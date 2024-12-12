В сборник вошли переводы, выполненные Евгением Александровичем Хвальковым: Иоанн Филопон Александрийский «Трактат об использовании и устройстве астролябии и о том, что изображено на ней, и о значении этого», Валентин Вейгель «Богословское осмысление астрологии» и Петр Ауреоли «Семь печатей». Сборник снабжен комментариями, вступительными статьями к текстам и иллюстрациями.

Тексты публикуются на русском языке впервые.

Валентин Вейгель (1533-1588), немецкий лютеранский мистик и богослов, оставил после себя богатое наследие текстов, где он пытался синтезировать христианскую теологию с каббалой, герметизмом и астрологией. Вейгель родился в 1533 году в Германии и был мистиком, богословом и философом, чьи труды существенно повлияли на развитие мистической мысли в эпоху Возрождения. Вейгель утверждал, что астрология может быть использована для понимания божественного плана и достижения духовного просветления.

Вейгель считал, что астрология является божественным языком, посредством которого Бог общается с людьми. Он утверждал, что расположение звезд и планет в момент рождения человека может дать ценную информацию о его характере, судьбе и духовном пути. Вейгель не верил в астрологический детерминизм. Он считал, что астрология может предоставить лишь общие указания, а конечная ответственность за свою жизнь лежит на самом человеке. Однако он полагал, что астрология может помочь людям понять свои сильные и слабые стороны и принять осознанные решения о своей жизни.

Подход Вейгеля к астрологии отличался от основных интерпретаций его времени. Вместо того, чтобы рассматривать астрологию исключительно через призму небесной механики и предсказаний, он интегрировал ее в более широкую теологическую структуру. Центральным элементом его философии была идея о том, что небесные тела не являются простыми индикаторами судьбы, а являются выражением божественных принципов, которые управляют как космосом, так и человеческим существованием.

Астрология и теология (сборник)

Пер. с греч., лат., нем.; коммент, и пред. Е. А. Хвалькова, ред. А. Ю. Саплина

СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2024. — 200 с.: ил. —

(Серия Librarium Aureum. Opus Minus).

ISBN 978-5-94396-281-3

Астрология и теология - Содержание

’Ιωάννης ό Φιλόπονος. Περί τής τού αστρολάβου χρήσεως καί κατασκευής καί των έν αύτω καταγεγραμμένων, τί έκαστον σημαίνει - Иоанна Филопона Грамматика из Александрии — об использовании астролябии и ее изготовлении, а также о значении надписей на ней

Petrus Aureoli. Compendium sensus litteralis totius divinae Scripturae - Пётр Ауреолн. На Откровение VI-VIII из Compendium sensus litteralis totius divinae Scriptura 61

Valentin Weigel. Astrology Theologized - Валентин Вейгель. Богословское осмысление астрологии

Послесловие

Словарь