Авраменко - Свидетели Иеговы

Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Educational

Книга Г. Н. Авраменко «Свидетели Иеговы: История возникновения и развития» представляет собой историко-аналитическое исследование, в котором автор прослеживает путь становления этой религиозной организации от небольшого кружка по изучению Библии до мощной международной структуры. Основной акцент сделан на выявлении корней вероучения и анализе факторов, повлиявших на его трансформацию.

Автор подробно останавливается на личности основателя движения — Чарльза Тейза Расселла, анализируя его ранние взгляды и влияние адвентистских идей на формирование доктрин о «временах язычников» и невидимом присутствии Христа. Авраменко описывает периоды правления последующих президентов общества Сторожевой Башни (Рутерфорда, Кнорра и др.), показывая, как смена руководства приводила к радикальным изменениям в организационной структуре и трактовке пророчеств.

В работе особое внимание уделяется анализу многочисленных несбывшихся ожиданий и хронологических вычислений организации (например, даты 1874, 1914, 1925, 1975 годы). Авраменко аргументирует, что история «Свидетелей Иеговы» — это череда постоянных пересмотров учения, которые автор называет «новым светом», видя в этом попытку скрыть ошибки прошлого. Книга служит важным пособием для понимания того, как идеологическая база организации адаптировалась к меняющимся историческим условиям.

Г. Н. Авраменко – Свидетели Иеговы - История возникновения и развития

Николаев, 1994. – 48 с.

Г. Н. Авраменко – Свидетели Иеговы - История возникновения и развития – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

  • I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

  • II. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЕМНИКОВ Ч. РУССЕЛЯ

  • III. ЦЕРКОВЬ или ОРГАНИЗАЦИЯ?

  • IV. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

  • V. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ организации Свидетели Иеговы

  • VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

  • VII. ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ И БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СОБРАНИЯ

  • VIII. ДОГМАТИКА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

  • IX. УЧЕНИЕ О БОГЕ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ И ДУХЕ СВЯТОМ

  • X. УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

  • XI. УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

  • XII. КАК БЫЛ РАСПЯТ ИИСУС ХРИСТОС?

  • XIII. УЧЕНИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

  • XIV. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТОС ИСКУПИТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА?

  • XV. УЧЕНИЕ ОБ АДЕ

  • XVI. УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ

  • XVII. СПАСЕНИЕ В ИМЕНИ ИЕГОВЫ?

  • XVIII. УЧЕНИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА

  • XIX. БИТВА АРМАГЕДДОН

  • XX. КТО ТАКИЕ 144000 ИЗБРАННЫХ ОТ ЗЕМЛИ?

  • XXI. СЫНЫ БОЖИИ И ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

  • XXII. ОБРАЩЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ С БИБЛИЕЙ

  • XXIII. ОТНОШЕНИЕ Свидетелей ИЕГОВЫ к ХРИСТИАНАМ

  • XXIV. ОТНОШЕНИЕ Свидетелей к ДЕТОРОЖДЕНИЮ И КРОВИ

  • XXV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Comments (1 comment)

zalservik 1 month ago
Благодарю.

