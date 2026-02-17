Авраменко - Се гряду
Книга Г. Н. Авраменко «Се, гряду!» является глубоким эсхатологическим трудом, посвященным исследованию библейских пророчеств о Втором пришествии Иисуса Христа и событиях последнего времени. Автор ставит перед собой задачу не просто реконструировать хронологию будущего, но и пробудить в сердцах верующих живое ожидание Господа. В центре повествования находится призыв к духовной бдительности и чистоте, основанный на словах Самого Христа, вынесенных в заглавие книги.
В работе детально анализируются признаки времени, предваряющие конец эпохи Церкви: от политических и природных катаклизмов до духовного отступничества. Авраменко последовательно разбирает темы Восхищения Церкви, периода Великой скорби, прихода Антихриста и установления Тысячелетнего Царства. При этом автор подчеркивает, что знание пророчеств не должно служить поводом для бесплодных спекуляций о датах, а призвано стать мощным стимулом для евангелизации и личного освящения каждого христианина.
Книга отличается четкой библейской аргументацией и пастырской заботой о читателе. Авраменко напоминает, что для Церкви грядущие события — это не повод для страха перед судами, а надежда на долгожданную встречу с Женихом. Труд служит важным напоминанием о временном характере земного бытия и призывает верующих привести свою жизнь в соответствие с небесными стандартами, чтобы оказаться готовыми в тот час, когда прозвучит последний трубный зов.
Г.Н. Авраменко – Се, гряду!
Майкоп: Майкопская Библейская школа, 2000. – 110 с.
Г.Н. Авраменко – Се, гряду! – Содержание
Введение
Христос воистину воскрес!
Се гряду скоро!
Вот жених идет!
Христос грядет!
Иисус Христос грядет!
Грядет! Грядет! Христос грядет!
Христос грядет сегодня!
Я уже не в мире
Как меня встретят в другом мире?
Об источнике и тайне любви
О плотском, душевном и духовном христианине
Ибо вы умерли
Ему должно расти, а мне умаляться
Судьбоносный небесный виссон
Молитва об обновлении сердца и преображения в образ Иисуса Христа
Молитва об очищении и освящении, готовящегося к восхищению
Молитва о России
Молитва о спасении народов бывшего Советского Союза
Молитва о приготовлении Церкви Христа к восхищению
