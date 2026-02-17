Авраменко - Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – 7

Седьмой том монументального труда Г. Н. Авраменко «Библейские истины в схематическом и тематическом выражении» представляет собой уникальный справочный и аналитический материал. Эта книга — результат стремления автора систематизировать сложные богословские концепции, представив их в максимально наглядном и структурированном виде. Седьмой том является кульминацией серии, объединяя в себе наиболее глубокие темы экклезиологии (учения о Церкви) и эсхатологии (учения о последних временах).
Основная особенность труда — использование авторских схем, которые позволяют читателю увидеть логические связи между различными текстами Писания. Авраменко не просто излагает теорию, он предлагает визуальные модели, которые помогают понять структуру библейских пророчеств, иерархию духовных ценностей и этапы Божьего плана спасения человечества. Тематическое разделение тома позволяет быстро находить библейские ответы на вопросы о духовной жизни, церковном устройстве и будущности мира.
В седьмом томе автор уделяет значительное внимание практическому применению библейских истин. Схемы служат не для отвлеченного теоретизирования, а для того, чтобы верующий мог четко ориентироваться в духовной реальности. Каждая тема подкреплена обширным перечнем ссылок на Писание, что делает книгу незаменимым пособием для проповедников, учителей воскресных школ и студентов библейских институтов. Труд помогает избежать фрагментарного восприятия Библии, формируя у читателя цельную, «панорамную» картину Божественного откровения.
Г. Н. Авраменко – Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – Том 7
Майкоп: Библейская школа, 2006. - 197 с.
Г. Н. Авраменко – Библейские истины в схематическом и тематическом выражении – Том 7 – Содержание
1. На Иисуса Христа обрушились три мира - 2. Иисус Христос есть воскресение и жизнь - 3. Через Христа - 4. Путь человека ко Христу и со Христом к Отцу. Новый человек - 5. О Господе и в Господе - 6. Люди особых отношений с Богом - 7. Чистота Бога - 7.1. Чистота человека Божия - 7.2. Три вида очищения - 8. Что достигается и совершается силою Бога - 9. Тайна воли Божией - 10. Бог не только любит, но и жалеет - 11. Бог за меня - 12. Величие смерти Господа нашего Иисуса Христа - 13. О благоговении пред Богом и поклонении Ему - 14. Работа Духа Святого в деле нашего спасения и служения Богу - 15. Достигайте Бога - 16. Устрани себя, воцари Христа - 17. Для кого ты живешь - 18. Живите для воскресшего Христа - 19. Бог объемлет меня, я объемлю Бога - 20. Духовное кредо возрожденного христианина - 21. Христос исшел от Отца и пришел в наш мир для то-го, чтобы привести нас к Отцу - 22. Два разных подхода в борьбе с негативными явлениями в христианском мире - 23. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Христа не имеет жизни - 24. Два рода духовных переходов - 25. Жизнь явилась и жизнь открылась - 26. Побеждающие и претерпевающие - 27. Что значит ходить пред Богом - 28. Чувство родства с Богом - 29. Учение Христа и идеология Бога - 30. Воля Божия - 31. Под крыльями Всемогущего - 32. Отдавайте Божие Богу, а кесарево – кесарю - 33. Любовь Отца Небесного к человеку и наше отношение к ней - 34. Любовь Божия к человеку и любовь человека к Господу - 35. Спит ли Бог? - 36. Закономерности действия святой любви - 37. Беседа о рождении свыше - 38. Войдите в состояние необратимости достигнутого - 39. Внутренний фронт христианина - 40. Два состояния «ничто» - 41. Пересечение интересов духа и плоти - 42. Земные и небесные - 43. Иметь вожделение это хорошо или плохо? - 44. Два вида духовного воинствования - 45. Два духовные покрывала лежащие на сердцах людей - 46. Три рода духовных глубин - 47. Быстры и медлительны - 48. Как ты смотришь на себя, и как видят тебя Бог и люди - 49. В каком ты треугольнике - 50. Взаимоподход человека к Богу и Бога к человеку - 51. Высокие верующие живут на высотах - 52. Расширение ума - 53. Делая то, что надо, делайте так, как надо - 54. Какое несчастье принесло это «счастье» - 55. Потреблять или производить - 56. Падение и отпадение - 57. Дважды дивен - 58. Кто или что является твоею опорою - 59. Новая совесть - 60. Отдача и полуотдача - 61. Остановитесь!.. Бегите! - 62. Верующий и верный - 63. Добровольно или по обязанности - 64. Тебе грех, а мне нет! - 65. В каких образах ты проявляешь себя? - 66. Два вида исследований - 67. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа» - 68. Всевышний Бог есть верховный Повелитель - 69. Будь одновременно мертвым и живым - 70. Подлинному обращению предшествует отвращение - 71. Две свободы и два рабства - 72. От закона Моисеева к благодати Христа, к закону свободы - 73. Допуски и попущения Божии и человеческие - 74. Для чего живет тот, кто уходит в вечность грешни-ком? - 75. Что ждет тебя в вечности? - 76. О молитвенном служении Богу - 77. Почему нет желания в доме Божием молиться вслух? - 78. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу - 79. Советы по изобличению духовных подделок - 80. При хвалении Бога происходит явление Божиих сил - 81. Дыхание вечности - 82. Везде в физической и духовной жизни существуют степени - 83. Ты говоришь и действуешь правильно, но не точно - 84. О домостроительстве благодати Божией - 85. О правомочии и полномочии Церкви Христа - 86. О единомыслии Церкви Христа - 87. О необходимости духовного обновления Церкви, согласно закона духа жизни во Христе Иисусе - 88. Беседа о восхищении Церкви - 89. Учение о дарах духовных - 90. Размышление о духовных явлениях - 91. Можно ли получить иного Духа в ответ на молитву - 92. Как ты выносишь ненависть и презрение мира? - 93. О нашем отношении друг ко другу - 94. Желай быть первым и большим всех - 95. Везде и во всем существует разница - 96. Три уровня «возлюби» - 97. Чем отличается благовествование от обычных проповедей? - 98. О богатстве эстетики духа - 99. Мое отношение к Богу Вседержителю - 100. Едино с Богом - 101. Я не вижу, не слышу, не знаю ничего, кроме одного Иисуса - 102. Самонаказание - 103. Опасность себепринадлежности - 104. Три вида, но две природы водительства - 105. Слово есть дело!
Comments (1 comment)