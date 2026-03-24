Книга Хамида Резы Аятоллахи «Современное религиоведение» представляет собой глубокое академическое исследование, написанное с позиций современной исламской интеллектуальной традиции и адаптированное для мирового научного контекста. Автор, видный иранский философ и ученый, ставит задачу проанализировать основные методологические подходы к изучению религии, сложившиеся на Западе, и сопоставить их с восточным видением сакрального. Основная идея произведения заключается в том, что религиоведение не должно быть лишь сухим историческим или социологическим описанием обрядов, а обязано стремиться к пониманию глубоких философских и экзистенциальных оснований веры в условиях глобализации.

Содержательная часть книги детально разбирает классические и современные теории: от функционализма и феноменологии до постмодернистских деконструкций религии. Аятоллахи последовательно анализирует концепции таких мыслителей, как Рудольф Отто, Мирча Элиаде и Макс Вебер, предлагая критический взгляд на секулярные предпосылки западной науки. Автор уделяет значительное внимание вопросам эпистемологии (как мы познаем религиозный опыт) и проблеме соотношения разума и откровения в современном дискурсе. В книге глубоко исследуется роль религии в формировании идентичности, морали и социальных структур, а также вызовы, которые бросают верующим современные научные открытия и философский материализм.

Текст написан в строгом, аналитическом и при этом уважительном к различным традициям стиле, что делает его ценным пособием для студентов и специалистов в области гуманитарных наук. Хамид Реза Аятоллахи мастерски соединяет восточную метафизическую глубину с западной логической строгостью, помогая читателю увидеть религию как живой и многогранный феномен, определяющий вектор развития человечества. Работа служит фундаментальным ресурсом для тех, кто ищет сбалансированный подход к изучению священного, свободный от крайностей как фанатизма, так и полного отрицания духовности. Это чтение помогает осознать, что современное религиоведение — это мост между культурами и важный инструмент межрелигиозного диалога.

Ред. Я. Эшотс; пер. с перс. Т. Царик

М.: ООО « Садра» : Языки славянской культуры, 2015. 176 с.

ISBN 978-5-906016-56-0

Аятоллахи Хамид Реза - Современное религиоведение - Оглавление

Предисловие

I. Бог и доказательства Сравнение доказательств в пользу существования Бога в западной и исламской традиции

II. Язык и религия Философско-исламский взгляд на вопрос о значимости языка религии

III. Этика и религия Основы структуры исламской медицинской этики

IV. Наука и религия Воздействие религиозного контекста на научный прогресс Исследование критики Алистером Макгратом научного {эволюционного) и атеистического взгляда Ричарда Докинза

V. Глобализация, СМИ и религия Роль СМИ в создании угроз и возможностей глобализации для религии

VI. Диалог религий Контраст ценностей в современном мире: роль ислама и христианства Потребность современного человека в справедливости, ведущая роль ислама и христианства в установлении справедливости



