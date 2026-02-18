Бакстон - Греческая мифология, сформировавшая наше сознание

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, Philology Literature, *Fantasy/Science Fiction, Religious Studies Atheism, Mythology Legends
Series Мифы от и до (24 books)

В чем секрет неувядающей силы греческих мифов? Ричард Бакстон, один из ведущих мировых экспертов по античности, утверждает: чтобы понять миф, нужно увидеть его глазами древнего грека. Автор исследует, как мифологические сюжеты были неразрывно связаны с географией Греции, её храмами и повседневной жизнью.

Книга предлагает комплексный взгляд на то, как мифы формировали мировоззрение целой цивилизации, отвечая на вопросы о происхождении зла, природе власти и границах человеческих возможностей. Это глубокое исследование того, как древние образы стали фундаментом западного сознания, философии и искусства, сохраняя свою актуальность на протяжении трех тысячелетий.

Ричард Бакстон - Греческая мифология, сформировавшая наше сознание

Пер. с англ. Ю. Агаповой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 304 с. : ил. — (Мифология, сформировавшая наше сознание).

ISBN 978-5-00195-911-3

Ричард Бакстон - Греческая мифология, сформировавшая наше сознание – Содержание

Введение. Неисчерпаемый источник

  • Глава 1. Прометей

  • Глава 2. Медея

  • Глава 3. Дедал и Икар

  • Глава 4. Амазонки

  • Глава 5. Эдип

  • Глава 6. Суд Париса

  • Глава 7. Подвиги Геракла

  • Глава 8. Орфей и Эвридика

  • Глава 9. Заключение

Благодарности

Источники иллюстраций

Список библиографических сокращений

Примечания

Вклейка

Views 106
Added 18.02.2026
