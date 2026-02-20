Сборник «Трактаты о различных вопросах» (часто соотносимый с циклом De diversis quaestionibus octoginta tribus) представляет собой уникальную «энциклопедию» зрелой мысли Блаженного Августина. В этот корпус текстов входят ответы на самые разнообразные запросы его учеников и современников, охватывающие три ключевые области: богословие, экзегетику и этику.

В богословском блоке Августин формулирует фундаментальные идеи о природе Троицы, Божественном предопределении и свободе воли. Он исследует идеи в разуме Бога (прообраз платоновских идей), через которые был сотворен мир, и обосновывает превосходство духовной субстанции над материальной. Эти трактаты стали фундаментом для всей последующей средневековой схоластики, заложив логический аппарат христианской догматики.

Экзегетическая и этическая части посвящены толкованию трудных мест Писания и вопросам практической христианской жизни. Августин дает ключи к пониманию притч, ветхозаветных пророчеств и этических дилемм, таких как природа лжи, ценность девства или отношение к земным благам. Основной посыл автора здесь — гармонизация разума и веры: он показывает, что любые интеллектуальные и нравственные вопросы находят свое разрешение в любви к Богу как высшему Благу.

Августин Блаженный - Трактаты о различных вопросах : богословие, экзегетика, этика

[сб. пер. с лат. яз.]

М.: Империум Пресс, 2005. 352 с.

ISBN 5-9622-0006-3

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. О восьмидесяти трех различных вопросах

ПРЕДИСЛОВИЕ

А. Фокин Краткий очерк учения блаженного Августина о соотношении свободного человеческого действия и Божественной благодати в спасении (по сочинениям 386-397 гг.)

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. О восьмидесяти трех различных вопросах {пер. Д. Смирнова)

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. О различных вопросах к Симплициану. (пер. Д. Смирнова)

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. О восьми вопросах Дульциция (пер. Н. Новикова, А. Фокина)

БЛАЖЕННЫЙ АВГУСТИН. О восьми вопросах из Ветхого Завета. (пер. А. Фокина)

