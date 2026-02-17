Авраменко - Верно ли учение Кальвина – 1

Первый том исследования Г. Н. Авраменко «Верно ли учение Кальвина?» закладывает фундамент для всего многолетнего труда автора, посвященного анализу реформатского богословия. В этой книге автор фокусируется на истории возникновения кальвинизма и подробном разборе самой сути этой доктрины. Основная цель первого тома — показать, как философские предпосылки Жана Кальвина сформировали систему, которая, по мнению автора, вошла в противоречие с духом и буквой Нового Завета.

В этой части работы Авраменко уделяет большое внимание историческому контексту Реформации и личности самого Кальвина, анализируя его главный труд «Наставление в христианской вере». Автор начинает систематический разбор пяти пунктов кальвинизма, делая особый акцент на представлении о Боге как об абсолютном Властелине, чья воля в этой системе часто лишается атрибута всеобъемлющей любви к каждому отдельному грешнику. Авраменко подчеркивает, что фатализм, заложенный в основу строгого кальвинизма, лишает смысла евангельский призыв к покаянию.

Ключевая мысль первого тома заключается в том, что доктрина должна проверяться не логической стройностью, а соответствием целостному откровению Писания. Автор подводит читателя к выводу, что библейское учение о спасении гораздо шире и милосерднее, чем жесткие рамки предопределения. Книга написана доступным языком и предназначена для тех, кто хочет разобраться в корнях богословских споров, разделяющих христианский мир на протяжении столетий.

Майкоп, 2009. - 260 с.

Г. Н. Авраменко – Верно ли учение Кальвина? – Том 1 – Содержание

Предисловие

РАЗДЕЛ I – Кредо и сущность Кальвинизма

1. Пять пунктов Кальвинизма - 2. Состоятельно ли учение о двойном предопределении - 3. Об ограниченном искуплении - 3. 1. Здраво ли учение Кальвинистов - 4. Выдержки и цитаты из литературных трудов Жанна Кальвина /и других/ - 5. Умозрительное видение Бога Кальвином протекало в юридическом аспекте - 6. Идейное и смысловое внутреннее несоответствие учения Кальвинизма - 7. Подтекст доктрины вечной безопасности, «однажды спасен – навеки спасен» - 8. Способы спасения избранных и уничтожения отверженных по Кальвину - 9. Боговедение или Богопознание - 10. Божие предопределение гарантирует нам вечное спасение безусловно или при соблюдении поставленных Им условий?

РАЗДЕЛ II – Воля и позиция Бога по отношению к человечеству

1. Осмыслени суверенитете Бога - 2. Правосуден ли Бог - 3. Об отношениях Бога с человеком - 4. Всевышний Бог является гарантом спасения и духовной безопасности святых - 4. 1. Кто они такие? - 5. Прав ли Бог по отношению к человеческому роду в свете учения Кальвина? - 6. Является ли Бог виновником погибели людей? - 7. Творческая логика, идеи и принципы человеколюбивого создателя - 8. Схема отношений Бога с человечеством, согласно истинного Евангелизма - 9. Слово Божие о предызбрании, избрании и общем спасении погибших грешников

РАЗДЕЛ III – Возможности человеческого фактора

1. Способен ли погибший грешник отозваться на призыв Божьей благодати? - 2. Может ли званный отклонить предложение, и не пойти на брачный пир - 3. Может ли избранный лишиться избрания, а званный занять его место? - 4. А значит ли что-нибудь в нашей жизни человеческий фактор? - 5. Может ли рожденный свыше христианин умереть духовно? - 6. В определении судьбы живущих на земле, человеческий фактор является решающим - 6. 1. Дело человеческой стороны в вопросе нашего спасения и достижения совершенства - 6. 2. За что избранным Своим, Господь дает награду? - 7. О свободе воли человека

РАЗДЕЛ 4 – Критический взгляд на доктрину Кальвина

1. На всех ли жителей Земли распространяется избрание и предопределение - 2. О двойном и двояком предопределении - 3. Видение Небесного Отца и Христа очами духа, усыновленных в аспекте Богопознания - 4. Право на спасение имеют все живущие на планете люди? - 5. На чем зиждется дело спасения человечества? - 6. Божий путь спасения людей, согласно Евангелию - 7. Спасение есть дар, перерастающий в плод - 8. О разнице между избранием и искуплением - 9. Кто исполняет волю Божию? - 10. В чем кроется причина коренных расхождений между Кальвинистами и Евангельскими христианами? - 11. Условная беседа Евангельского христианина с Кальвинистом - 12. О подтекстовом смысле учения Кальвинистов - 13. Попытка распознать природу учения Кальвина - 14. Идеология Бога и стратегия диавола

Заключение

Схема философского кредо Жана Кальвина

Схема отношений Бога со Своими творениями, согласно Библии

Вместо послесловия