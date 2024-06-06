Аткинсон - Четыре типа мышления - Книги I-II

Давайте поразмышляем о применении идеи четырех квадрантов в исследовании ключевых составляющих эффективной программы саморазвития.

Однажды я (П. Стефани. — Прим. ред.) был на занятии у знаменитого учителя медитации Адьяшанти, которое проходило в одном из больших залов Америки. Это очень интересный человек и то, о чем он говорил, захватило мое внимание. Он рассказал, что для того, чтобы «запустить» в себе реальную способность разума поддерживать позицию стороннего наблюдателя, ему потребовалось 17 лет, во время которых он сидел и медитировал, глядя на стену. Ему хотелось (как и многим исследователям) достичь внутреннего покоя и чистоты разума. По словам учителя, медитация была нужна, чтобы войти в состояние, которое я называю эффективным взглядом наблюдателя за «болтливой обезьяной» разума.

Он медитировал, наблюдая за этой внутренней «болтовней», и в то же время систематически следил за своим дыханием. Занятия занимали 15 часов в день. Можете представить, как это — по 15 часов, неделю за неделей, уставившись в стену, следить за своим дыханием?  лет смотреть на стену — это очень долго.

Подобного рода медитации требуют много времени, потому что человеку нужно развить в себе очень непростую способность: находиться в прочной и гибкой позиции наблюдателя или «коуч-позиции», при этом поддерживая цель и фокус внимания. Время и силы, затраченные на медитацию, постепенно переходят в способность поддерживать такую позицию для разных уровней и типов внутреннего диалога и точек зрения. Этого можно достичь несколькими способами, и систематические практики, которые вы найдете в нашей книге, помогут глубокой и всеобъемлющей интеграции. Более подробно о том, что такое коуч-позиция, я расскажу в приложении 1.

Аткинсон М. - Четыре типа мышления - Принципы трансформации личности (Книга I)

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2022.

ISBN 978-5-9614-7554-8

Аткинсон М. - Четыре типа мышления – Книга 1 – Содержание

Предисловие. Питер Стефани

Введение. Гибкость разума

Часть I. Центральная лестница стимулирования особенностей, определяющая нашу «игровую площадку»

Глава 1. Сила четырех частей

Глава 2. Почему мы используем форму ромба в изучении разума?

Глава 3. Начало великого восхождения

Глава 4. Центральная лестница: изучение развития восприятия

Глава 5. Упражнения на четыре направления: медитация в четырех квадрантах

Часть II. Левая лестница ценностной благодарности

Глава 6. «Компас разума» и его вертикальное измерение

Глава 7. Метафоры для расширения системы разум — мозг

Глава 8. Горизонтальное измерение как источник энергии

Глава 9. «Аккордеон осознанности»: практика присутствия

Глава 10. Развитие осознания единства ради стабильности

Глава 11. Сила заявления

Глава 12. Расширение вовне с помощью визуальных заявлений

Приложения

Приложение 1. Развитие коуч-позиции

Приложение 2. Определения ключевых терминов и понятий

Приложение 3. Содержание, структура, процесс и поток идей

Приложение 4. Символы и фигуры

Приложение 5. «Матрешка разума»

Приложение 6. Тайная жизнь диаграммы

Приложение 7. Характеризация

Список дополнительной литературы

Примечания

Аткинсон М. - Четыре типа мышления - Практика трансформации личности (Книга II)

Пер. с англ. — М. : Альпина Паблишер, 2022.

ISBN 978-5-9614-7553-1

Аткинсон М. - Четыре типа мышления – Книга 2 – Содержание

Наши искренние благодарности

Посвящение

Часть III. Типы A, B, C и D.

Исследование правой лестницы: откройте области внутренней свободы

Глава 1. Совершенствование в четырех типах: A, B, C и D

Глава 2. Четыре основных закона четырехквадрантных систем

Глава 3. Тип А: активация достигателя

Глава 4. Тип B: большая игра

Глава 5. Тип С: общение с главным

Глава 6. Тип D: путь к решению дилемм

Глава 7. Тип D: баланс во вращении

Глава 8. Тип D: полет в квантовую сферу

Глава 9. Тип D: дизайн подходов к преодолению дилемм

Глава 10. Музыка: четыре типа в повседневной жизни

Часть IV. Целостность: пространство истины и осознанности

Глава 11. Как отличить истину от лжи

Глава 12. Проживая парадокс: опыт истины в жизни

Глава 13. Преодоление причинно-следственных гремлинов: создание направления истины

Глава 14. Резонирующая связь с доступом к целостной системе

Глава 15. Центрифуга истины: использование четырех квадрантов

Глава 16. Исследование истины как контекста

Приложения

Приложение 1. Восприятие по своей природе позитивно

Приложение 2. Процесс прогулки к мастерству

Приложение 3. Исследование линии открытости

Приложение 4. Логические уровни ума

Приложение 5. Упражнение на достижение успеха

Приложение 6. Тип D и математика целостного восприятия

Приложение 7. Продвинутая практика типа D

Список дополнительной литературы

Примечания