Книга Евгения Аврутина «Велижское дело» — это глубокое историческое исследование одного из самых громких и продолжительных судебных процессов в Российской империи XIX века. Речь идет о кровавом навете — обвинении еврейской общины города Велижа в ритуальном убийстве христианского мальчика. Автор анализирует, как локальный инцидент 1823 года перерос в десятилетнее следствие, затронувшее высшие эшелоны власти, включая императора Николая I, и ставшее испытанием для всей правовой системы страны.

Аврутин не просто восстанавливает хронику событий, но и исследует социальную психологию того времени. Он показывает, как слухи, предрассудки и религиозная нетерпимость превратили обычных соседей во врагов. Особое внимание уделяется роли чиновников и следователей, которые, манипулируя фактами и выбивая ложные показания, поддерживали миф о «ритуале». Книга демонстрирует, как в условиях закрытого провинциального города рождались теории заговора, способные разрушить жизни сотен людей.

Итогом исследования становится анализ оправдательного приговора, который, несмотря на предвзятость системы, все же был вынесен. Аврутин подчеркивает значимость Велижского дела как прецедента, который на время приостановил официальное преследование евреев по подобным обвинениям. Это работа о границах правосудия, силе массовых заблуждений и о том, как трудно истине пробиться через стену укоренившихся стереотипов.

Евгений Аврутин - Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе

(Серия «Современная западная русистика» = «Contemporary Western Rusistika»)

СПб.: Academic Studies Press / БиблиоРоссика, 2020. — 239 с.

ISBN 978-1-6446944-7-3 (Academic Studies Press)

ISBN 978-5-6044208-7-4 (БиблиоРоссика)

Евгений Аврутин - Велижское дело. Ритуальное убийство в одном русском городе - Содержание

Предисловие

Благодарности

Введение

1. Прогулка Федора

2. Жизнь маленького городка

3. Император Александр наносит визит

4. Очные ставки

5. Жалобы

6. Дело растет

7. Границы закона

Эпилог

Приложение

Библиография

Именной указатель