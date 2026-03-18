Бахмутский - Семья: создать и сохранить

Бахмутский - Семья: создать и сохранить
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational

Книга «Семья: создать и сохранить», написанная коллективом авторов — Евгением Бахмутским, Алексеем Прокопенко, Тимуром Расуловым и Владиславом Трескиным, — представляет собой комплексное библейское руководство, охватывающее все этапы семейной жизни. Авторы ставят задачу предложить целостный взгляд на брак не как на социальный контракт или поиск личного комфорта, а как на божественный институт, предназначенный для отражения Божьей славы. Основная идея произведения заключается в том, что крепкая семья строится не на изменчивых чувствах, а на твердом библейском основании, где каждый член семьи осознает свою уникальную роль и ответственность перед Творцом.

Содержательная часть книги логически разделена на блоки, отвечающие на ключевые вопросы: от подготовки к браку и выбора спутника жизни до воспитания детей и преодоления семейных кризисов. Авторы детально анализируют библейские установления для мужей и жен, подчеркивая важность жертвенной любви, уважения и эффективного общения. Значительное внимание уделено практическим аспектам: как разрешать конфликты, как распоряжаться финансами и как созидать духовную атмосферу в доме. В книге также исследуются темы интимных отношений и родительства, при этом авторы избегают упрощенных советов, предлагая глубокие теологические ответы на вызовы современной культуры, стремящейся размыть границы традиционной семьи.

Текст написан в очень сбалансированном, назидательном и глубоко пастырском стиле, который сочетает в себе экзегетическую строгость Алексея Прокопенко, психологическую проницательность Тимура Расулова и практический опыт Евгения Бахмутского и Владислава Трескина. Авторы мастерски объединяют свои усилия, создавая многогранное полотно, которое будет полезно как тем, кто только задумывается о создании семьи, так и супругам с многолетним стажем. Работа служит надежным навигатором в мире противоречивых ценностей, напоминая, что секрет сохранения семьи кроется в ежедневном смирении и уповании на Божью благодать. Это чтение помогает увидеть в браке не бремя, а великое преимущество и путь освящения, ведущий к истинной радости.

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. - Семья: создать и сохранить

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2013. - 212с.

ISBN 978-5-7454-13100־

Бахмутский Е., Прокопенко А., Расулов Т., Трескин В. - Семья: создать и сохранить – Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. ПОДРОСТКИ. НАСТАВЛЕНИЕ ЦЕЛОМУДРИЮ

  • Чистота с самого начала. Евгений Бахмутский

  • Целомудрие. Евгений Бахмутский

  • Отличия между мужчиной и женщиной. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 2. В АКТИВНОМ ПОИСКЕ. КАК СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ ПОЛОМ

  • Как узнать волю Божию в выборе супруга. Евгений Бахмутский 38

  • Практические шаги поиска спутника жизни. Евгений Бахмутский

  • Безбрачие. Евгений Бахмутский

ЧАСТЬ 3. ПОДГОТОВКА К БРАКУ

  • Учение о браке. Бытие 2:18-24. Алексей Прокопенко

  • Главенство Бога в браке. Бытие 1:26-28. Алексей Прокопенко

  • Исаак и Ревекка. Бытие 24. Алексей Прокопенко

  • Вооз и Руфь. Книга Руфь 3-я глава. Алексей Прокопенко

  • Развод. Тимур Расулов

  • Языки любви. Ефесянам 5:22-33. Алексей Прокопенко

  • Практические советы по подготовке к браку. Тимур Расулов

ЧАСТЬ 4. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ. ПРАВИЛЬНОЕ НАЧАЛО

  • Обязанности мужа и жены в семье. Тимур Расулов

  • Пример Акилы и Прискиллы. Владислав Трескин

  • Распоряжение семейными финансами. Алексей Прокопенко

  • Прощение. Тимур Расулов

  • Библейские принципы общения. Алексей Прокопенко

ЧАСТЬ 5. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

  • Непоколебимость христианского наследия. Владислав Трескин

  • Воспитание детей по доктору Христу. Алексей Прокопенко

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Added 18.03.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

