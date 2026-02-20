Аврелий Августин - Исповедь

Предки Августина, по всей видимости, принадлежали к местным берберским племенам, получившим римское гражданство по известному эдикту императора Каракаллы в 212 г. Патриций, отец Августина, был чиновником местного муниципалитета. Человек по всем провинциальным меркам достойный, но небогатый (семья владела лишь несколькими небольшими участками земли близ города) и не отмеченный какими-либо дарованиями, он связывал все свои честолюбивые надежды с сыном, которому прочил карьеру ритора (в семье было еще два ребенка — брат Августина Навигий и сестра, имени которой мы не знаем).

Моника, мать Августина (ок. 331—387 гг.), женщина явно незаурядная и к тому же ревностная христианка, видела сына прежде всего христианином, но до поры до времени не препятствовала планам Патриция (сам он был человеком индифферентным в делах веры и принял христианство лишь незадолго до смерти — Исп. 9, 19, 22). Своим духовным развитием Августин во многом обязан влиянию матери, о которой с благоговением вспоминает в «Исповеди». К этому нужно добавить, что христианство в Сев. Африке укоренилось и распространилось даже быстрее, чем в метрополии. Традиции африканской религиозности создавались и питались такими авторитетами, как Тертуллиан, Арнобий, Лактанций, Синесий Киренский, Киприан Карфагенский. Эти традиции не могли так или иначе не повлиять на впечатлительную натуру Августина.

Августин Аврелий - Исповедь

Августин Блаженный ; [пер. с лат. М. Е. Сергеенко ; вступит. ст. А. В. Маркова].

М. : РИПОЛ классик, 2019. — 416 с. — (TEO-LOGOS).

ISBN 978-5-386-10400-9

Также издания:

Августин Аврелий - Исповедь - Содержание

Л. А. Столяров Аврелий Августин. Жизнь. Учение и его судьбы

Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского

Приложения

А. А. Столяров «Исповедь». История создания. Жанр. Проблемы достоверности

Хронологические таблицы

Примечания и указатели

М. Е. Сергеенко Примечания к «Исповеди» Блаженного Августина

Указатель исторических лиц, мифологических и библейских персонажей, упоминаемых в «Исповеди»

Августин Аврелий - Исповедь - Аврелий Августин. Жизнь. Учение и его судьбы - Эпоха

Августин жил на закате античности — в то время, которое принято считать переходом к средним векам. Переходное время по определению должно быть лишено той однозначности и внутренней цельности, которую мы (из эвристической потребности) приписываем классической античности, с одной стороны, и зрелому средневековью — с другой. Эта важнейшая характеристика « переходности », « промежуточности », по-видимому, имеет какую-то силу и для данного периода, но лишь отчасти. Несомненно, что последние века античности — значительно более сложное и динамичное время, нежели эпоха расцвета, вообще «классика» той или иной культуры. Мы видим «прорастание» нового из недр старого, когда новое еще довольно прочно укоренено в старом, а слой новой «почвы» еще не слишком велик. Оценить подобный процесс во всех его параметрах чрезвычайно трудно — особенно тогда, когда в нашем распоряжении находится далеко не достаточная сумма сведений.

Разумеется, в огромных латифундиях можно увидеть какой-то структурный аналог будущим феодальным поместьям, в полузависимых колонах — будущим крепостным. Но настаивать на непосредственной генетической связи этих явлений было бы, наверное, слишком рискованно. Все обстояло гораздо сложнее. Мы не станем входить в подробности социально-экономического и политического положения Римской империи конца III — начала V вв. н. э., ограничившись только самыми необходимыми фактами.