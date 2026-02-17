Авраменко - Тропы моей жизни
Книга Г. Н. Авраменко «Тропы моей жизни» — это автобиографическое повествование, в котором автор оглядывается на пройденный путь, прослеживая в нем невидимую, но властную руку Божьего Провидения. Труд написан в жанре христианских мемуаров и представляет собой череду воспоминаний о ключевых событиях, встречах и испытаниях, сформировавших автора как служителя, поэта и мыслителя. Название книги подчеркивает, что жизнь христианина — это не широкое шоссе, а зачастую узкие, порой труднопроходимые «тропы», требующие чуткости к голосу Пастыря.
В повествовании Авраменко открыто делится своим духовным опытом: от первых шагов веры и призыва к служению до периодов трудностей, гонений или внутренних кризисов. Автор не просто перечисляет факты биографии, но дает им духовную оценку, показывая, как Бог использует обстоятельства (даже самые болезненные) для воспитания характера и укрепления веры. Книга наполнена живыми примерами Божьих ответов на молитвы и свидетельствами о том, как Господь направлял его шаги на крутых поворотах судьбы.
Особую ценность книге придают размышления автора о значении верности в малом и о том, что настоящая история жизни пишется не успехами, а послушанием Богу. «Тропы моей жизни» служат ободрением для читателей, помогая им увидеть в собственных жизненных обстоятельствах не случайность, а целенаправленный труд Творца. Это искренняя и теплая книга, оставляющая послевкусие глубокой благодарности Богу за Его водительство.
Майкоп, 2005. - 163 с.
Г. Н. Авраменко – Тропы моей жизни – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
§ I Мое детство - § II Отрочество, юность - § III. Семейная жизнь
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ: Интервью газете «Евангелист»
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ: Как Господь выводил меня из Сухуми перед началом - Грузино-Абхазской войны
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ: Как Господь сблизил меня с воскресшим Христом и с небесами
§ I. Каким образом я пришел к Богу - § II. Духовная интуиция - § III. Господь может вразумить нас и ясновидениями - § IV Откровения о нашей земной жизни - § V. Самопознание и Богопознание - § VI.О цикличности этапов земной жизни
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПОСЛЕСЛОВИЕ
СТИХИ
№ 1. Секрет духовного неудовлетворения - № 2. Мой Иисус - № 3. Ты жизнь моя, моя любовь - № 4. Куда уйдем - № 5. Верой ты прими Христа - № 6. Наследник будущей вселенной - № 7. небесный стих - № 8. В двух мирах живу я - № 9. Небо - № 10. Живи на Крессе - № 11. Могущество и величие Смерти Христа
