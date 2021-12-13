Ашер - Рош - Орхот хаим - Пути жизни - Путеводитель по еврейской этике
Мусар - Еврейская этика
Рабейну Ашер - Рош (ок.1250 - 1327 гг.) - был главой мудрецов своего поколения и одним из величайших еврейских законоучителей всех времен.
Рош родился в Германии, а затем перебрался со своей семьей в Испанию, где еврейская жизнь была в ту эпоху более благополучной.
Став раввином столицы королевства Кастилии - города Толедо, он организовал там ешиву, которая привлекла сотни учеников не только из самой Испании, но и со всех уголков Европы - в особенности из Прованса и из Германии. Был там даже ученик из далекой Руси - некий рав Ашер бар Синай.
Основным предметом изучения в своей ешиве Рош сделал Вавилонский Талмуд, как это было принято во Франции и Германии - но в Испании, до его приезда в эту страну, Талмуд изучали в значительно сокращенном и адаптированном варианте (в основном, по постановлениям Рифа).
Многие ученики вели конспекты его уроков. Сохранились записи, относящиеся к большей части Талмуда. На их основе были составлены знаменитые Тосафот а-Роги («Дополнения Роша»). С течением времени эта книга стала одним из самых изучаемых классических комментариев к Талмуду.
Другим итогом преподавательской деятельности Роша стал его прославленный кодекс, за которым закрепилось название Пискей а-Роги («Законодательные решения Роша»). Этот труд он задумал еще в Германии, но осуществил свой замысел в Толедо. Кодекс писался им на протяжении почти двадцати лет - на материале уроков в ешиве и последующих обсуждений с учениками.
При составлении кодекса Рош привел лишь те законы, которые остаются актуальными после разрушения Храма, в изгнании. К законодательным решениям, приведенным в книгах его великих предшественников из Испании -Рифа и Рамбама, он добавил мнения Раши и многочисленных тосафистов Франции и Германии, а также свои собственные законодательные постановления и выводы.
Рош сумел органично объединить ашкеназские и сефардские трактовки многих законов - эта задача была по силам именно ему, ведь он был выдающимся знатоком и того, и другого направления традиции. Законодательные решения, приведенные в его кодексе, как правило, подкреплены стройной системой доказательств и подробными указаниями на источники.
И в своих комментариях к Талмуду, и в своих псаках (законодательных решениях) Рош отличался исключительной независимостью суждений и самостоятельностью. В целом ряде случаев он решительно оспаривал мнения своих великих предшественников и наставников. А когда Роша упрекали в такой крайней самостоятельности, он отвечал: «Кто из мудрецов более велик, чем Раши, благословенна память о праведнике, но его прямые потомки рабейну Там и Ри а-Закен во множестве случаев спорят с ним и опровергают его слова» (Тшувот А-Рош 55:9).
В последующих поколениях кодекс Роша стал одним из фундаментальных источников закона. Один из сыновей Роша - рабейну Яаков, составивший свод законов Арбаа турим («Четыре ряда») - приводит сотни псаков своего отца, как правило, устанавливая закон в соответствии с его мнением. Этот свод сына Роша послужил, в свою очередь, основой для составителя кодекса Шулхан арух рава Йосе-фа Каро, который прямо говорит об этом в предисловии к своей книге. И там же он добавляет: «Я решил положиться на три столпа закона, на которых опирается весь дом Израиля: на Рифа, Рамбама и Роша - и там, где двое из них согласны друг с другом, закон устанавливается по их мнению».
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Предлагаемая вашему вниманию книга Роша Орхот хаим («Пути жизни») содержит краткие правила праведного образа жизни. Не случайно книгу называют также Анхагот а-Рош («Правила поведения Роша»).
Эти правила являются основой мусара - еврейской этики.
Через три века после написания книги главный раввин Вены р. Йом-Тов Геллер установил, чтобы в силу особой важности «правил Роша» их читали вслух перед утренней молитвой, когда члены общины уже облачились в шалит и тфилин.
Кроме того, р. Й.-Т. Геллер перевел книгу на идиш, «чтобы все могли читать ее и учиться мусару - дети и взрослые, мужчины и женщины».
Позднее эту книгу читали вслух во время молитвы во многих общинах и ешивах - в том числе и в Иерусалиме.
В частности, такой обычай был установлен в знаменитой ешиве одного из основателей движения Мусар рава Симхи-Зисла Зива, прозванного Саба (Старик) из Кельма. Ведущий молитву читал каждую строку книги с особым напевом, а за ним повторяли все ученики. Рав Симха-Зисл говорил: «Если бы наша ешива была бы основана только для того, чтобы в ней углубленно изучали книгу Орхот хаим, то и этого было бы достаточно».
Рабейну Ашер – Рош - Орхот хаим – Пути жизни - Путеводитель по еврейской этике
Перевод и отбор комментариев - р. Александр Кац
Редактор - р. Цви Патлас
Израиль, издательство «Пардес», 2015 г., 210 стр.
Рабейну Ашер – Рош - Орхот хаим – Пути жизни - Путеводитель по еврейской этике - На путях жизни
Как нам выразить бесконечную благодарность Творцу мира за ту великую заслугу, которая выпала нам - открыть русскоязычным читателям слова рабейну Ашера (Роша).
Кто может направить человека по пути жизни? Только тот, кто сам идет по этому пути.
