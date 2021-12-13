Мусар - Еврейская этика

Рабейну Ашер - Рош (ок.1250 - 1327 гг.) - был главой мудрецов своего поколения и одним из величайших еврейских законоучителей всех времен.

Рош родился в Германии, а затем перебрался со своей семьей в Испанию, где еврейская жизнь была в ту эпоху более благополучной.

Став раввином столицы королевства Кастилии - города Толедо, он организовал там ешиву, которая привлекла сотни учеников не только из самой Испании, но и со всех уголков Европы - в особенности из Прованса и из Германии. Был там даже ученик из далекой Руси - некий рав Ашер бар Синай.

Основным предметом изучения в своей ешиве Рош сделал Вавилонский Талмуд, как это было принято во Франции и Германии - но в Испании, до его приезда в эту страну, Талмуд изучали в значительно сокращенном и адаптированном варианте (в основном, по постановлениям Рифа).

Многие ученики вели конспекты его уроков. Сохранились записи, относящиеся к большей части Талмуда. На их основе были составлены знаменитые Тосафот а-Роги («Дополнения Роша»). С течением времени эта книга стала одним из самых изучаемых классических комментариев к Талмуду.

Другим итогом преподавательской деятельности Роша стал его прославленный кодекс, за которым закрепилось название Пискей а-Роги («Законодательные решения Роша»). Этот труд он задумал еще в Германии, но осуществил свой замысел в Толедо. Кодекс писался им на протяжении почти двадцати лет - на материале уроков в ешиве и последующих обсуждений с учениками.

При составлении кодекса Рош привел лишь те законы, которые остаются актуальными после разрушения Храма, в изгнании. К законодательным решениям, приведенным в книгах его великих предшественников из Испании -Рифа и Рамбама, он добавил мнения Раши и многочисленных тосафистов Франции и Германии, а также свои собственные законодательные постановления и выводы.

Рош сумел органично объединить ашкеназские и сефардские трактовки многих законов - эта задача была по силам именно ему, ведь он был выдающимся знатоком и того, и другого направления традиции. Законодательные решения, приведенные в его кодексе, как правило, подкреплены стройной системой доказательств и подробными указаниями на источники.

И в своих комментариях к Талмуду, и в своих псаках (законодательных решениях) Рош отличался исключительной независимостью суждений и самостоятельностью. В целом ряде случаев он решительно оспаривал мнения своих великих предшественников и наставников. А когда Роша упрекали в такой крайней самостоятельности, он отвечал: «Кто из мудрецов более велик, чем Раши, благословенна память о праведнике, но его прямые потомки рабейну Там и Ри а-Закен во множестве случаев спорят с ним и опровергают его слова» (Тшувот А-Рош 55:9).

В последующих поколениях кодекс Роша стал одним из фундаментальных источников закона. Один из сыновей Роша - рабейну Яаков, составивший свод законов Арбаа турим («Четыре ряда») - приводит сотни псаков своего отца, как правило, устанавливая закон в соответствии с его мнением. Этот свод сына Роша послужил, в свою очередь, основой для составителя кодекса Шулхан арух рава Йосе-фа Каро, который прямо говорит об этом в предисловии к своей книге. И там же он добавляет: «Я решил положиться на три столпа закона, на которых опирается весь дом Израиля: на Рифа, Рамбама и Роша - и там, где двое из них согласны друг с другом, закон устанавливается по их мнению».

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Предлагаемая вашему вниманию книга Роша Орхот хаим («Пути жизни») содержит краткие правила праведного образа жизни. Не случайно книгу называют также Анхагот а-Рош («Правила поведения Роша»).

Эти правила являются основой мусара - еврейской этики.

Через три века после написания книги главный раввин Вены р. Йом-Тов Геллер установил, чтобы в силу особой важности «правил Роша» их читали вслух перед утренней молитвой, когда члены общины уже облачились в шалит и тфилин.

Кроме того, р. Й.-Т. Геллер перевел книгу на идиш, «чтобы все могли читать ее и учиться мусару - дети и взрослые, мужчины и женщины».

Позднее эту книгу читали вслух во время молитвы во многих общинах и ешивах - в том числе и в Иерусалиме.

В частности, такой обычай был установлен в знаменитой ешиве одного из основателей движения Мусар рава Симхи-Зисла Зива, прозванного Саба (Старик) из Кельма. Ведущий молитву читал каждую строку книги с особым напевом, а за ним повторяли все ученики. Рав Симха-Зисл говорил: «Если бы наша ешива была бы основана только для того, чтобы в ней углубленно изучали книгу Орхот хаим, то и этого было бы достаточно».