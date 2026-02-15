Юрий Астахов - Леонардо да Винчи

Эпоха Возрождения явила Европе плеяду великих людей. Одним из самых заметных среди них был Леонардо да Винчи, выдающиеся таланты которого про явились во многих областях человеческой деятельности. Незаурядный рисовальщик и живописец, исследователь, опередивший свое время инженер, писатель. Творение Леонардо Джоконда (Мона Лиза) и ныне является самым известным портретом в мировом искусстве. Многие спроектированные им механические конструкции вызывают интерес современных изобретателей. Трактат о живописи Леонардо и в наше время является настольной книгой многих художников.

Родился будущий гений в местечке Анкиано вблизи городка Винчи. Был внебрачным сыном местного нотариуса, который вскоре сделал неплохую карьеру во Флоренции. Видимо, юный Леонардо не получил приличного систематического образования (в зрелом возрасте мастер жалел о том, что недостаточно хорошо знает латынь). Общеизвестна его страсть к рисованию, которая и определила дальнейшую судьбу Леонардо. В пятнадцать лет он был определен в мастерскую Андреа Верроккьо, который был не только ведущим живописцем и скульптором Флоренции, но и авторитетным инженером и педагогом. Имея такого учителя, Леонардо стал быстро делать успехи, прежде всего в живописи. Известность начинающему художнику приносят исполненная им фигура ангела в картине Верроккьо Крещение и изображения мадонн (например, Мадонна с цветком - Эрмитаж, Санкт-Петербург, Мадонна с гвоздикой - Пинакотека, Мюнхен), а также первый женский портрет - Лжиневры Бенчи.

По отзывам современников, молодой Леонардо был хорошо сложенным и красивым юношей, с успехом исполнявшим свои песни под аккомпанемент им же спроектированной лютни. Тогда же он проявлял очевидные математические способности и склонности к инженерному и строительному творчеству. Одной из значительных картин его жизни во Флоренции стало полотно Благовещение. Широкому зрителю и специалистам оно стало известным лишь в 1867 году, поэтому Леонардо не сразу признали автором этой работы. К сожалению, художник не завершил обещавшую стать этапной картину Поклонение волхвов, над которой начал работу около 1481 года. Общая композиция, изображения персонажей, их жестикуляция вызывали восторг современников. Однако оставив полотно в стадии подмалевки, Леонардо из Винчи отбывает в Милан, где поступает на службу к правителю города - герцогу Лодовико Сфорца.

Юрий Астахов - Леонардо да Винчи

М. : ООО «Печатная слобода», 2018. - 210 с.

ISBN 978-5-7793-4087-8

Юрий Астахов - Леонардо да Винчи - Содержание

Автопортрет. 1515

Алебарды. Около 1487-1490

Аллегорические зарисовки с женскими фигурами. 1480-1481

Аллегория с волком и орлом. Около 1516

Анатомические рисунки мышц, туловища и ног. Около 1509/1510

Анатомические рисунки скелета человека. Около 1509/1510

Анатомический анализ движений плеча и шеи. Около 1509/1510

Анатомический рисунок мышц плеча и механики стабилизации ключицы. Около 1509/1510. Фрагмент

Анатомический рисунок слоев мозга и колеи головы. Около 1490-1493

Битва всадника с драконом. Около 1482

Благовещение. 1475-1480

Буря на всадниками и деревьями с огромными волнами. Около 1514

Ветка ежевики. Около 1505

Вид органов грудной и брюшной полости и сосудистой системы женщины. Около 1508

Вид с высоты птичьего полета на тосканские города Ареццо, Перуджа, Кьюзи и Сиену. Около 1502

Вифлеемская звезда и анемоны. Около 1506-1508

Воин в шлеме и нагруднике в профиль. Около 1472

Гидравлические устройства для транспортировки воды. Около 1480-1482

Голова девушки. 1483

Голова мужчині в профиль (гротеск). Около 1485-1490

Голова пожилого человека и эскиз львиной головы. Около 1505-1510

Голова старика. Около 1505

Головы двух солдат. 1503/1504

Лее маски монстров. Около 1493-1495

Дизайн для косил колесницы и бронированных автомобилей (?). Около 1485-1488

Долина Арно. 5 августа 1473

Женская головка. 1490

Женщина, стоящая в пейзаже. Около 1513-1516

Зарисовки головы Леды. Около 1505-1510

Изучение физиологии мозга. Около 1508

Инструменты дыхания, глот.и речи (яз., глотки, гортани и пищевода). Около 1509/1510

