Ажажа - Пилигримы невидимого мира

Книга посвящена феномену так называемых НЛО-невидимок — округлых, вихреобразных и бесформенных объектов, которые, по наблюдениям авторов, обнаруживаются преимущественно на фотографиях и видеозаписях, хотя в момент съемки остаются недоступными обычному зрению. Владимир Ажажа и Сергей Волков рассматривают подобные изображения не просто как технические дефекты, пыль или оптические блики, а как материал для философского осмысления возможных форм существования, расположенных на границе физического, психического и метафизического миров.

Основу издания составляют наблюдения и эксперименты пензенской группы исследователей, проводившиеся в 2001–2006 годах в Пензенской области, на Северном Кавказе и в Египте, а также материалы уфологической литературы, периодики и средств массовой информации. Авторы сопоставляют современные сообщения о контактах с античными философскими представлениями, средневековой демонологией, эзотерическими учениями, витализмом, теориями сознания и экзистенциальной психологией, предлагая собственную концепцию ПЭЙН-объектов и обсуждая не только их предполагаемую природу, но и последствия контактов для психики человека.

Ажажа Владимир – Пилигримы невидимого мира – Метафизика контактов

В.Г. Ажажа, С.Н. Волков. – М.: Вече, 2007. – 288 с., ил. – (Серия «НЛО. Поиск истины».)

ISBN 978-5-9533-2516-5

Ажажа Владимир – Пилигримы невидимого мира – Содержание