«Атлас всемирной истории» — это монументальное издание, ставшее мировым бестселлером благодаря уникальному сочетанию глубокого исторического анализа, картографии и иллюстративного материала. В отличие от многих европоцентричных учебников, этот атлас, созданный по концепции Джеффри Барраклоу, предлагает по-настоящему глобальный взгляд на развитие человечества. История здесь представлена не как сухой перечень дат, а как непрерывный процесс взаимодействия цивилизаций.

Издание охватывает колоссальный временной отрезок: от происхождения человека и неолитической революции до эпохи глобализации и компьютерных технологий 1990-х годов. Карты, созданные с применением компьютерного моделирования, позволяют визуализировать великие миграции, расцвет и падение империй, распространение мировых религий и торговых путей. Особое внимание уделено Востоку, Африке и доколумбовой Америке, что делает картину мира сбалансированной и объективной.

Новое переработанное издание включает разделы, посвященные вызовам современности: религиозному фундаментализму, экологическим проблемам и ядерной угрозе. Система перекрестных ссылок, хронологические таблицы и богатый справочный аппарат превращают атлас в незаменимый инструмент как для студентов и историков, так и для всех, кто хочет понять, как прошлое сформировало наш сегодняшний мир.

Атлас всемирной истории

Перевод на русский язык. — ЗАО «Издательский Дом Ридерз дайджест», 2003. — 345 с.

ISBN 5-89355-156-7

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