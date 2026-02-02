Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Атлас всемирной истории

Атлас всемирной истории
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, History, Reference

«Атлас всемирной истории» — это монументальное издание, ставшее мировым бестселлером благодаря уникальному сочетанию глубокого исторического анализа, картографии и иллюстративного материала. В отличие от многих европоцентричных учебников, этот атлас, созданный по концепции Джеффри Барраклоу, предлагает по-настоящему глобальный взгляд на развитие человечества. История здесь представлена не как сухой перечень дат, а как непрерывный процесс взаимодействия цивилизаций.

Издание охватывает колоссальный временной отрезок: от происхождения человека и неолитической революции до эпохи глобализации и компьютерных технологий 1990-х годов. Карты, созданные с применением компьютерного моделирования, позволяют визуализировать великие миграции, расцвет и падение империй, распространение мировых религий и торговых путей. Особое внимание уделено Востоку, Африке и доколумбовой Америке, что делает картину мира сбалансированной и объективной.

Новое переработанное издание включает разделы, посвященные вызовам современности: религиозному фундаментализму, экологическим проблемам и ядерной угрозе. Система перекрестных ссылок, хронологические таблицы и богатый справочный аппарат превращают атлас в незаменимый инструмент как для студентов и историков, так и для всех, кто хочет понять, как прошлое сформировало наш сегодняшний мир.

Атлас всемирной истории

Перевод на русский язык. — ЗАО «Издательский Дом Ридерз дайджест», 2003. — 345 с.
ISBN 5-89355-156-7

Атлас всемирной истории - Содержание

  • 1. Происхождение человека и древнейшие культуры (Ледниковый мир, неолит, расселение народов)

  • 2. Первые цивилизации (Месопотамия, Египет, колыбели Китая и Индии)

  • 3. Классические цивилизации Евразии (Эллинизм, Римская империя, подъем христианства)

  • 4. Мир обособленных регионов (Великое переселение, ислам, Византия, Древняя Русь, Монгольские завоевания)

  • 5. Мир восходящего Запада (Географические открытия, Реформация, промышленная революция, эпоха Наполеона)

  • 6. Век доминирования Европы (Национализм, колониальные империи, раздел Африки, Первая мировая война)

  • 7. Эра глобальной цивилизации (Вторая мировая война, холодная война, крушение колониализма, глобализация)

  • Словарь и Хронология

Views 310
Rating 5.0 / 5
Added 02.02.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books