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Ажажа - Пилигримы невидимого мира

Ажажа - Пилигримы невидимого мира
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Philosophy, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Occultism Paganism Witchcraft, Эзотеризм
Series НЛО. Поиск истины (1 book)

Книга посвящена феномену так называемых НЛО-невидимок — округлых, вихреобразных и бесформенных объектов, которые, по наблюдениям авторов, обнаруживаются преимущественно на фотографиях и видеозаписях, хотя в момент съемки остаются недоступными обычному зрению. Владимир Ажажа и Сергей Волков рассматривают подобные изображения не просто как технические дефекты, пыль или оптические блики, а как материал для философского осмысления возможных форм существования, расположенных на границе физического, психического и метафизического миров.

Основу издания составляют наблюдения и эксперименты пензенской группы исследователей, проводившиеся в 2001–2006 годах в Пензенской области, на Северном Кавказе и в Египте, а также материалы уфологической литературы, периодики и средств массовой информации. Авторы сопоставляют современные сообщения о контактах с античными философскими представлениями, средневековой демонологией, эзотерическими учениями, витализмом, теориями сознания и экзистенциальной психологией, предлагая собственную концепцию ПЭЙН-объектов и обсуждая не только их предполагаемую природу, но и последствия контактов для психики человека.

Ажажа Владимир – Пилигримы невидимого мира – Метафизика контактов

В.Г. Ажажа, С.Н. Волков. – М.: Вече, 2007. – 288 с., ил. – (Серия «НЛО. Поиск истины».)
ISBN 978-5-9533-2516-5

Ажажа Владимир – Пилигримы невидимого мира – Содержание

  1. От авторов

  2. Введение

  3. Глава I. Атипичные НЛО

    • Огненные шары и НЛО-невидимки

    • Ангельское и демоническое в природе НЛО

    • Знаки невидимок

  4. Глава II. Психофизическое и биоэнергетическое в исследовании НЛО

    • Мир, который между «потусторонним» и «параллельным»

    • «Зазывание духов»

    • Код Контакта: информация + энергия

    • Сознание как основа вселенских чудес

  5. Глава III. От «жизненной силы» Аристотеля к современному витализму

    • Виртуальные наблюдения за объектами-ПЭЙН

    • Полевые формы жизни. А почему бы и нет?

    • Структуры невидимого

    • Уфо-модули или божественные эманации?

    • Арсенал для провоцирования контактов

    • Вопреки причинам и следствиям

  6. Глава IV. Постконтактные травмы

    • Экскурс в эзотерику

    • Экзистенциальная философия и здоровье свидетелей

    • Реадаптационная психология для контактантов

  7. Глава V. Расширенные состояния сознания при контактах

    • Сознание при взаимодействии с объектами-ПЭЙН

    • Этико-эзотерический аспект

    • Вненаучное толкование непонятной реальности

  8. Заключение

  9. Список литературы

Views 59
Rating 4.5 / 5
Added 04.08.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (2)

Comments (1 comment)

T
tarasenko 1 day ago
Спасибо! Редко встечаю литературу по НЛО.

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