Атлас всемирной истории
«Атлас всемирной истории» — это монументальное издание, ставшее мировым бестселлером благодаря уникальному сочетанию глубокого исторического анализа, картографии и иллюстративного материала. В отличие от многих европоцентричных учебников, этот атлас, созданный по концепции Джеффри Барраклоу, предлагает по-настоящему глобальный взгляд на развитие человечества. История здесь представлена не как сухой перечень дат, а как непрерывный процесс взаимодействия цивилизаций.
Издание охватывает колоссальный временной отрезок: от происхождения человека и неолитической революции до эпохи глобализации и компьютерных технологий 1990-х годов. Карты, созданные с применением компьютерного моделирования, позволяют визуализировать великие миграции, расцвет и падение империй, распространение мировых религий и торговых путей. Особое внимание уделено Востоку, Африке и доколумбовой Америке, что делает картину мира сбалансированной и объективной.
Новое переработанное издание включает разделы, посвященные вызовам современности: религиозному фундаментализму, экологическим проблемам и ядерной угрозе. Система перекрестных ссылок, хронологические таблицы и богатый справочный аппарат превращают атлас в незаменимый инструмент как для студентов и историков, так и для всех, кто хочет понять, как прошлое сформировало наш сегодняшний мир.
Атлас всемирной истории
Перевод на русский язык. — ЗАО «Издательский Дом Ридерз дайджест», 2003. — 345 с.
ISBN 5-89355-156-7
Атлас всемирной истории - Содержание
1. Происхождение человека и древнейшие культуры (Ледниковый мир, неолит, расселение народов)
2. Первые цивилизации (Месопотамия, Египет, колыбели Китая и Индии)
3. Классические цивилизации Евразии (Эллинизм, Римская империя, подъем христианства)
4. Мир обособленных регионов (Великое переселение, ислам, Византия, Древняя Русь, Монгольские завоевания)
5. Мир восходящего Запада (Географические открытия, Реформация, промышленная революция, эпоха Наполеона)
6. Век доминирования Европы (Национализм, колониальные империи, раздел Африки, Первая мировая война)
7. Эра глобальной цивилизации (Вторая мировая война, холодная война, крушение колониализма, глобализация)
Словарь и Хронология
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