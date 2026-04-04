Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Аверинцев - Собрание сочинений - Том 2

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Philosophy, History, Philology Literature

Второй том собрания сочинений выдающегося филолога и культуролога Сергея Сергеевича Аверинцева (2025) объединяет его фундаментальные исследования христианской цивилизации. Центральное место занимает легендарная работа «Поэтика ранневизантийской литературы», которая в свое время совершила переворот в гуманитарном знании, представив Византию не как застывший канон, а как живой и сложный синтез античной формы и библейского содержания.

Книга охватывает колоссальный пласт культуры: от патристики и византийской гимнографии до латинской словесности Средневековья и истоков францисканства. Аверинцев исследует «внутреннюю форму» культуры через такие категории, как золото как символ, порядок космоса и таинство слова. Особенную ценность представляют его переводы византийской и латинской поэзии, многие из которых стали классическими образцами воссоздания духовного опыта прошлого на русском языке.

С. С. Аверинцев - Собрание сочинений - Т. 2 : Византия. Латинский Запад

М.: Изд-во ПСТГУ, 2025. — 1172 с.
ISBN 978-5-7429-1684-0

С. С. Аверинцев - Собрание сочинений - Т. 2 - Содержание

  • Поэтика ранневизантийской литературы: Анализ перехода от античного понимания красоты к средневековому, концепция «мира как школы» и рождение рифмы.

  • Слово, Мысль, Образ: Эволюция византийской философии (IV–XV вв.), эстетика патристики, символика Софии Киевской и православная иконография.

  • Традиция и Цивилизация: Сравнительный анализ византийского и западного типов духовности (на примерах св. Бенедикта и преп. Сергия Радонежского), рецепция Византии на Руси.

  • Переводы (Византия): От «Изречений отцов пустыни» и Романа Сладкопевца до Симеона Нового Богослова и поздней византийской «низовой» литературы.

  • Переводы (Латинский Запад): Гимнография Амвросия Медиоланского, поэзия вагантов, Хильдегарда Бингенская и Франциск Ассизский.

Научный контекст и значимость

  • Интегральный гуманизм: Вслед за Ж. Маритеном Аверинцев стремится вернуть «полноту человечности» через приобщение к христианским корням.

  • Междисциплинарность: Том объединяет филологию, теологию, искусствоведение и философию истории.

  • Уникальный переводческий метод: Аверинцев не просто переводит слова, он воссоздает ритмическую и эмоциональную среду подлинника.

Views 307
Rating 5.0 / 5
Added 04.04.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

