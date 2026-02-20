Августин Гиппонский - Исповедь

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy

«Исповедь» (Confessiones) — это, безусловно, самое знаменитое произведение Блаженного Августина, написанное около 397–400 годов. Оно по праву считается первой в истории литературы развернутой автобиографией, в которой автор обращает взор не на внешние события своей жизни, а на глубочайшие движения человеческой души и её мучительный путь к Богу.

Книга представляет собой страстный монолог-молитву, где Августин предельно искренне анализирует свои заблуждения, грехи юности, интеллектуальные искания в манихействе и неоплатонизме, и, наконец, момент своего чудесного обращения в саду в Милане. Однако это не просто личные мемуары; это глубокое богословское исследование природы памяти, времени и воли. Для Августина «исповедь» имеет двойной смысл: это и признание в грехах, и прославление величия Господа, Который вел его через тьму к свету.

Последние книги трактата переходят от личной истории к метафизике — толкованию Книги Бытия и размышлениям о сотворении мира. «Исповедь» стала настоящей духовной сокровищницей для христианской цивилизации, определив на тысячелетие вперед язык западной духовности и философии. Это гимн Божественной благодати, которая способна преобразить даже самого заблудшего человека в святого и учителя Церкви.

Августин Гиппонский – Исповедь – Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. — 528 с.

ISBN: 978-5-7533-0710-1

Августин Гиппонский – Исповедь – Духовная сокровищница – Содержание

  • Книга первая

  • Книга вторая

  • Книга третья

  • Книга четвертая

  • Книга пятая

  • Книга шестая

  • Книга седьмая

  • Книга восьмая

  • Книга девятая

  • Книга десятая

  • Книга одиннадцатая

  • Книга двенадцатая

  • Книга тринадцатая

