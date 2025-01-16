1. БИБЛИЯ - ДАР БОЖИЙ. ВСЕ, О ЧЕМ ОНА ГОВОРИТ, ВЕРНО, ПО НЕЙ МОЖНО СТРОИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ.

2. ЛУЧШЕ ЧИТАТЬ БИБЛИЮ, КАК АВТОРИТЕТНЫЙ ИСТОЧНИК ПРИНЦИПОВ, А НЕ ФАКТОВ, хотя она и содержит много фактов. Первоначально Библия писалась на древнееврейском и древнегреческом языках, отдельные части были написаны на арамейском, который очень близок к древнееврейскому. Библия, которую читаем мы с вами, переведена с этих языков. Отдельные места в разных переводах Библии могут отличаться друг от друга, но в целом основная идея сохраняется, за исключением тех случаев, когда для подкрепления догмы определенной группы людей что-то намеренно искажается. К счастью, последних не так уж много. Проблемы есть даже у самых честных и старательных переводчиков: иногда, например, очень трудно бывает перевести древнееврейские числа. Я не буду углубляться в тонкости этих сложных вещей, потому что я не лингвист, но порой сомнительным оказывается количество нулей. Когда, например, в 12-й главе Судей мы читаем, что было убито 42000 ефремлян, это число кажется непомерно большим. Некоторые христиане настаивали бы, случись обсуждать этот вопрос, на абсолютно точном числе 42000, а не 41998 или 42001. Мы должны для себя решить, будем мы заострять наше внимание на этой детали или же концентрироваться на понимании всего текста.

Я не хочу с ними спорить, и для меня по существу нет большой разницы, было ли убито 42000, 4200 или 420. Меня бы вполне устроило, если бы точное число убитых не указывалось вовсе. Достаточно сказать, что их было много. И в этом случае я рассматривал бы Библию как Слово Божье.

3. Я МОГУ СКАЗАТЬ, ЧТО БИБЛИЯ - СЛОВО БОЖЬЕ, И ПРИ ЭТОМ НЕ ВОСПРИНИМАЮ КАЖДОЕ СЛОВО И УТВЕРЖДЕНИЕ БУКВАЛЬНО. Например, когда я читаю в 90-м псалме (в англ, версии - 91. - Прим, переводчика), что “Он (Господь) тебя осенит и укроет Своими кры- лами”, мне совсем не кажется, что надо представлять Бога с крыльями. И это верно, потому что во Второзаконии, главе 4 сказано: не надо пытаться представлять Бога вообще и не создавать никаких образов. Если вы хоть раз в жизни видели, как клушка, нахохлившись, раскрывает свои крылья, а потом с десяток цыплят исчезают в этом безопасном убежище перьев и крыльев, вы хорошо представляете картину, описанную в псалме 90.

Джим Айс – Руководство для изучающих Библию

Duncanville, USA: World Wide Printing, 1999. – 84 с.

ISBN 1-89-0863-33-5

Джим Айс – Руководство для изучающих Библию – Содержание

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