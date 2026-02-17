Авраменко - Се гряду

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Г. Н. Авраменко «Се, гряду!» является глубоким эсхатологическим трудом, посвященным исследованию библейских пророчеств о Втором пришествии Иисуса Христа и событиях последнего времени. Автор ставит перед собой задачу не просто реконструировать хронологию будущего, но и пробудить в сердцах верующих живое ожидание Господа. В центре повествования находится призыв к духовной бдительности и чистоте, основанный на словах Самого Христа, вынесенных в заглавие книги.

В работе детально анализируются признаки времени, предваряющие конец эпохи Церкви: от политических и природных катаклизмов до духовного отступничества. Авраменко последовательно разбирает темы Восхищения Церкви, периода Великой скорби, прихода Антихриста и установления Тысячелетнего Царства. При этом автор подчеркивает, что знание пророчеств не должно служить поводом для бесплодных спекуляций о датах, а призвано стать мощным стимулом для евангелизации и личного освящения каждого христианина.

Книга отличается четкой библейской аргументацией и пастырской заботой о читателе. Авраменко напоминает, что для Церкви грядущие события — это не повод для страха перед судами, а надежда на долгожданную встречу с Женихом. Труд служит важным напоминанием о временном характере земного бытия и призывает верующих привести свою жизнь в соответствие с небесными стандартами, чтобы оказаться готовыми в тот час, когда прозвучит последний трубный зов.

Г.Н. Авраменко – Се, гряду!

Майкоп: Майкопская Библейская школа, 2000. – 110 с.

Г.Н. Авраменко – Се, гряду! – Содержание

  • Введение

  • Христос воистину воскрес!

  • Се гряду скоро!

  • Вот жених идет!

  • Христос грядет!

  • Иисус Христос грядет!

  • Грядет! Грядет! Христос грядет!

  • Христос грядет сегодня!

  • Я уже не в мире

  • Как меня встретят в другом мире?

  • Об источнике и тайне любви

  • О плотском, душевном и духовном христианине

  • Ибо вы умерли

  • Ему должно расти, а мне умаляться

  • Судьбоносный небесный виссон

  • Молитва об обновлении сердца и преображения в образ Иисуса Христа

  • Молитва об очищении и освящении, готовящегося к восхищению

  • Молитва о России

  • Молитва о спасении народов бывшего Советского Союза

  • Молитва о приготовлении Церкви Христа к восхищению

Added 17.02.2026
