не произошло, значит, мы приговорены к определенному уровню в нашей христианской жизни, который гораздо ниже того, что Господь имеет для нас и желает нам дать.

Давайте прямо сейчас попросим Господа благословить нас, прежде чем мы начнем читать это место Писания. Не знаю, откуда ко мне пришла эта мысль, но в течение дня у меня было видение, как мы все вместе молимся... И я хочу пригласить вас обратиться к Господу прямо сейчас. Пусть это будет не длинная молитва одного из святых, а просто короткая просьба к Богу, чтобы Он убрал все преграды и совершил что-то особенное. Я всегда верил, что у Бога есть нечто такое для нас и Он предусмотрел жажду чего-то необычного в нашем духе! Поэтому помолитесь о том, чтобы Бог пришел на вашу жажду, а я помолюсь о всех вас, дорогие читатели — и перейдем к месту Писания, которое у нас есть на сегодня.

Итак, сначала прочтем отрывок из 9 главы Деяний.

Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.

Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руку, и привели в Дамаск. И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится, и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме; и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. —Деяния 9:1-16

Спасибо Тебе, дорогой Господь, за свет, который осиял одного из врагов Твоих и глубинно преобразил его, Мой Господь, превратив из убийцы в главного Апостола Церкви. Какая слава, мой Господь, которая сходит прямо с Небес в назначенный Тобою момент, даже во время нашего яростного противления! Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты дал откровения тем из нас, кто еще не упал на землю и кто еще ходит своим собственным видением, а не Твоим — чтобы мы могли упасть, чтобы быть поднятыми и узнать, как много должно пострадать за имя Твое нам, кого Ты приведешь перед язычниками и царями — и особенно в эти последние дни, перед домом Израилевым. Приди и говори к нам из Писания, мой Бог! Благодарим Тебя и славим за честь говорить слово, которое для нас станет делом во святое Имя Иисуса. Аминь.