Астахов - Джованни Батиста Тьеполо

Category ESXATOS BOOKS, Reference, Cultural Studies Art
Итальянский живописец, рисовальщик и гравер Джованни Батиста Тьеполо был одним из самых ярких европейских художников XVIII столетия. Представитель блестящей венецианской школы в лице ее лучших мастеров XVI века (прежде всего Паоло Веронезе) - Тьеполо фактически стал и ее последним крупным живописцем. Годы учеби художника совпали со временем "угасания" царствовавшей в последние два века эпохи барокко и зарождения более легкого и изящного стиля рококо, который набирал силу в европейском искусстве.
Тьеполо органично соединил в своей живописи лучшие черты обоих направлений, отсюда динамичность, изобретательность, особые красочность и легкость его творчества во всех проявлениях - монументальных розписях, композициях на религиозные, мифологические и бытовые сюжеты, в портретном жанре, в поражающих высоким мастерством рисунках и офортах.

«Воскресный день», «Белый город», 2015
Составитель Андрей Астахов
ISBN 978-5-7793-4282-7

Астахов Юрий - Джованни Батиста Тьеполо - Отрывок из книги

Характерные черты живописи Тьеполо, которая принесет ему славу, стали проявляться уже в его первых самостоятельных работах - росписи Жертвоприношение Исаака для церкви Святой Марии Дерилитти (Оспедалетто), Мученичество Святого Варфоломея для церкви Санта Стае. В них Тьеполо с помощью контрасного сочетания света и тени стремился усилить драматизм изображенных сцен (в этих работах просматривалось влияние на молодого живописца старшего по возрасту большого венецианского художника Джованни Баттисты Пьянцетти). В 1720-е годы рождается Тьеполо-монументалист. Своими росписями и панно он украшает ряд церквей и палаццо в Венеции, создает фрески в соборе Епископского дворца в Удине. Его произведения наполнены ярким колоритом, фантастическими пространственными построениями, парящими фигурами. Слава художника распространилась по всей Северной Италии.
Comments (1 comment)

G

G
gios76 3 years ago

спасибо

Related Books

All Books