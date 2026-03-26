Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги

Книга разделена на две части, где я постарался изложить основные факты, отражающие религиозные верования египтян начиная со времен, когда египетские варвары населили землю, воздух, море и небо враждебными злыми духами и жили в постоянном страхе перед Глазом Зла, а для избавления прибегали к помощи магии, до того момента, когда египетский народ провозгласил единственным богом Амона-Ра из Фив, повелителя тронов мира.



Первая часть содержит основные факты, относящиеся к религиозным верованиям и понятиям египтян, их концепции Бога и богов, их эннеадам и триадам, религиям и системам великих городов, магии, культу животных, культу Осириса и Туату, или же иному миру.

Вторая часть представляет собой свод переводов торжественных гимнов, мифов, как ритуальных, так и этиологических, легенд о богах и некоторых других текстов. Этиологические мифы, то есть те, которые были созданы, чтобы дать рациональное объяснение существующему, представляют особый интерес, поскольку мифы, построенные таким же образом, существуют в вавилонской литературе. Я обсуждал многие из них с Сидни Смитом, хранителем египетских и ассирийских древностей в Британском музее, и он любезно согласился составить пояснительную записку о мифах обоих типов, которую я поместил в качестве предисловия к мифам, переведенным во второй части.

Де Руже был совершенно прав, утверждая, что египтяне верили в одного самосущего Бога, давшего человеку душу, которая продолжает жить после смерти и подвергается наказаниям или получает всевозможные награды. По этой и ряду других причин позиции египетских и христианских богословов, в общем, близки. Нет никаких сомнений, что монотеизм был основным принципом египетской веры, и он коренным образом отличался от монотеизма христианских народов. Когда египтянин называет своего Бога «единственным», или «одним-единственным», или «одним единым», он имеет в виду именно то, что говорит. Именно это имеет в виду и мусульманин сегодня, утверждая, что «нет Бога, кроме Аллаха». И что Бог солнце в небе, от которого он получает тепло, свет, пищу, благодаря чему он живет. В своих гимнах египтянин многих богов называл «единственными», но все эти боги были различными «модификациями» солнечного бога, и, как я понимаю, это был простой и чистой монотеизм поклоняющегося солнцу.

Пер. с англ Л.А. Игоревского. — М.: ЗАО Центр по лиграф, 2009. — 478, [2] с. — (Загадки Древнего Египта).

ISBN 978-5-9524-4497-3



Уоллис Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги - Содержание

От автора Введение

Часть первая

I. Религии Древнего Египта

II. Додинастические культы: анимизм; фетишизм; боги, богини и их фетиши; культы животных, птиц, рептилий и др.; антропоморфизация фетишей, культ человеческих богов; идолы, сказочные животные; фетиши номов

III. Магия — основа египетских религий. Магические ритуалы и заклинания. Чародей, его власть и деятельность

IV. Древние египетские теологические системы и догматы

V. Древние египетские теологические системы и догматы (продолжение)

VI. Семья Геба и Нут

VII. Хатхор и богини Хатхор

VIII. Боги космические, звездные, заимствованные и иноплеменные

IX. Иноплеменные боги и богини

X. Мемфисская теология и бог Пта-Тенен

XI. Осирис — соперник Ра

XII. Суд мертвых, взвешивание сердец перед Осирисом

XIII. Осирианское раскаяние

XIV. Жизнь после смерти

XV. Туат или Подземный мир

Часть вторая