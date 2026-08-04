Ажажа - Пилигримы невидимого мира
Книга посвящена феномену так называемых НЛО-невидимок — округлых, вихреобразных и бесформенных объектов, которые, по наблюдениям авторов, обнаруживаются преимущественно на фотографиях и видеозаписях, хотя в момент съемки остаются недоступными обычному зрению. Владимир Ажажа и Сергей Волков рассматривают подобные изображения не просто как технические дефекты, пыль или оптические блики, а как материал для философского осмысления возможных форм существования, расположенных на границе физического, психического и метафизического миров.
Основу издания составляют наблюдения и эксперименты пензенской группы исследователей, проводившиеся в 2001–2006 годах в Пензенской области, на Северном Кавказе и в Египте, а также материалы уфологической литературы, периодики и средств массовой информации. Авторы сопоставляют современные сообщения о контактах с античными философскими представлениями, средневековой демонологией, эзотерическими учениями, витализмом, теориями сознания и экзистенциальной психологией, предлагая собственную концепцию ПЭЙН-объектов и обсуждая не только их предполагаемую природу, но и последствия контактов для психики человека.
Ажажа Владимир – Пилигримы невидимого мира – Метафизика контактов
В.Г. Ажажа, С.Н. Волков. – М.: Вече, 2007. – 288 с., ил. – (Серия «НЛО. Поиск истины».)
ISBN 978-5-9533-2516-5
Ажажа Владимир – Пилигримы невидимого мира – Содержание
От авторов
Введение
Глава I. Атипичные НЛО
Огненные шары и НЛО-невидимки
Ангельское и демоническое в природе НЛО
Знаки невидимок
Глава II. Психофизическое и биоэнергетическое в исследовании НЛО
Мир, который между «потусторонним» и «параллельным»
«Зазывание духов»
Код Контакта: информация + энергия
Сознание как основа вселенских чудес
Глава III. От «жизненной силы» Аристотеля к современному витализму
Виртуальные наблюдения за объектами-ПЭЙН
Полевые формы жизни. А почему бы и нет?
Структуры невидимого
Уфо-модули или божественные эманации?
Арсенал для провоцирования контактов
Вопреки причинам и следствиям
Глава IV. Постконтактные травмы
Экскурс в эзотерику
Экзистенциальная философия и здоровье свидетелей
Реадаптационная психология для контактантов
Глава V. Расширенные состояния сознания при контактах
Сознание при взаимодействии с объектами-ПЭЙН
Этико-эзотерический аспект
Вненаучное толкование непонятной реальности
Заключение
Список литературы
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