Книга Алейды Ассман «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна» посвящена глубокому анализу того, как западная цивилизация воспринимает и конструирует время. Автор ставит задачу исследовать кризис «темпорального режима Модерна», который господствовал на Западе с XVIII века и характеризовался жестким разрывом между прошлым и будущим, а также безусловной верой в прогресс. Основная идея произведения заключается в том, что в конце XX века эта линейная модель времени исчерпала себя, уступив место новому состоянию, где прошлое больше не остается «позади», а постоянно вторгается в настоящее через политику памяти, травмы и архивы.

Содержательная часть книги детально реконструирует пять столпов модернистского времени: разрыв между прошлым и будущим, акцент на новизне, ускорение, фикцию «чистого настоящего» и веру в необратимость прогресса. Ассман анализирует, как после катастроф Второй мировой войны и Холокоста эта модель начала рушиться, так как «вытесненное» прошлое потребовало признания и интеграции. Автор исследует переход от истории как объективной науки о «мертвом прошлом» к культурной памяти как живой связи с ушедшим. Особое внимание уделяется тому, как экологические угрозы и цифровизация меняют наш горизонт ожидания, превращая будущее из обещанного рая в источник тревоги, а настоящее — в бесконечно расширяющееся пространство хранения информации.

Текст написан в междисциплинарном стиле, объединяющем философию, литературоведение и историографию, что позволяет автору создать масштабную интеллектуальную историю времени. Алейда Ассман мастерски показывает, что наше восприятие времени — это не природная данность, а культурный конструкт, который сегодня переживает фундаментальную трансформацию. Работа служит важнейшим теоретическим фундаментом для понимания того, почему современное общество так одержимо юбилеями, музеями и сохранением наследия. Это чтение помогает осознать, в какой сложной и многослойной временной реальности мы живем, когда старые ориентиры прогресса уже не работают, а новые способы связи между «вчера» и «завтра» еще только вырабатываются.

«НЛО», 2013 — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-4448-0499-5

Алейда Ассман - Распалась связь времен? – Содержание

Предисловие

Введение

1. Время и Модерн

Бодлеровское открытие настоящего - Сколько длится настоящее?

2. Работа Модерна над мифом современности

Эволюция понятия прогресса - Базовые элементы теории времени в исторической науке - Когда начинается Модерн? Модернизационные сдвиги в западных обществах - Золотые ворота будущего: Модернизация культуры на примере США

3. Пять аспектов темпорального режима Модерна

Перелом времени - Фикция начала - Творческое разрушение - Разрушение и сохранение – изобретение исторического- Ускорение

4. Темпоральные концепции позднего Модерна

Теория компенсации - Теория компенсации и теория памяти. Два различных подхода к прошлому

5. Распалась связь времен?

Total recall – риторика катастроф и расширенное настоящее - Взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего

6. Непрошедшее прошлое. Коррекция темпорального режима модерна

Три новые категории: культура, идентичность, память - Непрошедшее прошлое: исторические травмы и концепт необратимого времени - Политика идентичности. Пресечение истории и памяти - Две тенденции в исторической политике

Заключение. Слишком много прошлого, слишком мало будущего?