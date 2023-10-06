Азимов - Путеводитель по Библии

Библия — самая значительная книга в мировой истории: по количеству переизданий ей нет равных. Ни одну книгу за всю историю человечества не изучали и не анализировали так тщательно, и все же Библия настолько сложна, а ее исследователи настолько скрупулезны, что и спустя тысячелетия о ней можно писать все новые и новые труды.

Разумеется, Библию нельзя назвать исторической книгой в современном смысле, так как ее создатели не располагали современными методами археологии и не придерживались современных норм датировки и документирования, а также критериев того, что является важным с исторической точки зрения, а что — нет. Кроме того, интересы авторов Библии сосредоточены в основном на событиях, происходивших в Ханаане — небольшой азиатской области на побережье Средиземного моря. В светской истории ранних цивилизаций эта область играет не слишком существенную роль, и современные историки, в отличие от создателей Библии, уделяют ей не так уж много внимания.

Тем не менее, для большинства людей западной цивилизации на протяжении последних двух тысячелетий Библия фактически была единственной исторической книгой. Даже сегодня она остается самым популярным в мире историческим произведением, и библейская точка зрения на события древней истории распространена гораздо шире, чем любая иная.

Вот почему миллионы людей в наши дни знают о Навуходоносоре, но при этом никогда не слыхали о Перикле: ведь Навуходоносор — один из заметных персонажей Библии, а о Перикле в ней не сказано ни слова.

Миллионы знают персидского царя Артаксеркса, взявшего в жены Есфирь, несмотря на то что никаких свидетельств об этом событии, помимо библейских, не существует. В большинстве своем эти читатели даже не подозревают, что этот самый царь современным историкам более известен под именем Ксеркса и что самым важным событием его царствования было вторжение в Грецию, закончившееся для него сокрушительным поражением. А в Библии об этом вторжении вообще не упоминается.

Миллионам людей известны такие малозначительные египетские фараоны, как Шешонк или Нехо, но они никогда не слыхали о великом фараоне-завоевателе Тутмосе III, — только потому, что первые упоминаются в Библии, а последний — нет. Вдобавок им хорошо знакомы такие библейские персонажи, как Нимрод или царица Савская, само существование которых вызывает сомнения. И в то же время личности, имевшие в свое время колоссальное значение, преданы забвению, потому что о них Библия молчит.

Опять-таки, маленькие ханаанские города — например, Сихем или Вефиль, — в которых происходили описываемые в Библии события, даже в наши дни известны гораздо шире, чем те крупные древние метрополии — например, Сиракузы или египетские Фивы, — о которых в Библии не упоминается или говорится лишь вскользь.

Более того, даже о крупных городах многим известно лишь то, что сказано о них в Библии. Так, Экбатану, столицу Мидийской империи, помнят лишь в связи с Товитом, а о предшествующей и последующей ее истории большинство людей имеют весьма смутное представление и нередко с удивлением узнают, что этот город существует и по сей день как крупный административный центр одной из областей современного Ирана.

Итак, эта книга предназначается для читателя, который знаком с Библией — по крайней мере, в общих чертах, — но которому мало что известно о древней истории помимо того, о чем в Библии рассказывается. Думаю, что читатель, заинтересованный в устранении «белых пятен» в повествовании, должен полагать, что понять Библию будет легче, если места и люди, о которых в ней говорится, станут менее загадочными. Ведь эти места и люди были хорошо известны первым читателям Библии, и весьма печально, что многое в такой важной книге с течением столетий теряет ясность.

Айзек Азимов. Путеводитель по Библии

Пер. с англ. О.А. Блейз (Ветхий Завет, гл. 1 — 11), СП. Евтушенко (Ветхий Завет, гл. 12—39, Новый Завет). — М.: ЗАО Издательство Центрполиграф,

2013.- 1182 с.

ISBN 978-5-227-04320-7

Айзек Азимов - Путеводитель по Библии

ВСТУПЛЕНИЕ

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

1. БЫТИЕ

2. ИСХОД

3. ЛЕВИТ

4. ЧИСЛА

5. ВТОРОЗАКОНИЕ

6. КНИГА ИИСУСА НАВИНА

7. КНИГА СУДЕЙ ИЗРАИЛЕВЫХ

8. КНИГА РУФЬ

9. ПЕРВАЯ КНИГА ЦАРСТВ

10. ВТОРАЯ КНИГА ЦАРСТВ

11. ТРЕТЬЯ КНИГА ЦАРСТВ

12. ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА ЦАРСТВ

13. ПЕРВАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН

14. ВТОРАЯ КНИГА ПАРАЛИПОМЕНОН

15. ПЕРВАЯ КНИГА ЕЗДРЫ

16. КНИГА НЕЕМИИ

17. КНИГА ЕСФИРЬ

18. КНИГА ИОВА

19. ПСАЛТИРЬ

20. ПРИТЧИ СОЛОМОНА

21. КНИГА ЕККЛЕСИАСТА

22. ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

23. КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ

24. КНИГА ПРОРОКА ИЕРЕМИИ

25. ПЛАЧ ИЕРЕМИИ

26. КНИГА ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ

27. КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА

28. КНИГА ПРОРОКА ОСИИ

29. КНИГА ПРОРОКА ИОИЛЯ

30. КНИГА ПРОРОКА АМОСА

31. КНИГА ПРОРОКА АВДИЯ

32. КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ

33. КНИГА ПРОРОКА МИХЕЯ

34. КНИГА ПРОРОКА НАУМА

35. КНИГА ПРОРОКА АВВАКУМА

36. КНИГА ПРОРОКА СОФОНИИ

37. КНИГА ПРОРОКА АГГЕЯ

38. КНИГА ПРОРОКА ЗАХАРИИ

39. КНИГА ПРОРОКА МАЛАХИИ

НОВЫЙ ЗАВЕТ

1. КНИГА ТОВИТА

2. КНИГА ИУДИФЬ

3. ПЕРВАЯ КНИГА МАККАВЕЕВ

4. ВТОРАЯ КНИГА МАККАВЕЕВ

5. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

6. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА

7. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ

8. ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА

9. ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ

10. ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ

11. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

12. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ

13. ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

14. ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ

15. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ

16. ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ

17. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

18. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

19. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

20. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ

21. ПОСЛАНИЕ К ТИТУ

22. ПОСЛАНИЕ К ФИЛИМОНУ

23. ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ

24. ПОСЛАНИЕ ИАКОВА

25. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

26. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА

27. ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

28. ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

29. ТРЕТЬЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА

30. ПОСЛАНИЕ ИУДЫ

31. ТРЕТЬЯ КНИГА ЕЗДРЫ

32. ОТКРОВЕНИЕ

ИНТЕРЕСНЫЕ ДАТЫ В БИБЛЕЙСКОЙ ИСТОРИИ (Ветхий и Новый Заветы)