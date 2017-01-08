Бах - явление всехристианского масштаба. Его музыка выходит далеко за конфессиональные границы лютеранства, она принадлежит вселенной и всякому ее гражданину. Всю свою музыку Бах посвящал Богу: партитуры он украшал надписями «Одному Богу слава» (Soli Deo gloria), «Иисусе, помоги» (Jesu, juva), причём эти надписи были для него не словесными формулами, но исповеданием веры, проходящим через всё его творчество.

Музыка для него была богослужением; он воспринимал Церковь как вселенский организм, как некое всеобщее славословие, воссылаемое Богу, и свою музыку считал лишь одним из голосов в хоре воспевающих славу Божию. Как говорит Альберт Швейцер, подлинной религией Баха было не ортодоксальное лютеранаво, а мистика. Музыка Баха глубоко мистична, потому что основана на том опыте молитвы и служения Богу, который выходит за пределы конфессиональных границ и является достоянием всех людей.

Духовная музыка Баха - центр его творчества. Но впечатление, которое производит на нас её звучание, оказывается неполным, если слушатель воспринимает ее только как музыку, если он не знаком с текстами, на которые она написана. Лютеранская поэзия, положенная в основу баховских творений, является достоянием западного христианства, и музыка Баха органично связана с этой поэзией.

Иоганн Себастьян Бах - Тексты духовных произведений

Перевод игумена Петра (Мещеринова)

Тексты духовных произведений / Иоганн Себастьян Бах.

Москва : Эксмо, 2014. - 592 с. - (Книги жизни).

ISBN 978-5-699-73475-7

Иоганн Себастьян Бах - Тексты духовных произведений - Содержание

Митрополит Волоколамский Иларион. Предисловие

Предисловие переводчика

Благодарности

Кантаты

Мотеты

Страсти

Оратории

Иоганн Себастьян Бах - Тексты духовных произведений - О, как прекрасно утренней звезды сияет свет

BWV 1 Wie schёn leuchtet der Morgenstern

О, как прекрасно утренней звезды сияет свет

Кантата на праздник Благовещения Девы Марии

Wie schon leuchtet der Morgenstern О, как прекрасно утренней звезды сияет свет -

Voll Gnad und Wahrheit von dem Herrn, се исполненье милости и истины от Господа,

Die suВe Wurzel Jesse! всеуслаждающего корня Иессеева!

Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, О Сын Давидов из Иаковлева рода,

Mein Konig und mein Brautigam, мой Царь и мой Жених!

Hast mir mein Herz Ьesessen, Ты моим сердцем овладел, -

LieЫich, в любви

Freundlich, и радости,

Schon und herrlich, groB und ehrlich, reich державе, красоте, величьи, чести и даров

von Gaben, щедротах

Hoch und sehr prachtig erhaben. превозносимый велелепно и преславно!