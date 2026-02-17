Авраменко - Христос грядет - У креста
Сборник Г. Н. Авраменко «Христос грядет. У креста» объединяет две центральные темы христианского упования: искупительную жертву Спасителя и Его славное Второе пришествие. Первая часть книги сосредоточена на созерцании Голгофского подвига. Через глубокую лирику автор передает трагизм и величие крестных страданий, призывая читателя в смирении преклониться «у креста», осознавая цену своего спасения. Эти стихи пронизаны покаянием и благодарностью, помогая верующему заново пережить встречу с Божьей любовью, явленной в жертве Христа.
Вторая часть сборника носит торжественный и призывный характер, подготавливая душу к эсхатологическим событиям. Тема «Христос грядет» звучит как мощный трубный зов, напоминающий о временности земного бытия и близости вечности. Авраменко использует яркие библейские образы, чтобы вдохновить Церковь к бодрствованию, чистоте и активному служению в ожидании Жениха. Поэзия здесь становится инструментом духовной мобилизации, превращая ожидание Господа из абстрактной доктрины в живую надежду и смысл жизни каждого христианина.
Книга отличается искренностью и строгой верностью библейскому тексту. Стихи Авраменко легко ложатся на сердце, что делает их подходящими как для личного назидания, так и для декламации в общине. Сборник служит мостом между прошлым (победой на Кресте) и будущим (триумфом Пришествия), укрепляя верующего в его настоящем пути следования за Христом.
Г. Н. Авраменко – Христос грядет. У креста – Сборник христианских стихов
Издание второе, исправленное. - Майкоп, 2004. - 120 с.
Г. Н. Авраменко – Христос грядет – Содержание
КНИГА 1. ХРИСТОС ГРЯДЁТ
I. ГОЛГОФСКИЙ ПОДВИГ ХРИСТА
