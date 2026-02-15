Юрий Астахов - Леонардо да Винчи

Эпоха Возрождения явила Европе плеяду великих людей. Одним из самых заметных среди них был Леонардо да Винчи, выдающиеся таланты которого про явились во многих областях человеческой деятельности. Незаурядный рисовальщик и живописец, исследователь, опередивший свое время инженер, писатель. Творение Леонардо Джоконда (Мона Лиза) и ныне является самым известным портретом в мировом искусстве. Многие спроектированные им механические конструкции вызывают интерес современных изобретателей. Трактат о живописи Леонардо и в наше время является настольной книгой многих художников.
Родился будущий гений в местечке Анкиано вблизи городка Винчи. Был внебрачным сыном местного нотариуса, который вскоре сделал неплохую карьеру во Флоренции. Видимо, юный Леонардо не получил приличного систематического образования (в зрелом возрасте мастер жалел о том, что недостаточно хорошо знает латынь). Общеизвестна его страсть к рисованию, которая и определила дальнейшую судьбу Леонардо. В пятнадцать лет он был определен в мастерскую Андреа Верроккьо, который был не только ведущим живописцем и скульптором Флоренции, но и авторитетным инженером и педагогом. Имея такого учителя, Леонардо стал быстро делать успехи, прежде всего в живописи. Известность начинающему художнику приносят исполненная им фигура ангела в картине Верроккьо Крещение и изображения мадонн (например, Мадонна с цветком - Эрмитаж, Санкт-Петербург, Мадонна с гвоздикой - Пинакотека, Мюнхен), а также первый женский портрет - Лжиневры Бенчи.
По отзывам современников, молодой Леонардо был хорошо сложенным и красивым юношей, с успехом исполнявшим свои песни под аккомпанемент им же спроектированной лютни. Тогда же он проявлял очевидные математические способности и склонности к инженерному и строительному творчеству. Одной из значительных картин его жизни во Флоренции стало полотно Благовещение. Широкому зрителю и специалистам оно стало известным лишь в 1867 году, поэтому Леонардо не сразу признали автором этой работы. К сожалению, художник не завершил обещавшую стать этапной картину Поклонение волхвов, над которой начал работу около 1481 года. Общая композиция, изображения персонажей, их жестикуляция вызывали восторг современников. Однако оставив полотно в стадии подмалевки, Леонардо из Винчи отбывает в Милан, где поступает на службу к правителю города - герцогу Лодовико Сфорца.
Юрий Астахов - Леонардо да Винчи
М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 210 с.
ISBN 978-5-7793-4087-8
Юрий Астахов - Леонардо да Винчи - Содержание
Автопортрет. 1515
Алебарды. Около 1487-1490
Аллегорические зарисовки с женскими фигурами. 1480-1481
Аллегория с волком и орлом. Около 1516
Анатомические рисунки мышц, туловища и ног. Около 1509/1510
Анатомические рисунки скелета человека. Около 1509/1510
Анатомический анализ движений плеча и шеи. Около 1509/1510
Анатомический рисунок мышц плеча и механики стабилизации ключицы. Около 1509/1510. Фрагмент
Анатомический рисунок слоев мозга и колеи головы. Около 1490-1493
Битва всадника с драконом. Около 1482
Благовещение. 1475-1480
Буря на всадниками и деревьями с огромными волнами. Около 1514
Ветка ежевики. Около 1505
Вид органов грудной и брюшной полости и сосудистой системы женщины. Около 1508
Вид с высоты птичьего полета на тосканские города Ареццо, Перуджа, Кьюзи и Сиену. Около 1502
Вифлеемская звезда и анемоны. Около 1506-1508
Воин в шлеме и нагруднике в профиль. Около 1472
Гидравлические устройства для транспортировки воды. Около 1480-1482
Голова девушки. 1483
Голова мужчині в профиль (гротеск). Около 1485-1490
Голова пожилого человека и эскиз львиной головы. Около 1505-1510
Голова старика. Около 1505
Головы двух солдат. 1503/1504
Лее маски монстров. Около 1493-1495
Дизайн для косил колесницы и бронированных автомобилей (?). Около 1485-1488
