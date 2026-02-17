Книга Г. Н. Авраменко «Свидетели Иеговы: История возникновения и развития» представляет собой историко-аналитическое исследование, в котором автор прослеживает путь становления этой религиозной организации от небольшого кружка по изучению Библии до мощной международной структуры. Основной акцент сделан на выявлении корней вероучения и анализе факторов, повлиявших на его трансформацию.

Автор подробно останавливается на личности основателя движения — Чарльза Тейза Расселла, анализируя его ранние взгляды и влияние адвентистских идей на формирование доктрин о «временах язычников» и невидимом присутствии Христа. Авраменко описывает периоды правления последующих президентов общества Сторожевой Башни (Рутерфорда, Кнорра и др.), показывая, как смена руководства приводила к радикальным изменениям в организационной структуре и трактовке пророчеств.

В работе особое внимание уделяется анализу многочисленных несбывшихся ожиданий и хронологических вычислений организации (например, даты 1874, 1914, 1925, 1975 годы). Авраменко аргументирует, что история «Свидетелей Иеговы» — это череда постоянных пересмотров учения, которые автор называет «новым светом», видя в этом попытку скрыть ошибки прошлого. Книга служит важным пособием для понимания того, как идеологическая база организации адаптировалась к меняющимся историческим условиям.

Николаев, 1994. – 48 с.

Г. Н. Авраменко – Свидетели Иеговы - История возникновения и развития – Содержание

ВСТУПЛЕНИЕ

I. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

II. ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕЕМНИКОВ Ч. РУССЕЛЯ

III. ЦЕРКОВЬ или ОРГАНИЗАЦИЯ?

IV. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ

V. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ организации Свидетели Иеговы

VI. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

VII. ОБЩЕНИЯ С ЛЮДЬМИ И БОГОСЛУЖЕБНЫЕ СОБРАНИЯ

VIII. ДОГМАТИКА СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ

IX. УЧЕНИЕ О БОГЕ, ИИСУСЕ ХРИСТЕ И ДУХЕ СВЯТОМ

X. УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

XI. УЧЕНИЕ О ГРЕХЕ

XII. КАК БЫЛ РАСПЯТ ИИСУС ХРИСТОС?

XIII. УЧЕНИЕ О ВОСКРЕСЕНИИ ИИСУСА ХРИСТА

XIV. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТОС ИСКУПИТЕЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА?

XV. УЧЕНИЕ ОБ АДЕ

XVI. УЧЕНИЕ О СПАСЕНИИ ЛЮДЕЙ

XVII. СПАСЕНИЕ В ИМЕНИ ИЕГОВЫ?

XVIII. УЧЕНИЕ О ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА

XIX. БИТВА АРМАГЕДДОН

XX. КТО ТАКИЕ 144000 ИЗБРАННЫХ ОТ ЗЕМЛИ?

XXI. СЫНЫ БОЖИИ И ДОЧЕРИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ

XXII. ОБРАЩЕНИЕ СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ С БИБЛИЕЙ

XXIII. ОТНОШЕНИЕ Свидетелей ИЕГОВЫ к ХРИСТИАНАМ

XXIV. ОТНОШЕНИЕ Свидетелей к ДЕТОРОЖДЕНИЮ И КРОВИ

XXV. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