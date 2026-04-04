Аверинцев - Собрание сочинений - Том 2

Второй том собрания сочинений выдающегося филолога и культуролога Сергея Сергеевича Аверинцева (2025) объединяет его фундаментальные исследования христианской цивилизации. Центральное место занимает легендарная работа «Поэтика ранневизантийской литературы», которая в свое время совершила переворот в гуманитарном знании, представив Византию не как застывший канон, а как живой и сложный синтез античной формы и библейского содержания.

Книга охватывает колоссальный пласт культуры: от патристики и византийской гимнографии до латинской словесности Средневековья и истоков францисканства. Аверинцев исследует «внутреннюю форму» культуры через такие категории, как золото как символ, порядок космоса и таинство слова. Особенную ценность представляют его переводы византийской и латинской поэзии, многие из которых стали классическими образцами воссоздания духовного опыта прошлого на русском языке.

С. С. Аверинцев - Собрание сочинений - Т. 2 : Византия. Латинский Запад

М.: Изд-во ПСТГУ, 2025. — 1172 с.

ISBN 978-5-7429-1684-0

С. С. Аверинцев - Собрание сочинений - Т. 2 - Содержание

Поэтика ранневизантийской литературы: Анализ перехода от античного понимания красоты к средневековому, концепция «мира как школы» и рождение рифмы.

Слово, Мысль, Образ: Эволюция византийской философии (IV–XV вв.), эстетика патристики, символика Софии Киевской и православная иконография.

Традиция и Цивилизация: Сравнительный анализ византийского и западного типов духовности (на примерах св. Бенедикта и преп. Сергия Радонежского), рецепция Византии на Руси.

Переводы (Византия): От «Изречений отцов пустыни» и Романа Сладкопевца до Симеона Нового Богослова и поздней византийской «низовой» литературы.

Переводы (Латинский Запад): Гимнография Амвросия Медиоланского, поэзия вагантов, Хильдегарда Бингенская и Франциск Ассизский.

Научный контекст и значимость