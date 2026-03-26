Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги

Книга разделена на две части, где я постарался изложить основные факты, отражающие религиозные верования египтян начиная со времен, когда египетские варвары населили землю, воздух, море и небо враждебными злыми духами и жили в постоянном страхе перед Глазом Зла, а для избавления прибегали к помощи магии, до того момента, когда египетский народ провозгласил единственным богом Амона-Ра из Фив, повелителя тронов мира.
Первая часть содержит основные факты, относящиеся к религиозным верованиям и понятиям египтян, их концепции Бога и богов, их эннеадам и триадам, религиям и системам великих городов, магии, культу животных, культу Осириса и Туату, или же иному миру.
Вторая часть представляет собой свод переводов торжественных гимнов, мифов, как ритуальных, так и этиологических, легенд о богах и некоторых других текстов. Этиологические мифы, то есть те, которые были созданы, чтобы дать рациональное объяснение существующему, представляют особый интерес, поскольку мифы, построенные таким же образом, существуют в вавилонской литературе. Я обсуждал многие из них с Сидни Смитом, хранителем египетских и ассирийских древностей в Британском музее, и он любезно согласился составить пояснительную записку о мифах обоих типов, которую я поместил в качестве предисловия к мифам, переведенным во второй части.
Де Руже был совершенно прав, утверждая, что египтяне верили в одного самосущего Бога, давшего человеку душу, которая продолжает жить после смерти и подвергается наказаниям или получает всевозможные награды. По этой и ряду других причин позиции египетских и христианских богословов, в общем, близки. Нет никаких сомнений, что монотеизм был основным принципом египетской веры, и он коренным образом отличался от монотеизма христианских народов. Когда египтянин называет своего Бога «единственным», или «одним-единственным», или «одним единым», он имеет в виду именно то, что говорит. Именно это имеет в виду и мусульманин сегодня, утверждая, что «нет Бога, кроме Аллаха». И что Бог солнце в небе, от которого он получает тепло, свет, пищу, благодаря чему он живет. В своих гимнах египтянин многих богов называл «единственными», но все эти боги были различными «модификациями» солнечного бога, и, как я понимаю, это был простой и чистой монотеизм поклоняющегося солнцу.
Уоллис Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги
Пер. с англ Л.А. Игоревского. — М.: ЗАО Центр по лиграф, 2009. — 478, [2] с. — (Загадки Древнего Египта).
ISBN 978-5-9524-4497-3
Уоллис Бадж - Древний Египет: духи, идолы, боги - Содержание
От автора Введение
Часть первая
I. Религии Древнего Египта
II. Додинастические культы: анимизм; фетишизм; боги, богини и их фетиши; культы животных, птиц, рептилий и др.; антропоморфизация фетишей, культ человеческих богов; идолы, сказочные животные; фетиши номов
III. Магия — основа египетских религий. Магические ритуалы и заклинания. Чародей, его власть и деятельность
IV. Древние египетские теологические системы и догматы
V. Древние египетские теологические системы и догматы (продолжение)
VI. Семья Геба и Нут
VII. Хатхор и богини Хатхор
VIII. Боги космические, звездные, заимствованные и иноплеменные
IX. Иноплеменные боги и богини
X. Мемфисская теология и бог Пта-Тенен
XI. Осирис — соперник Ра
XII. Суд мертвых, взвешивание сердец перед Осирисом
XIII. Осирианское раскаяние
XIV. Жизнь после смерти
XV. Туат или Подземный мир
Часть вторая
Гимны богам, литании и т. д
Благодарственный гимн Нилу
Гимн Ра, когда он восходит
Гимн Ра, когда он восходит
Гимн Ра, когда он восходит
Гимн Ра, когда он садится
Гимн Ра, когда он заходит
Семьдесят пять величаний Ра
Гимн Ра-Тему
Гимн Атону царя Аменхотепа IV
Гимн Атону Эйе, конюшего Ахенатона
Гимн Амону-Ра
Гимн Амону — отрывки из Лейденского папируса
Гимн Амону и Атону
Гимн Шу
Литания Тота Гору
1. Гимн Осирису, содержащий краткое изложение его истории
2. Гимн Осирису Уннеферу
3. Гимн Осирису с литанией
4. Гимн Осирису Уннеферу
Драматические аспекты некоторых египетских мифов (Сидни Смит, магистр гуманитарных наук, член общества антикваров и т. д.)
Легенды о богах
Легенда о сотворении мира Неберджером
Легенда о Шу и Гебе и их царствовании на земле
Краткое изложение легенды о противоборстве Гора и Сета, как она рассказывается в папирусе
Честера Битти № 1
Легенда об Оке Гора и черной свинье
Легенда об отравлении Ра Исидой
Легенда об истреблении человечества Ра
Легенда о Горе Бехутетском (Эдфу) и крылатом диске
Легенда о Хнуме и семилетнем голоде
Легенда о Хонсу-Па-Ари-Сехеру, изгоняющем дьяволов ... Легенда о странствиях Исиды в Дельте и рождении Гора ..
Мистерии воскрешения Осириса
Сожжение дьявола Апопа, извечного врага Ра
Плач Исиды и Нефтиды
Песни арфиста
Благословение и проклятие
No comments yet. Be the first!