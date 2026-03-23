Потрясающая и волнующая до глубины души история о том, каклюди создали Бога.

Los Angeles Review of Books

Интересное осмысление образа того, кого, возможно, следует считать самой влиятельной фигурой в истории. Поразительно, насколько сильна в нас идея божественного антропоморфизма.

The Sunday Times

Волнующее повествование прирожденного рассказчика.

San Francisco Chronicle

Невероятно живая история религии.

The Spectator

Чтение, приносящее истинное наслаждение Прослеживая общие для всех религий черты, автор высказывает весьма смелые идеи.

Филип Дженкинс, профессор истории и религиоведения Университета штата Пенсильвания и Вэйлорского университета

Реза Аслан - Бог - История человечества

Реза Аслан ; [пер. с англ. А.Г. Коробейников].

М.: Азбука-Аттикус, КоЛибри. 2018. - 320 с.: ил.

ISBN 978-5-389-14148-3

Реза Аслан - Бог - История человечества - Содержание

Введение. По образу и подобию нашему

Часть I. Душа в теле

Глава 1. Адам и Ева в раю

Глава 2. Властелин животных

Глава 3. Лицо на дереве

Часть II. Очеловеченный бог

Глава 4. Плуги вместо копий

Глава 5. Величественные люди

Глава 6. Верховный бог

Часть III. Что есть Бог?

Глава 7. Бог — один

Глава 8. Бог — триедин

Глава 9. Бог есть всё

Заключение. Единый

Благодарности

Примечания

Библиография