Эта книга – плод моих раздумий о современной христианской мысли и о мировом движении за единство христиан. Я более 20 лет работал в России и Украине, поэтому очень рад, что этот труд, изданный во Франции в 2011 году, выходит в русском переводе. Ибо, благодаря контактам с христианами Украины и России, я многому научился и сегодня полностью осознаю свою ответственность за передачу плодов моего опыта возможно более широкому кругу читателей. Особую благодарность приношу переводчикам и редакторам этого издания, в частности Юлии Зубковой, Наталье Стрилец, Дмитрию Кузьменко, Ирине Роговской, Ренате Кывелюк, Тарасу Дмитрику, Тарасу Курильцу, Павлу Смицнюку, а также Олегу Турию и Галине Бохонко, которые взялись, несмотря на сложности, за издание этой моей книги на двух языках – украинском и русском.

Я много выступал с докладами на разных научных конференциях, проводившихся в разных странах в 2005-2011 годах, и могу сказать, что главным вопросом моих исследований, да и экуменической деятельности этого периода, является вопрос о том, способна ли Православная Церковь сегодня реформироваться и принимать творческое участие в мировом движении за воссоединение христиан. Кроме того, за прошедшее с момента публикации французского сборника время произошло несколько событий, отклик на которые я счел необходимым представить читателю. В частности, это материал об итогах конференции «Вызовы Всеправославного собора», состоявшейся в Париже в октябре 2012 года.

Хочу обратить внимание русского и украинского читателя на следующие три момента. Я пишу «Православная Церковь» или «Католическая Церковь» с большой буквы, чтобы этим подчеркнуть их институционное и историческое измерения. Отмечу, что первое применение названия «Православная Церковь» в противовес определениям «Католическая Церковь» и «Протестантская Церковь» датируется XVI веком. Применение термина «православная» (с маленькой буквы) оставляю для обозначения внеконфессионального понимания вселенской, или соборной, Церкви, в которой могут кафолическим способом признавать друг друга Католическая Церковь и Протестантские Церкви.

Антуан Аржаковский - В ожидании Всеправославного собора: Духовный и экуменический путь Перевод с французского. Львов: Издательство Украинского католического университета, 2015г. – 813 с. Антуан Аржаковский - В ожидании Всеправославного собора: Духовный и экуменический путь - Содержание Содержание Слово к русскому читателю

Предисловие

Вступительное слово

Часть 1. Аспекты православной христианской мысли

а)Краткая история православной христианской мысли с 1944 года по наши дни

Момент конфронтации (1944-1958)

Единство православного мира вопреки конфронтации

1958-1989 годы: период возрождения

От 1989 года – по наше время: период нового становления

б)Авторитет в православной традиции

Первый подход к вопросу авторитета

Актуальность вопроса

Авторитет в православной традиции

Государственная власть: аспект любви в царской власти

Феноменология власти

Критика понятия суверенитета

Сакраментальный авторитет: царственное священство мирян и соборный авторитет священства в Церкви

Доктринальный авторитет: дар пророческого знания, обладающего авторитетностью

Вывод: действенность любви

Часть 2. К практическому экуменизму

а) Почему важен вопрос о будущем Соборе Православной Церкви?

Кризис подготовки Собора Православной Церкви

Решения по преодолению кризиса

Заключение

б) Православные Церкви и экуменизм

Внутриконфессиональный экуменизм

Зилотский традиционный тип

«Ответственный» миссионерский тип

Духовно-вселенский тип

в) Стать христианином: связь между верой и таинством христианского посвящения

Обзор православной и экуменической литературы на тему христианского посвящения (1970-2010)

Несколько практических предложений

Примирить новообретенную веру с заново открытым миром

Выводы

г) Второй Ватиканский собор: Декрет об экуменизме Unitatis redintegratio – источник надежды для Церкви

д) Память и идентичность

е)После Порту-Алегри: новое определение экуменизма и преображение Православия

Достижения IX Ассамблеи

Нерешенные вопросы

Необходимость нового определения Православия

ж) Дружба между Полем Андерсоном и русскими эмигрантами

з) Новый богословский горизонт: комментарий к статье Джона Милбанка «Софиология и теургия: новый богословский горизонт»

и) Юбилейная конференция в Эдинбурге: христиане готовят новую евангелизацию

Эдинбургское воззвание

Инструментарий Эдинбурга

к) Евхаристическое гостеприимство между христианами

Богословие и «интеркоммунион»

Православие и евхаристическое гостеприимство

л) Новая дисциплина – peace studies

м) Православное христианство, ислам и фундаментализмы

Правдоподобие мифа о столкновении цивилизаций

Православие и ислам: между релятивизмом и инструментализмом

н) Призыв к совместному празднованию Пасхи

Часть 3. Общее между социальными доктринами Церквей

а) Вопрос диаспоры на будущем Всеправославном соборе: практические предложения

Введение

Современное состояние предсоборного процесса

Причины провала и необходимость отсрочить экклезиологический вопрос

Прагматические предложения

Вывод

б) Экуменическое измерение социальной справедливости

Современный кризис

Основания третьего пути

Направления для размышлений

в) На пути к справедливой, партиципативной и ответственной экономике: ситуация в Украине