Рабейну Ашер (Рош) уже на протяжении семи веков учит закону еврейский народ. Невозможно изучать Вавилонский Талмуд без постановлений и объяснений Роша. И вот - впервые рабейну Ашер заговорил по-русски. Перед вами маленькая по объему, но великая по своей мощи книга Роша «Орхот Хаим» («Пути жизни»), которая учит путям жизни - мусару.
Главная цель изучения Торы - это воплощение, реализация ее в повседневной жизни. В своем комментарии на «Пиркей Авот» («Поучения отцов») Раши пишет, что законы мусара - пути исправления своих дурных качеств - мы тоже получили с горы Синай, (в отличие от народов мира, которые выдумали правила поведения сами).
Самые великие мудрецы Торы учат нас, как идти по путям жизни, то есть выбрать жизнь, следуя за ними. Но каждому поколению необходима своя адаптация, то есть перевод и объяснение слов великих учителей прошлого. Яркий пример этому то, что сделал великий мудрец 16 века - автор известного комментария Тосфот Йом-Тов на Мишну р. Й.-Т. Геллер, который перевел книгу Роша на идиш и разделил ее на семь разделов по дням недели. По его постановлению в Вене вся община читала соответствующий отрывок из «Орхот Хаим» каждый день до утренней молитвы.
Сам Рош адресовал свою книгу своим современникам, евреям тринадцатого века, тем, кто хотел достичь цельности в своем подъеме к вершинам Торы. Как же нам, поколению, только недавно вышедшему из рабства советской идеологии атеизма, правильно воспринять его слова? И как всегда, когда возникают подобные вопросы, мы советуемся с великим мудрецом нашего поколения гаоном равом Моше Шапиро. Он посоветовал снабдить книгу Роша комментариями из книг мудрецов последних поколений. Подобные книги неоднократно издавались на иврите. Из них можно было бы составить целую библиотеку.
В нашем издании мы использовали несколько из них. Первая - это книга рава Беньямина Зильбера, в которой он использовал комментарий гаона рава Хаима Каневского «А-Сам Орхотав» («Обдумывающий свой путь»). В ней приведены источники из Талмуда, на которые опирается Рош в своем труде. Другую книгу издал рав А. Штернбух, в которой приводятся комментарии величайших мудрецов мусара последних поколений: Сабы из Кельма, раби Йерухама Лейбовича, раби Йехезкеля Ле-венштейна, раби Йосефа Шалома Каганемана - рава Поневежа, а также раби Элияу Лупьяна и многих других. А также был использован комментарий известного мудреца современности рава Моше Штернбуха.
В нашем издании были добавлены истории из жизни мудрецов и праведников, которые на живых примерах показывают, как вели себя такие великие мудрецы и праведники как рав Шломо Залман Ойербах, рав Йосеф Шалом Элияшив, рав Моше Файнштейн, рав Ицхак Зильбер и многие другие. Как они воплотили в своей жизни то, чему учит Рош в «Орхот Хаим».
В конце книги приведен оригинал книги Роша на святом языке и перевод ее на идиш, выполненный равом Йом-Товом Липой Гелером.
Прежде всего мы хотим выразить благодарность нашему многолетнему другу раву Йосефу Амселю - первому главе московской ешивы «Оалей Яаков», который сегодня с успехом возглавляет подобную ешиву для русских баалей тгиува в Лейквуде (США). Это по его просьбе был осуществлен первый подстрочный перевод «Орхот Хаим» на русский язык. И в его ешиве, повторяя путь великих ешив Литвы, весь месяц элуль студенты учили и повторяли слова Роша по-русски.
Также особенную благодарность мы хотим выразить главному редактору издательства «Швут Ами» раву Цви Вассерману, который дал нам возможность использовать часть материалов из книги «Мудрецы Израиля» в нашем издании. Наша благодарность гаону раву Бен-Циону Зильберу, руководителю всеизраильской организации «Толдот Йешурун» за его ценные советы, а также внимательное и вдумчивое прочтение всей рукописи. А также большая благодарность всем тем, кто помог материально, чтобы эта книга увидела свет. Заслуга их очень велика.
И в завершении, от имени всех сотрудников издательства «Пардес», которое было создано в память нашего учителя рава Ицхака Зильбера У'ХТ, мы хотим поблагодарить Творца мира за ту радость, которая выпала нам - быть посредниками, а может вернее - проводниками на пути жизни, чтобы донести слова великого учителя всего еврейского народа рабейну Ашера до сегодняшних русскоязычных читателей.
Р. Цви Патлас, главный редактор издательства «Пардес»
Тишрей, 5774 год, Иерусалим
Рабейну Ашер – Рош - Орхот хаим – Пути жизни - Путеводитель по еврейской этике - Отзыв
Я очень обрадовался, что один из близких учеников моего отца, раби Цви Патлас, подготовил к изданию перевод на русский язык книгу по Мусару учителя всего еврейского народа Рабейну Ашера - Роша, «Орхот Хаим» -«Пути Жизни». Книга сопровождена комментариями и историями из жизни еврейских мудрецов последних поколений.
Я просмотрел рукопись и нашел, что она «слаще меда...». Велика заслуга тех, кто таким увлекательным образом привлекает евреев к работе над исправлением своего характера (к мусару), и, несомненно, эта книга окажется очень полезной и нужной для многих.
С благословением, Бен Циона Зильбер
Благословений!