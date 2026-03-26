Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги

Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги
Category History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Книга разделена на две части, где я постарался изложить основные факты, отражающие религиозные верования египтян начиная со времен, когда египетские варвары населили землю, воздух, море и небо враждебными злыми духами и жили в постоянном страхе перед Глазом Зла, а для избавления прибегали к помощи магии, до того момента, когда египетский народ провозгласил единственным богом Амона-Ра из Фив, повелителя тронов мира.


Первая часть содержит основные факты, относящиеся к религиозным верованиям и понятиям египтян, их концепции Бога и богов, их эннеадам и триадам, религиям и системам великих городов, магии, культу животных, культу Осириса и Туату, или же иному миру.

Вторая часть представляет собой свод переводов торжественных гимнов, мифов, как ритуальных, так и этиологических, легенд о богах и некоторых других текстов. Этиологические мифы, то есть те, которые были созданы, чтобы дать рациональное объяснение существующему, представляют особый интерес, поскольку мифы, построенные таким же образом, существуют в вавилонской литературе. Я обсуждал многие из них с Сидни Смитом, хранителем египетских и ассирийских древностей в Британском музее, и он любезно согласился составить пояснительную записку о мифах обоих типов, которую я поместил в качестве предисловия к мифам, переведенным во второй части.

Де Руже был совершенно прав, утверждая, что египтяне верили в одного самосущего Бога, давшего человеку душу, которая продолжает жить после смерти и подвергается наказаниям или получает всевозможные награды. По этой и ряду других причин позиции египетских и христианских богословов, в общем, близки. Нет никаких сомнений, что монотеизм был основным принципом египетской веры, и он коренным образом отличался от монотеизма христианских народов. Когда египтянин называет своего Бога «единственным», или «одним-единственным», или «одним единым», он имеет в виду именно то, что говорит. Именно это имеет в виду и мусульманин сегодня, утверждая, что «нет Бога, кроме Аллаха». И что Бог солнце в небе, от которого он получает тепло, свет, пищу, благодаря чему он живет. В своих гимнах египтянин многих богов называл «единственными», но все эти боги были различными «модификациями» солнечного бога, и, как я понимаю, это был простой и чистой монотеизм поклоняющегося солнцу.

Уоллис Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги

Пер. с англ Л.А. Игоревского. — М.: ЗАО Центр по лиграф, 2009. — 478, [2] с. — (Загадки Древнего Египта).

ISBN 978-5-9524-4497-3

Уоллис Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги - Содержание

От автора Введение

Часть первая

  • I. Религии Древнего Египта

  • II. Додинастические культы: анимизм; фетишизм; боги, богини и их фетиши; культы животных, птиц, рептилий и др.; антропоморфизация фетишей, культ человеческих богов; идолы, сказочные животные; фетиши номов

  • III. Магия — основа египетских религий. Магические ритуалы и заклинания. Чародей, его власть и деятельность

  • IV. Древние египетские теологические системы и догматы

  • V. Древние египетские теологические системы и догматы (продолжение)

  • VI. Семья Геба и Нут

  • VII. Хатхор и богини Хатхор

  • VIII. Боги космические, звездные, заимствованные и иноплеменные

  • IX. Иноплеменные боги и богини

  • X. Мемфисская теология и бог Пта-Тенен

  • XI. Осирис — соперник Ра

  • XII. Суд мертвых, взвешивание сердец перед Осирисом

  • XIII. Осирианское раскаяние

  • XIV. Жизнь после смерти

  • XV. Туат или Подземный мир

Часть вторая

  • Гимны богам, литании и т. д

    • Благодарственный гимн Нилу

    • Гимн Ра, когда он восходит

    • Гимн Ра, когда он восходит

    • Гимн Ра, когда он восходит

    • Гимн Ра, когда он садится

    • Гимн Ра, когда он заходит

    • Семьдесят пять величаний Ра

    • Гимн Ра-Тему

    • Гимн Атону царя Аменхотепа IV

    • Гимн Атону Эйе, конюшего Ахенатона

    • Гимн Амону-Ра

    • Гимн Амону — отрывки из Лейденского папируса

    • Гимн Амону и Атону

    • Гимн Шу

    • Литания Тота Гору

    • 1. Гимн Осирису, содержащий краткое изложение его истории

    • 2. Гимн Осирису Уннеферу

    • 3. Гимн Осирису с литанией

    • 4. Гимн Осирису Уннеферу

  • Драматические аспекты некоторых египетских мифов (Сидни Смит, магистр гуманитарных наук, член общества антикваров и т. д.)

  • Легенды о богах

    • Легенда о сотворении мира Неберджером

    • Легенда о Шу и Гебе и их царствовании на земле

    • Краткое изложение легенды о противоборстве Гора и Сета, как она рассказывается в папирусе

    • Честера Битти № 1

    • Легенда об Оке Гора и черной свинье

    • Легенда об отравлении Ра Исидой

    • Легенда об истреблении человечества Ра

    • Легенда о Горе Бехутетском (Эдфу) и крылатом диске

    • Легенда о Хнуме и семилетнем голоде

    • Легенда о Хонсу-Па-Ари-Сехеру, изгоняющем дьяволов ... Легенда о странствиях Исиды в Дельте и рождении Гора ..

    • Мистерии воскрешения Осириса

    • Сожжение дьявола Апопа, извечного врага Ра

    • Плач Исиды и Нефтиды

    • Песни арфиста

    • Благословение и проклятие

