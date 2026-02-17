Книга Г. Н. Авраменко «Свидетели Иеговы: История возникновения и развития» представляет собой историко-аналитическое исследование, в котором автор прослеживает путь становления этой религиозной организации от небольшого кружка по изучению Библии до мощной международной структуры. Основной акцент сделан на выявлении корней вероучения и анализе факторов, повлиявших на его трансформацию.
Автор подробно останавливается на личности основателя движения — Чарльза Тейза Расселла, анализируя его ранние взгляды и влияние адвентистских идей на формирование доктрин о «временах язычников» и невидимом присутствии Христа. Авраменко описывает периоды правления последующих президентов общества Сторожевой Башни (Рутерфорда, Кнорра и др.), показывая, как смена руководства приводила к радикальным изменениям в организационной структуре и трактовке пророчеств.
В работе особое внимание уделяется анализу многочисленных несбывшихся ожиданий и хронологических вычислений организации (например, даты 1874, 1914, 1925, 1975 годы). Авраменко аргументирует, что история «Свидетелей Иеговы» — это череда постоянных пересмотров учения, которые автор называет «новым светом», видя в этом попытку скрыть ошибки прошлого. Книга служит важным пособием для понимания того, как идеологическая база организации адаптировалась к меняющимся историческим условиям.
Г. Н. Авраменко – Свидетели Иеговы - История возникновения и развития
Николаев, 1994. – 48 с.
Г. Н. Авраменко – Свидетели Иеговы - История возникновения и развития – Содержание
ВСТУПЛЕНИЕ
I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
II. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЕМНИКОВ Ч. РУССЕЛЯ
III. ЦЕРКОВЬ или ОРГАНИЗАЦИЯ?
IV. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ
V. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ организации Свидетели Иеговы
VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
VII. ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ И БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СОБРАНИЯ
VIII. ДОГМАТИКА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ
IX. УЧЕНИЕ О БОГЕ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ И ДУХЕ СВЯТОМ
X. УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
XI. УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ
XII. КАК БЫЛ РАСПЯТ ИИСУС ХРИСТОС?
XIII. УЧЕНИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА
XIV. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТОС ИСКУПИТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА?
XV. УЧЕНИЕ ОБ АДЕ
XVI. УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ
XVII. СПАСЕНИЕ В ИМЕНИ ИЕГОВЫ?
XVIII. УЧЕНИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА
XIX. БИТВА АРМАГЕДДОН
XX. КТО ТАКИЕ 144000 ИЗБРАННЫХ ОТ ЗЕМЛИ?
XXI. СЫНЫ БОЖИИ И ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ
XXII. ОБРАЩЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ С БИБЛИЕЙ
XXIII. ОТНОШЕНИЕ Свидетелей ИЕГОВЫ к ХРИСТИАНАМ
XXIV. ОТНОШЕНИЕ Свидетелей к ДЕТОРОЖДЕНИЮ И КРОВИ
XXV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
