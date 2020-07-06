Раввин Моше Реувен Асман – Линия жизни

Эта странная история описана в Вавилонском Талмуде. Странная она потому, что рабби Иоханан бен Закай, упоминаемый в ней, является одним из мудрецов Талмуда, приемником Гилеля и Шамая, а большинство мудрецов, которые упоминаются в Вавилонском Талмуде - его ученики или ученики его учеников. Итак, история: Однажды рабби Йоханан бен Закай потерял свой кошелек. Попросили его ученики объяснить сложное место в Торе, и он не смог.

"Так что ты потерял? Кошелек или разум?" спросили его. “Разум связан с сердцем, (буквально - “подвешен на сердце") ответил мудрец “А сердце с кошельком (буквально - «висит на кошельке»). Рабби Иоханан бен Закай прожил сто двадцать лет. Сорок лет он занимался торговыми делами, сорок лет учился и сорок лет обучал других. Про Иоханана бен Закал рассказывали: Ни разу за всю жизнь свою он не вел разговора пустого, четырех локтей расстояния не прошел без слов Торы и без тфилин. Никто раньше его не являлся в академию.

Не было случая, чтобы он вздремнул хотя на минуту за все время занятий. Не уходил из академии, пока там оставался хотя один человек. Никто не заставал его иначе, как занятого учением. Никому не позволял он открывать двери его ученикам, а делал это сам. Никогда не высказывал суждения, не воспринятого им от своих учителей, и никогда не говорил: “Пора заканчивать занятия", за исключением канунов Пейсах и Йом-Кипур.

Про р. Иоханана бен Закая рассказывали, что при встрече он первый приветствовал каждого, даже любого иноплеменника на улице. Про него же рассказывали, что ничего не оставлено было им без тщательного изучения в Писании, Мишне, Гемаре, Галахе и Агаде, в тончайших деталях Закона с его комментариями, методах логики и аналогии, космографии и астрономии. Он изучил все, от великого до малого: (великое - о Колеснице Небесной (Меркаве), малое - в духе диспутов Абаи и Равы)

Закономерным будет вопрос: как человек, такого уровня святости и такой мудрости, мог расстроиться из-за потери кошелька настолько, что утратил способность комментировать Тору? Второй вопрос, не менее важный: Зачем эту историю включили в Вавилонский Талмуд? Если эта история сохранилась в Талмуде, значит из нее мы можем выучить очень важные для нас вещи. Вот теперь мы и начнем свой разговор о деньгах, чтобы, в конце концов, узнать, что же так сильно огорчило рабби Йоханана бен Закая.

Раввин Моше Реувен Асман – Линия жизни

5776 / 2016 г. / 146 с.

Раввин Моше Реувен Асман – Линия жизни – Содержание

Деньги Жизнь или кошелек

Деньги — иллюзия материальности

Золото

Золото и серебро, статика и кинетика

Откуда берутся деньги?

Взаимодействие полов Вступление

Свобода и секс

В поисках девственности

Черная кошка в темной комнате

Мужчина и Женщина - почувствуйте разницу

Любовь и контрацепция

Власть

Государство

Государь

Трактат о целем

Отцы и дети

Святой или грешник?

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?

Раввин Моше Реувен Асман – Линия жизни – Деньги — иллюзия материальности

Мы живем в мире «Асия». Это мир сокрытия, потому, что Создатель в нем только угадывается, но не присутствует в раскрытии. Второе название нашего мира - «Мир лжи». Причина та же: Создатель, одно из имен которого «Истина», не воспринимается в этом мире нашими органами чувств, но при этом присутствует в каждой точке нашего мира. Третье название нашего мира -«Материальный мир». То есть, мир в котором мы живем, может быть описан, как совокупность материальных объектов без учета их духовного компонента... «Причем тут деньги?», спросите вы.

А при том, что именно деньги характеризуют наш мир лучше всего. Деньги обладают сразу двумя сущностями: материальной и духовной. А каждая сущность неразрывно связана с другой. С материальной точки зрения деньги - это просто кусочки бумаги или металла, а в двадцать первом веке и вовсе набор точек и нолей в недрах некой вычислительной машины. То есть, в сугубо материальном виде, деньги никакой ценности для нас не представляют. Прекрасной иллюстрацией к этому постулату являются купюры, вышедшие из обращения.

Обнаружив в ящике письменного стола купюру в 100 рублей, из несуществующего уже Советского Союза, мы, как правило, вспоминаем, сколько всего нужного и ненужного можно было купить на эти деньги, и немного поностальгировав, бросаем эту бесполезную бумажку назад в ящик. Если материальность денег бесконечно мала, что же тогда придает им ценность? Вы правы, это их духовная составляющая. А именно - наше желание. И я имею в виду не только лично свое желание или ваше. А общее, совокупное, желание людей обладать этой конкретной купюрой, монетой или, в конце концов, этим набором нулей и точек.

Чем больше количество желающих, тем выше ценность этого конкретного вида денег. Ученые утверждают, что ценность денег заключается в экономической и военной мощи государства, которое их выпускает, стоимости тех или иных природных ресурсов, технологий и так далее. Но все эти заявления опровергаются фактом появления так называемой крипто-валюты «Bitcoin». Никто не знает, кто ее выпустил, она вообще ничем не обеспечена, не имеет материального воплощения, но, тем не менее, она реально существует и подтверждает тот факт, что только наполненность нашим желанием определяет ценность денег.

Парадокс заключается в том, что сами по себе деньги восприниматься людьми в качестве апофеоза материальности, Выражение: «его ничего кроме денег не интересует» - определение человека приземленного, бездуховного. Но при этом в сугубо материальном мире деньги функционировать неспособны. Материальная ценность денег определяется их духовным наполнением и в этом они подобны нашему миру, материальность которого - мнимая и именно поэтому одно из названий нашего мира - «Мир Лжи». Основу нашего мира составляет «Рацон» - желание Создателя, и, естественно наше с вами.