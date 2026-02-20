Трактат «Семнадцать вопросов на Евангелие от Матфея» представляет собой ответы Августина на трудные места в Писании, записанные в начале его епископского служения (ок. 400 г.). В этой работе святитель использует аллегорический и типологический методы, отыскивая глубокие духовные смыслы в именах, числах и деталях притч. Его экзегеза направлена на то, чтобы показать гармонию библейского текста и раскрыть через него устройство Церкви и тайны Божьего домостроительства.

Произведение носит ярко выраженный полемический характер, будучи направленным в первую очередь против манихеев, отрицавших единство Ветхого и Нового Заветов. Августин последовательно доказывает преемственность Писания и защищает кафолическое учение о природе Христа. Несмотря на краткость, этот труд является важным звеном в развитии западной богословской традиции, демонстрируя переход Августина от философских поисков к строгому церковному учительству.

М.: Изд-во «Три сестры», 2019. — 64 c.

ISBN 978-5-905142-22-2

Блаженный Августин Гиппонский - Семнадцать вопросов на Евангелие от Матфея. (Quaestiones XVII in Matthaeum): авторство, особенности экзегезы, полемический характер и перевод - Содержание

1. СПОРЫ ОБ АВТОРСТВЕ QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM. АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ТРУДА БЛАЖЕННОМУ АВГУСТИНУ ГИППОНСКОМУ 1.1. Вопрос отсутствия Quaestiones XVII in Matthaeum в Retractationes 1.2. Проблема символического понимании притчи о пшенице и плевелах (Мф. 13, 24-30) в интерпретации блаженного Августина

2. ЭКЗЕГЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM

3. ПОЛЕМИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM 3.1. Отличие неправедных христиан от схизматиков и еретиков 3.2. Споры о безгрешности Спасителя 3.3. Братья и сёстры Иисуса Христа и спор о Приснодевстве Богородицы



ПЕРЕВОДЫ С ЛАТИНСКОГО QUAESTIONES XVII IN MATTHAEUM