Карта Имолы. Около 1502

Карта с указанием предлагаемого русла канала Арно. Около 1503/1504

Карта с указанием части Тосканы вокруг области Арно. Около 1503. Фрагмент

Колесница косил. Около 1483-1485

Композиционный рисунок к «Тайной вечере»

Леда и лебедь. 1505-1515

Леда и лебедь. После 1505-1510

Летательный аппарат и рулевое управление. Около 1485-1487

Лилия. Около 1480-1485

Люнета над Тайной вечерей. 1495-1498

Мадонна в скалах (Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и ангелом). 1484-1485

Мадонна в скалах (Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и ангелом). 1508

Мадонна дель Гарофано (Мадонна с гвоздикой). 1478-1481 12-15

Мадонна с веретеном. 1501-1507

Мадонна с кошкой. Около 1478-1480

Мадонна с Младенцем (Мадонна Литта). 1490-1491

Мадонна с Младенцем и святой Анной. Около 1502-1513

Мадонна с Младенцем, святой Анной и Иоанном Крестителем. Около 1497

Мадонна с Младенцем. 1510

Мадонна с Младенцем (Мадонна Бенуа). Около 1478

Машина для метания камней. Около 1485

Модель крыла. Около 1487-1490

Молодой человек в костюме на лошади. Около 1513

Оборотная сторона портрета Лжиневры Бенчи. Около 1478-1480

Первый вариант фигуры апостола Петра. Около 1490

Плод в утробе. Около 1510

Плод в утробе. Около 1510. Фрагмент

Подъемник для пушки в артиллерии. Около 1487

Поклонение волхвов. 1481

Портрет двух мужчин в профиль (гротеск). Около 1500-1505

Портрет Лжиневры Бенчи. Около 1474/1478

Портрет Лизы дель Лжокондо (Мона Лиза). 1503-1506

Портрет молодой девушки. Около 1508 157

Портрет молодой женщины в профиль (Изабелла д’Эсте). Около 1499/1500

Портрет мужчины (гротеск). Около 1500-1505

Портрет музыканта. Около 1490

Портрет неизвестной

Портрет неизвестной. 1495-1498

Портрет Чечилии Галлерани (Лама с горностаем) 1485-1490

Проект «Птицслета» в вертикальная положении. 1487-1490

Профиль старика с лавровым венком. Около 1506-1508

Пять галов (гротеск). Около 1494. Фрагмент

Различные виды металлических цепей. Около 1493-1497. Фрагмент

Распределение осколков разрывных снарядов (две пушки со отрядами). Около 1495-1499

Рисунки всадников в бою и пехотинцев (эскиз к битве при Ангиари). 1503

Рисунки для «Мадонны с кошкой». Около 1478-1480

Рисунки кошек, дракона и других животных. Около 1513-1515

Рисунки лошадей, кошки и битвы с драконом. Около 1518

Рисунки лошадей. Около 1503/1504

Рисунки лошадей. Около 1505

Рисунки младенца Христа. Около 1501-1510

Рисунок ангела и различные варианты машин, лошадей и всадников. Около 1503-1506

Рисунок в перспективе для «Поклонения волхвов». 1481

Рисунок для «Мадонны с кошкой». Около 1478

Руки. Около 1481

Святой Иероним. Около 1480-1482

Святой Иоанн Креститель (Вакх). Около 1513-1519

Святой Иоанн Креститель. Около 1513-1516

Система сосудов. Анат. рисунок сердца, печени, почек и основных кровеносных сосудов. Около 1490

Старик и молодой человек (Салай?) в профиль, лицом друг к другу. Около 1500-1505. Фрагмент

Старик, сидящий на скале, в профиль, и рисунки воды. Около 1513

Тайная вечеря. 1495-1498

Фантастический дракон. Около 1515-1517

Фиалки. Около 1487-1490

Цветущие анемоны. Около 1506-1508

Цветущий камыш. Около 1505

Цветы травянистых растений. Около 1481-1483

Человек Витрувия. Этюд пропорций фигуры человека, вписанной в круг и квадрат. Около 1490

Эскиз головы Святой Анны. Около 1501-1510

Эскиз для картины «Коленопреклоненная Леда и лебедь». После 1505-1510. Фрагмент

Эскиз для «Тайной вечери» (Голова Варфоломея). Около 1495

Эскиз для «Тайной вечери» (Голова Иакова) и архитектурные эскизы. Около 1495

Эскиз для «Тайной вечери» (Голова Филиппа). Около 1495

Этюд женских рук. Около 1478

Леонардо да Винчи и Андреа Верроккьо. Крещение Христа. 1473-1478