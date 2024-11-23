Бабік - Коханий, кохана, а може, мир?

Уявіть собі картину, як у кіно. Таку, що зазвичай з’являється аж наприкінці, перед титрами. Новоспечене подружжя сідає в автомобіль та вирушає у подорож. Обоє молоді, усміхнені, щасливі та сповнені надії й цікавости, що буде далі. Яким буде їхнє спільне життя? Картина передбачає, що буде це казкове «і жили вони довго й щасливо», але… шлюб цього не гарантує. Чому? Бо це ще не кінець, а тільки початок! Перед ними все життя. Яким воно буде, ще тільки побачимо. На дошлюбні курси, які ми проводимо, до нас часто приходять пари, щоб запитати, чи вони впораються, чи підходять одне одному, чи будуть вони разом. Багато що їм на це вказує. Вони закохані, щасливі, повні запалу. Але попри все, ми не можемо гарантувати подальшої вдалої долі. За мить вони сядуть в авто та разом вирушать у спільну дорогу. А якою вона буде – ще невідомо.

Шлюб – це саме така спільна подорож. Двоє сідають в один автомобіль. Займають місце одне біля одного – і от відтоді так воно є. Вони разом. Вони знають це. Але натомість не можуть передбачити ні погоди, ні швидкости руху. Не уявляють ані того, що на них чекає, ані чи все вони з собою прихопили. Але вже на початку починають ухвалювати рішення. Хто сяде за кермо? Хто буде показувати дорогу? Куди вони поїдуть і яким шляхом? А це ж тільки початок…

Замисліться про те, якими є ваші розмови, коли їдете в авто. Чи трапляються у вас суперечки, а, може, навіть сварки? Те, як ви домовляєтеся у дорозі, мовби крізь збільшуване скло показує, як ви домовляєтеся взагалі. Чи зможете один із одним розмовляти, обговорювати найважливіші справи, чи вдасться виявити любов одне до одного й підтримку в щоденних розмовах? Як вам розмовляється у тих скороминущих бесідах перед виходом на роботу? А у довших, може, навіть серйозніших, за кухонним столом і в ліжку, з дітьми і без них? Усе починається з розмов, а їх нестача може усьому покласти край. «Мені немає що тобі сказати», – можна почути, отримуючи документи на розлучення…

Бабік Марта, Бабік Марек - Коханий, кохана, а може, мир? - Путівник із подружньої комунікації

пер. з польськ. Т. Павлінчук

Львів: Свічадо, 2023, 128 с.

ISBN 978-966-938-551-2

Бабік Марта, Бабік Марек - Коханий, кохана, а може, мир? - Путівник із подружньої комунікації - Зміст

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

ЧАСТИНА ПЕРША Декілька корисних інструментів

Розділ перший ЦЕ МОЯ МАШИНА! Про асертивність

Розділ другий Я З ТОБОЮ БІЛЬШЕ В АВТО НЕ СЯДУ! Про емоції

Розділ третій ЗАПРАВ МАШИНУ, БО ЇДЕШ НА РЕЗЕРВНОМУ ПАЛЬНОМУ. Про потреби

Розділ четвертий ЧОМУ ГОРИТЬ ЛАМПОЧКА КОНТРОЛЮ? Про емпатію

Розділ п’ятий ПОВНИЙ БАК. Про похвалу

Розділ шостий ЖІНКА ЗА КЕРМОМ? Про вписування в роль

Розділ сьомий ЗБИРАЄМОСЯ У ВІДПУСТКУ. Про співпрацю

ЧАСТИНА ДРУГА Їдемо далі…