1. В МУЧЕНИЯХ КРЕСТА - 2.3А МЕНЯ ОН КАЗНЕН - 3. НА ЗЕМЛЕ СТОИТ КРЕСТ - 4. НА ГОЛГОФЕ ПРОНЗЕННЫЙ ВИСИТ - 5. НА ГОРЕ ВИЖУ КРЕСТ - 6. КРЕСТ, ОТВЕРЗШИЙ НЕБЕСА - 7. ПОСМОТРИТЕ НА КРЕСТ - 8. ГОЛГОФОЙ МИР ПАДШИЙ СПАСЕН - 9. КРЕСТ ХРИСТА - ДЕРЕВО ЖИЗНИ - 10. БЛАЖЕНСТВО КРЕСТА - 11. ГОЛГОФА - 12. ПУТЬ В НЕБЕСА - 13. НАМ ТАКОЙ ЦЕНОЙ ВЕЧНОСТЬ ДАНА - 14. НАД МИРОМ ГОРИТ ОКРОВАВЛЕННЫЙ КРЕСТ - 15. ГОЛГОФСКИЙ ПОДВИГ ХРИСТА - 16. ПРОСЛАВИМ ПОБЕДУ КРОВИ - 17.ЧЕРЕЗ КРЕСТ В НЕБЕСА - 18. КРЕСТ ХРИСТА – ПУТЬ В НЕБО - 19. БОГ УМЕР ЗА МЕНЯ - 20. НА КРЕСТЕ - 21. Я ХОЧУ ТЕБЯ БОЛЬШЕ ЛЮБИТЬ
II. ИИСУС ХРИСТОС- СПАСИТЕЛЬ МИРА
22. ДИВНЫЙ ХРИСТОС - 23. БЛАЖЕНСТВО ДУШИ - ХРИСТОС! - 24. МОЙ ХРИСТОС - 25. ГОЛОС ТВОЙ - 26. СКАЛА МОЯ - 27. О, СПАСИТЕЛЬ МОЙ - 28. НАДЕЖДА НАРОДОВ-ХРИСТОС! - 29. ВСЕ, ВО ВСЕМ - ХРИСТОС! - 30. ДУХОМ ГОЛГОФЫ ВЕСЬ МИР ПРОБУДИ - 31. ТАЙНА ЕДИНЕНИЯ С СЫНОМ И ОТЦОМ - 32. ВСЕ ИЗ НЕГО, ИМ И К НЕМУ - 33. МЕНЯ ТЫ С ЛЮБОВЬЮ ПАСЕШЬ - 34. О ВОЙДИ, ГОСПОДЬ ЖЕЛАННЫЙ - 35. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ! - 36. ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ - ХРИСТОС! - 38. НЕСРАВНЕННАЯ ДРАГОЦЕННОСТЬ - 39. ВЫСШИЙ УДЕЛ - 40. МЕНЯ ВЛЕЧЕТ СПАСИТЕЛЬ МОЙ! - 41. НЕ Я, А - ТЫ! - 42. ПАЛАЧИ ХРИСТА - 43. СОЛНЦЕ ПРАВДЫ - 44. ЖИВ ГОСПОДЬ БОГ - 45. В ТВОЙ ОБРАЗЦА И ПРЕОБРАЗИТЬСЯ - 46. СО СПАСИТЕЛЕМ ВМЕСТЕ МОЛИСЬ - 47. Я СТОЮ У КРЕСТА - 48. НА ГОЛГОФЕ - 49. ГОЛГОФСКИЙ КРЕСТ - 50. ТЫ СОЗДАЛ НЕБЕСА - 51. ПОКОЙ ХРИСТА - 52. МОЛИСЬ СО ХРИСТОМ - 53. НЕСЕНИЕ КРЕСТА - 54. ВЕЛИКИЙ ЦАРЬ ЦАРСТВУЮЩИХ - 55. ГОСПОДЬ ИЩЕТ НЕДОСТОЙНЫХ - 56. ХРИСТОС ЛЮБИТ ДЕТЕЙ - 57. ХРИСТОС РОДИЛСЯ - 58. ПОЙДЕМ В ВИФЛЕЕМ - 59. КТО КАК ИСКАЛ НОВОРОЖДЕННОГО - 60. НА КРЕСТ ВЕЛИЧИЯ ВЗИРАЯ
III.ХРИСТОС ГРЯДЕТ
61. ХРИСТОС ГРЯДЕТ - 62. ИИСУС ГРЯДЕТ! - 63. СПАСИТЕЛЬ ГРЯДЕТ! - 64. ИИСУС ХРИСТОС ГРЯДЕТ! - 65. ДОЛГОЖДАННЫЙ СПАСИТЕЛЬ ГРЯДЕТ - 66. ЖЕНИХ ГРЯДЕТ! - 67. ГРЯДИ, ИИСУС ПРЕВОЗНЕСЕННЫЙ! - 68. ГРЯДИ, ГОСПОДЬ! - 69. В ПРЕДДВЕРИИ ВОСХИЩЕНИЯ ЦЕРКВИ - 70. ЧАС НАСТАЛ - 71. ПИР БРАКА АГНЦА НЕДАЛЕК! - 73. САМОИСПЫТАНИЕ ПЕРЕД ВОСХИЩЕНИЕМ - 74. ПРИГОТОВЬ ТЫ МЕНЯ К ВОСХИЩЕНЬЮ! - 75. ГРЯДИ! - 76. ЗВУЧИТ ТРУБА - 77. БУДЬ ГОТОВ, МОЙ ДРУГ, СЕГОДНЯ! - 78. ОТОРВИСЬ ОТ ЗЕМЛИ! - 79. O НЕБЕ Я ТОСКУЮ - 80. Я ХОЧУ В НЕБЕСА - 81. ОБЪЯТЬЯ РОДИНЫ ВЛЕКУТ - 82. ВО ВЛАСТИ НЕБЕСНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ - 83. O, РОДИНА ПРЕКРАСНАЯ! - 84. ВЕЛИКОЕ ЧУДО! - 85. ВДРУГ НА ЗЕМЛЕ НЕ СТАНЕТ НАС - 86. ОСВЯТИ МЕНЯ - 87. И МЫ ЛЕТИМ - 88. УДИВИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ - 90. ВОЗЬМИ МЕНЯ В НЕБО - 91. ЗАБЕРИ НАС СКОРЕЙ В НЕБЕСА - 92. МЕНЯ К ВЕНЧАНЬЮ ПРИГОТОВЬ! - 93. НЕБЕСНОЕ ОТЕЧЕСТВО - 94. БОГ В НОВОЕ ТЕЛО ОДЕНЕТ СПАСЕННЫХ - 95. ЕСЛИ НЕБО ВГРУДИ - 96. МЕНЯ КО ВСТРЕЧЕ ПРИГОТОВЬ - 97. УСТРЕМЛЕННЫЙ ВНЕБЕСА - 98. Я ВЕСЬ СЕГОДНЯ В НЕБЕСАХ - 99. МОЙ ДУХ ЖИВЕТ НА НЕБЕСАХ! - 100. ПЕРЕХОД ВНЕБЕСА - 101. ПОРА УХОДИТЬ - 102. ИДЕМ В НЕБЕСА - 103. Я УХОЖУ В ПРЕКРАСНЫЙ МИР - 104. Я УХОЖУ В СТРАНУ ЧУДЕС - 105. Я БУДУ ЖИТЬ НА НЕБЕСАХ
КНИГА 2. У КРЕСТА
106. НАСТАЛО ВРЕМЯ ВОСХИЩЕНЬЯ - 107. ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ - 108. РОССИЯ - 109. ВЛАГЕРЕ СМЕРТИ - 110. Я СТРАННИК И ПРИШЕЛЕЦ - 111.ОСЕНЬ - 112. НА ЛОНЕ ПРИРОДЫ - 113. БЕЗ ХРИСТА - 114. ПОД БРЕМЕНЕМ КРЕСТА - 115. НА КЛАДБИЩЕ - 116. ГОСПОДЬ! ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖУ Я - 117. ПОД ВИФЛЕЕМСКОЮ ЗВЕЗДОЙ - 118. ВЕЗДЕ ЕСТЬ ПРИЧИНА, ГДЕ ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ! - 119. ГОЛГОФСКИЕ РАНЫ - 120. ДАЙ СИЛ МНЕ ВСКОРБЯХ НЕ РОПТАТЬ! - 121. ДУХ СОМНЕНИЯ - 122. ПРИВЯЗАННОСТЬ - 123. ПТИЧКИНО ГНЕЗДЫШКО - 124. В ПЛЕНУ НЕДОВОЛЬСТВА - 125. ХОРОШО, ЧТО Я СТАРЕЮ! - 126. РАСПРАВЬ СВОИ КРЫЛЬЯ - 127. РОЖДЕСТВО - 128. ГОЛОС ВЕРЫ - 129. НЕБЕСА МОИ - 130. НЕ ЗАБУДЬ ПОМОЛИТЬСЯ - 131. ПЕРЕД ПРИШЕСТВИЕМ ХРИСТА - 132. СНИМИ ВИНЫ ТЯЖЕЛЫЙ ГРУЗ - 133. ОБИДА - 134. ПРОСТИ - 135. НЕБЕСА ВЛЕКУТ - 136. ПАУК - 137. НАС ВНЕБЕ ЖДЕТ ПОКОЙ - 138. НЕУЖЕЛИ НЕБО НЕ ПРЕКРАСНО? - 139. МЕНЯ ТЫ ВОВЕК НЕ ОТРИНЕШЬ - 140. ПОМИНАЙТЕ НАСТАВНИКОВ ВАШИХ - 141. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ЖЕНЫ - 142. ВОСКРЕС ХРИСТОС - 143. СУЕТА - 144. ПОЧЕМУ ТЫ МОЛЧИШЬ? - 145. ВЗГЛЯНИ НА КРЕСТ! - 146. ЗА ВСЕХ ОТВЕЧАТЬ СУЖДЕНО ОДНОМУ - 147. ГОСПОДЬ ГРЯДЕТ! - 148. ПАМЯТИ СИМОНА КАНАНИТА - 149. НЫНЕ ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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