В наше время все чаще стали появляться приквелы, основная задача которых состоит в том, чтобы лучше объяснить сюжет основного произведения. Нередко подобная практика - лишь способ дополнительного заработка, а иногда -

желание продлить замечательную историю. В этой предыстории зритель или читатель может лучше разобраться в мотивах и чувствах главных героев, точнее понять авторский замысел и глубже погрузиться в любимое произведение.

Известное литературное творение Джона Толкиена «Властелин колец» последние годы обновило свою популярность по причине недавних и выдающихся художественных фильмов, созданных по его сюжету. Первая книга открывается рассказом о вечеринке хоббитов, посвященной дню рождения Бильбо Бэггинса. Чуть позже его племянник, небезызвестный Фродо, встречается с ним в его доме и натыкается на кольцо, имеющее особое значение. Значение кольца сразу тру дно понять. Но по мере того, как раскрываются детали предшествующих событий, его значимость и ценность становятся яснее. Читатель обнаруживает, что Смеагол убил за это кольцо и является сейчас жалким персонажем по имени Голлум, коmорый, как и большинство великих людей на земле, жаждет власти кольца (помните: «Моя прелесть!»). История становится понятней, яснее и даже интересней, если вы понимаете бэкrраунд, предыдущий фон событий, связанный с этим кольцом.

Так и с рождественской историей. Большинство людей начинают с поющих ангелов, яслей и хлева для домашнего скота. Но повествование может потерять свою силу, красоту и привлекательность, праздник может утратить свою ценность и значимость просто по тому, что мы можем не знать или подзабыть, что ему предшествовало. Предыстория имеет колоссальное значение!

Евгений Бахмутский - Рождественский пролог

Самара: Блаrая весrь, 2023. - 96 с.

ISBN 978-5-7454-1833-4

Евгений Бахмутский - Рождественский пролог - Содержание

Вступление

Глава 1. Эдем, идеальное место для человека

Глава 2. Разрушение Эдема

Глава 3. Обратно в Эдем!

Заключение

Секрет Рождества: Или вместо послесловия