Несколько отчетов последних лет по ситуации в Украине

На пути к общей ответственности

Несколько принципов общества справедливости, участия и доверия

Выводы

г) Итоги экуменической ассамблеи в Сибиу

д) Новая волна сближения между христианами

е) Жизнь во Христе в Духе Святом

ж) Дитрих фон Гильдебранд и современная философия любви

Eros и agapè

Видимое и открытое

з) Телесность в семейной и церковной перспективе

Телесность в любви

Семья как «экклезиола» (малая Церковь)

Следствия

Часть 4. Будущее экуменизма в Украине и России

а) Невидимое присутствие папы Климента в Киеве

Сценарий Киевской Церкви

Новое видение причин раскола Киевской Церкви и пути примирения

Незажившие раны

Возможные сценарии, исходя из осознания масштабов секуляризации

б) Philia и Институт экуменических исследований во Львове

в) Потенциал экуменических наук

Небольшой экскурс в историю Университета

О значении слова «экуменизм»

Политическая наука

г) Память о Львовском псевдособоре

История

Память

д) Места украино-польского примирения

Ответственность европейцев

Раны прошлого

Польско-украинское примирение

е) Духовные и интеллектуальные основания современного русского государства

Несколько характеристик русского политического режима

Идеологические основания двоевластия в России

Несколько предстоящих шагов

ж) Тайна Николая Полторацкого: вероятная интерпретация

з) Русские религиозные мыслители ХХ века и новое открытие "Запада"

Критика Запада

Обратная критика

Последствия мифологического осознания

и) Права человека в философии Н. Бердяева и недавних документах Русской Православной Церкви

Кризис модерных и ультрамодерных представлений о правах человека

Оригинальность и границы философии прав человека Русской Православной Церкви

Политика открытой цивилизации и права человека

к) Духовное отцовство в обществе людей: Святой Алексий Мечев (17 марта 1859 г. – 22 июня 1923 г.)

Утраченное и вновь обретенное отцовство

Святой Алексий – живая икона

Духовное отцовство для мужчин и женщин ХХІ века

л) Эпилог. Наша маленькая Церковь

Первая часть, написанная Лаурой Дюбурдье-Аржаковской

Часть вторая, написанная Антуаном Аржаковским

Приложения

Заключительное заявление синаксиса предстоятелей Православных Церквей

Коммюнике IV Всеправославного предсоборного совещания

Православная диаспора Решение IV Всеправославного предсоборного совещания

Регламент работы епископских собраний в православной диаспоре

Межправославная подготовительная комиссия (Отчет секретаря по подготовке Святого и Великого Собора, митрополита Швейцарского Иеремии)

Коммюнике Межправославной подготовительной комиссии

Антуан Аржаковский - В ожидании Всеправославного собора: Духовный и экуменический путь - Предисловие

Эта новая серьезная работа Антуана Аржаковского вводит нас в самое сердце экуменических отношений, как в масштабе всей планеты, так и определенной страны. В ней он показывает нам всю их сложность, концентрируясь, в частности, на православной стороне.

Автор сам глубоко вовлечен в эту проблему, и тому есть множество причин. Прежде всего потому, что он родился в семье русских эмигрантов во Франции, которые были активными членами Христианского движения русских студентов, величайшие фигуры которого, в частности, в период между двумя мировыми войнами: отец Сергий Булгаков, Николай Бердяев и св. Мария (Скобцова) – были очень чувствительны к вопросу экуменических отношений. Его дед, священник Дмитрий Клепинин, умерший мученической смертью в концлагере и канонизированный в 2004 году, также очень много сделал для этого движения. Антуан получил это наследие как живое дело, которое следует продолжить. В своей хорошо обоснованной докторской диссертации «Поколение русских религиозных мыслителей в эмиграции» он детально описывает бурную жизнь, а также духовную и интеллектуальную плодовитость этого поколения.

С другой стороны, в собственном доме, подобно многим другим, он проживает этот экуменизм вместе со своей католической супругой, сам оставаясь православным. Эта ситуация приносит супругам и радости, и… трудности. Это благо – прожить ее как источник взаимного обогащения, когда для многих боль разделения у чаши становится тяжелым крестом.

С тем же профессионализмом Антуан Аржаковский действует в самом сердце экуменических отношений. Будучи православным, он динамично руководит Институтом экуменических исследований Украинского католического университета во Львове. Он также предлагает свидетельства ежедневного плодотворного сотрудничества между разными конфессиями. Малоизвестная во Франции, его деятельность выходит за пределы Украины и создает межконфессиональные мосты во многих странах.

Более того, Украина – cтрана, где экуменические вопросы особенно важны и деликатны, так как сложна и ситуация, которая является плодом долгой истории, полной конфликтов, разделений, трагедий, но также рвения и моментов славы. Чтобы понять эту историю, необходимо иметь широкое видение, которое охватывает ее во всей полноте в течение длительного периода истории – и в то же время способно различать многочисленные детали, из которых она состоит. Результатом является то, что три великие христианские конфессии присутствуют и действуют в стране, которая все еще должна обрести единство. На последующих страницах будет рассмотрено очень много украинских вопросов. Для западного читателя, и вообще для всех, кто мало знаком с украинской ситуацией, эта работа Антуана Аржаковского также освещает многие грани малоизвестной реальности.