Долина Арно. 5 августа 1473
Женская головка. 1490
Женщина, стоящая в пейзаже. Около 1513-1516
Зарисовки головы Леды. Около 1505-1510
Изучение физиологии мозга. Около 1508
Инструменты дыхания, глот.и речи (яз., глотки, гортани и пищевода). Около 1509/1510
Карта Имолы. Около 1502
Карта с указанием предлагаемого русла канала Арно. Около 1503/1504
Карта с указанием части Тосканы вокруг области Арно. Около 1503. Фрагмент
Колесница косил. Около 1483-1485
Композиционный рисунок к «Тайной вечере»
Леда и лебедь. 1505-1515
Леда и лебедь. После 1505-1510
Летательный аппарат и рулевое управление. Около 1485-1487
Лилия. Около 1480-1485
Люнета над Тайной вечерей. 1495-1498
Мадонна в скалах (Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и ангелом). 1484-1485
Мадонна в скалах (Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и ангелом). 1508
Мадонна дель Гарофано (Мадонна с гвоздикой). 1478-1481 12-15
Мадонна с веретеном. 1501-1507
Мадонна с кошкой. Около 1478-1480
Мадонна с Младенцем (Мадонна Литта). 1490-1491
Мадонна с Младенцем и святой Анной. Около 1502-1513
Мадонна с Младенцем, святой Анной и Иоанном Крестителем. Около 1497
Мадонна с Младенцем. 1510
Мадонна с Младенцем (Мадонна Бенуа). Около 1478
Машина для метания камней. Около 1485
Модель крыла. Около 1487-1490
Молодой человек в костюме на лошади. Около 1513
Оборотная сторона портрета Лжиневры Бенчи. Около 1478-1480
Первый вариант фигуры апостола Петра. Около 1490
Плод в утробе. Около 1510
Плод в утробе. Около 1510. Фрагмент
Подъемник для пушки в артиллерии. Около 1487
Поклонение волхвов. 1481
Портрет двух мужчин в профиль (гротеск). Около 1500-1505
Портрет Лжиневры Бенчи. Около 1474/1478
Портрет Лизы дель Лжокондо (Мона Лиза). 1503-1506
Портрет молодой девушки. Около 1508 157
Портрет молодой женщины в профиль (Изабелла д’Эсте). Около 1499/1500
Портрет мужчины (гротеск). Около 1500-1505
Портрет музыканта. Около 1490
Портрет неизвестной
Портрет неизвестной. 1495-1498
Портрет Чечилии Галлерани (Лама с горностаем) 1485-1490
Проект «Птицслета» в вертикальная положении. 1487-1490
Профиль старика с лавровым венком. Около 1506-1508
Пять галов (гротеск). Около 1494. Фрагмент
Различные виды металлических цепей. Около 1493-1497. Фрагмент
Распределение осколков разрывных снарядов (две пушки со отрядами). Около 1495-1499
Рисунки всадников в бою и пехотинцев (эскиз к битве при Ангиари). 1503
Рисунки для «Мадонны с кошкой». Около 1478-1480
Рисунки кошек, дракона и других животных. Около 1513-1515
Рисунки лошадей, кошки и битвы с драконом. Около 1518
Рисунки лошадей. Около 1503/1504
Рисунки лошадей. Около 1505
Рисунки младенца Христа. Около 1501-1510
Рисунок ангела и различные варианты машин, лошадей и всадников. Около 1503-1506
Рисунок в перспективе для «Поклонения волхвов». 1481
Рисунок для «Мадонны с кошкой». Около 1478
Руки. Около 1481
Святой Иероним. Около 1480-1482
Святой Иоанн Креститель (Вакх). Около 1513-1519
Святой Иоанн Креститель. Около 1513-1516
Система сосудов. Анат. рисунок сердца, печени, почек и основных кровеносных сосудов. Около 1490
Старик и молодой человек (Салай?) в профиль, лицом друг к другу. Около 1500-1505. Фрагмент
Старик, сидящий на скале, в профиль, и рисунки воды. Около 1513
Тайная вечеря. 1495-1498
Фантастический дракон. Около 1515-1517
Фиалки. Около 1487-1490
Цветущие анемоны. Около 1506-1508
Цветущий камыш. Около 1505
Цветы травянистых растений. Около 1481-1483
Человек Витрувия. Этюд пропорций фигуры человека, вписанной в круг и квадрат. Около 1490
Эскиз головы Святой Анны. Около 1501-1510
Эскиз для картины «Коленопреклоненная Леда и лебедь». После 1505-1510. Фрагмент
Эскиз для «Тайной вечери» (Голова Варфоломея). Около 1495
Эскиз для «Тайной вечери» (Голова Иакова) и архитектурные эскизы. Около 1495
Эскиз для «Тайной вечери» (Голова Филиппа). Около 1495
Этюд женских рук. Около 1478
Леонардо да Винчи и Андреа Верроккьо. Крещение Христа. 1473-1478
