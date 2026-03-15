Книга Алейды Ассман «Забвение истории — одержимость историей» исследует парадоксальное состояние современной культуры, которая одновременно стремится стереть прошлое и страдает от избыточной фиксации на нем. Автор, выдающийся исследователь культурной памяти, ставит задачу проанализировать, как изменилось наше отношение к времени в эпоху глобализации и цифровых технологий. Основная идея произведения заключается в том, что здоровое функционирование общества невозможно ни при полной амнезии, ни при тотальной зацикленности на былых травмах; спасение лежит в развитии «культуры воспоминания», которая способна критически осмыслять прошлое, не превращая его в инструмент политической манипуляции.

Содержательная часть труда посвящена детальному разбору механизмов того, как коллективная память отсеивает одни события и возводит в культ другие. Ассман анализирует «моду на ностальгию» и одновременный страх перед будущим, который заставляет современников искать убежища в реконструкциях истории. Автор вводит важные различения между накопленной памятью (архивами) и функциональной памятью (тем, что актуально для общества сейчас), объясняя, почему некоторые исторические факты «забываются» на десятилетия, а затем внезапно становятся центром общественных дискуссий. Особое внимание уделяется роли медиа в формировании исторических образов и тому, как технические возможности хранения информации влияют на нашу способность забывать ненужное.

Текст написан в глубоком философском и междисциплинарном стиле, объединяющем историю, социологию и психологию. Алейда Ассман мастерски показывает, что «забвение» — это не всегда провал памяти, а иногда необходимый механизм социальной адаптации, тогда как «одержимость» может свидетельствовать о непроработанной коллективной травме. Работа служит ключевым текстом для понимания современных «войн памяти» и культурных конфликтов. Это чтение помогает осознать, что история — это не застывший набор фактов, а живой и зачастую болезненный процесс, требующий от каждого поколения сознательных усилий по поиску истины между двумя крайностями — равнодушием и фанатизмом.

М.: Новое литературное обозрение, 2019. - 552 с. - (Библиотека журнала «Не­прикосновенный запас»)

ISBN 978-5-4448-1151-1

Алейда Ассман - Забвение истории - одержимость историей - Содержание

1. Формы забвения

Предисловие - Семь форм забвения - Семь примеров - Заключение

2. 1998 — между историей и памятью

Введение - История в памяти - Ключевые слова дискуссии - 1945 — слепое пятно немецкой мемориальной истории - Поворотные моменты немецкой мемориальной истории

3. История в памяти. От индивидуального опыта к публичному инсценированию