Виктор Михайлович Васнецов (1848 -1926), наверное, первым из великих русских художников своими былинными картинами, картинами-сказками вхоит в наше детство. Его Богатыри, Аленушка, Иван-Царевич на Сером Волке, и далее Витязь на распутье, После побоища Игоря Святославича с половцами, Спящая царевна вводят нас в мир отечественной истории, рус­ских сказок, мифов, волшебства и запоминаются нами на всю жизнь. Менее знакомы мы с жанровыми картинами первого периода творчества живописuа, его портретами и, наконец, сравнительно недавно пришедшей к на его религиозной живописью.

Рождение в семье сельского священника на земле Вятской (г. Вятка - ныне областной центр Киров) как бы предопределяло дальнейший жизненный путь Виктора Васнецова - обучение в духовной семинарии и, видимо, повторение пути отца. Однако уже во время учебы юноша помогал ссыльному польскому художнику Э. Ф. Андриолли расписывать вятский Александро-Невский собор. Не окончив духовного заведения, в 1867 году Виктор с благословения отца отправился в Петербург для поступления в Академию художеств.

Астахов Ю. А. - Виктор Васнецов - живопись и графика

«Воскресный день», «Белый город», 2018

Серия "Русская традиция"

ISBN 978-5-7793-4594-1

Астахов Ю. А. - Виктор Васнецов - живопись и графика - Отрывок из книги

В российской столице молодой провинциал вначале под руководством одного из лидеров вскоре возникшего Товарищества передвижных художественных выставок И. Н. Крамского учился в Рисовальной школе Общества поощрения художников (1867-1868), затем постигал искусство рисунка и живописи в Академии художеств (1868-1874), формируя свой посланный свыше талант. Среди товарищей по учебе Виктор Васнецов был особенно близок с Ильей Репиным и Василием Поленовым. Уже с Автопортрета 1873 года на нас смотрит одухотворенное, устремленное в неизвестность лицо молодого художника. В те годы в русской живописи все больше вступала в свои права весна художников-передвижников, которая, естественно, вовлекла Виктора Васнецова, откликнувшегося на нее своими жанровыми картинами: Нищие певцы (Богомольцы), Книжная лавочка, С квартиры на квартиру и другие.