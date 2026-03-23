Азимов - Римская империя

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Commentaries, Biblical Studies, History, Religious Studies Atheism

Известный писатель-фантаст, популяризатор науки рассказывает о многовековой истории Римской империи, ее становлении и закате, ее культуре, науке, религии.

Айзек Азимов - Римская империя - Величие и падение Вечного города - Популярная библиотека

М.: ЗАО Центрполиrраф, 2004. - 351 с.

ISBN 5-9524-0435-9

Айзек Азимов - Римская империя - Величие и падение Вечного города - Содержание

  • Введение

Глава 1. Август

  • Принципат

  • Границы

  • Германцы

  • Век Августа

  • Иудеи

Глава 2. Династия Юлиев-Клавдиев

  • Вопрос наследования

  • Тиберий

  • Калигула

  • Клавдий

  • Нерон

  • Философия и религия

  • Христианство

  • Конец Нерона

Глава 3. Династия Флавиев

  • Веспасиан

  • Тит

  • Домициан

Глава 4. Династия Нервы и Антонинов

  • Нерва

  • Серебряный век

  • Траян

  • Адриан

  • Антонин Пий

  • Марк Аврелий

  • Век Антонинов

  • Коммод

Глава 5. Династия Северов

  • Септимий Север

  • Каракалла

  • Александр Север

  • Христианские писатели

Глава 6. Анархия III века

  • Персы и готы

  • Возрождение

Глава 7. Диоклетиан

  • Конец принципата

  • Тетрархия

  • Епископы

Глава 8. Династия Константина

  • Константин I

  • Никейский собор

  • Константинополь

  • Констанций II

  • Юлиан

Глава 9. Династия Валентиниана

  • Валентиниан и Валент

  • Феодосий

  • Монашество

  • Аркадий

  • Аларих

Глава 10. Германские королевства

  • Теодорих (вестготы)

  • Гейзерих (вандалы)

  • Аттила (гунны)

  • Рицимер (свевы)

  • Одоакр (герулы)

  • Теодорих (остготы)

Дополнительно

  • Династические таблицы

  • Таблица дат

