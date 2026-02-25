Итальянский живописец, рисовальщик и гравер Джованни Батиста Тьеполо был одним из самых ярких европейских художников XVIII столетия. Представитель блестящей венецианской школы в лице ее лучших мастеров XVI века (прежде всего Паоло Веронезе) - Тьеполо фактически стал и ее последним крупным живописцем. Годы учеби художника совпали со временем "угасания" царствовавшей в последние два века эпохи барокко и зарождения более легкого и изящного стиля рококо, который набирал силу в европейском искусстве.

Тьеполо органично соединил в своей живописи лучшие черты обоих направлений, отсюда динамичность, изобретательность, особые красочность и легкость его творчества во всех проявлениях - монументальных розписях, композициях на религиозные, мифологические и бытовые сюжеты, в портретном жанре, в поражающих высоким мастерством рисунках и офортах.

Астахов Юрий - Джованни Батиста Тьеполо

Характерные черты живописи Тьеполо, которая принесет ему славу, стали проявляться уже в его первых самостоятельных работах - росписи Жертвоприношение Исаака для церкви Святой Марии Дерилитти (Оспедалетто), Мученичество Святого Варфоломея для церкви Санта Стае. В них Тьеполо с помощью контрасного сочетания света и тени стремился усилить драматизм изображенных сцен (в этих работах просматривалось влияние на молодого живописца старшего по возрасту большого венецианского художника Джованни Баттисты Пьянцетти). В 1720-е годы рождается Тьеполо-монументалист. Своими росписями и панно он украшает ряд церквей и палаццо в Венеции, создает фрески в соборе Епископского дворца в Удине. Его произведения наполнены ярким колоритом, фантастическими пространственными построениями, парящими фигурами. Слава художника распространилась по всей Северной Италии.