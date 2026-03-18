Бахмутский - Семья: создать и сохранить

Книга «Семья: создать и сохранить», написанная коллективом авторов — Евгением Бахмутским, Алексеем Прокопенко, Тимуром Расуловым и Владиславом Трескиным, — представляет собой комплексное библейское руководство, охватывающее все этапы семейной жизни. Авторы ставят задачу предложить целостный взгляд на брак не как на социальный контракт или поиск личного комфорта, а как на божественный институт, предназначенный для отражения Божьей славы. Основная идея произведения заключается в том, что крепкая семья строится не на изменчивых чувствах, а на твердом библейском основании, где каждый член семьи осознает свою уникальную роль и ответственность перед Творцом.

Содержательная часть книги логически разделена на блоки, отвечающие на ключевые вопросы: от подготовки к браку и выбора спутника жизни до воспитания детей и преодоления семейных кризисов. Авторы детально анализируют библейские установления для мужей и жен, подчеркивая важность жертвенной любви, уважения и эффективного общения. Значительное внимание уделено практическим аспектам: как разрешать конфликты, как распоряжаться финансами и как созидать духовную атмосферу в доме. В книге также исследуются темы интимных отношений и родительства, при этом авторы избегают упрощенных советов, предлагая глубокие теологические ответы на вызовы современной культуры, стремящейся размыть границы традиционной семьи.

Текст написан в очень сбалансированном, назидательном и глубоко пастырском стиле, который сочетает в себе экзегетическую строгость Алексея Прокопенко, психологическую проницательность Тимура Расулова и практический опыт Евгения Бахмутского и Владислава Трескина. Авторы мастерски объединяют свои усилия, создавая многогранное полотно, которое будет полезно как тем, кто только задумывается о создании семьи, так и супругам с многолетним стажем. Работа служит надежным навигатором в мире противоречивых ценностей, напоминая, что секрет сохранения семьи кроется в ежедневном смирении и уповании на Божью благодать. Это чтение помогает увидеть в браке не бремя, а великое преимущество и путь освящения, ведущий к истинной радости.

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. - Семья: создать и сохранить

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2013. - 212с.

ISBN 978-5-7454-13100־

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. - Семья: создать и сохранить – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОДРОСТКИ. НАСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОМУДРИЮ

Чистота с самого начала. Евгений Бахмутский

Целомудрие. Евгений Бахмутский

Отличия между мужчиной и женщиной. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 2. В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. КАК СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ

Как узнать волю Божию в выборе супруга. Евгений Бахмутский 38

Практические шаги поиска спутника жизни. Евгений Бахмутский

Безбрачие. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 3. ПОДГОТОВКА К БРАКУ

Учение о браке. Бытие 2:18-24. Алексей Прокопенко

Главенство Бога в браке. Бытие 1:26-28. Алексей Прокопенко

Исаак и Ревекка. Бытие 24. Алексей Прокопенко

Вооз и Руфь. Книга Руфь 3-я глава. Алексей Прокопенко

Развод. Тимур Расулов

Языки любви. Ефесянам 5:22-33. Алексей Прокопенко

Практические советы по подготовке к браку. Тимур Расулов

ЧАСТЬ 4. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ. ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО

Обязанности мужа и жены в семье. Тимур Расулов

Пример Акилы и Прискиллы. Владислав Трескин

Распоряжение семейными финансами. Алексей Прокопенко

Прощение. Тимур Расулов

Библейские принципы общения. Алексей Прокопенко

ЧАСТЬ 5. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Непоколебимость христианского наследия. Владислав Трескин

Воспитание детей по доктору Христу. Алексей Прокопенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2