Бакстон - Греческая мифология, сформировавшая наше сознание
В чем секрет неувядающей силы греческих мифов? Ричард Бакстон, один из ведущих мировых экспертов по античности, утверждает: чтобы понять миф, нужно увидеть его глазами древнего грека. Автор исследует, как мифологические сюжеты были неразрывно связаны с географией Греции, её храмами и повседневной жизнью.
Книга предлагает комплексный взгляд на то, как мифы формировали мировоззрение целой цивилизации, отвечая на вопросы о происхождении зла, природе власти и границах человеческих возможностей. Это глубокое исследование того, как древние образы стали фундаментом западного сознания, философии и искусства, сохраняя свою актуальность на протяжении трех тысячелетий.
Ричард Бакстон - Греческая мифология, сформировавшая наше сознание
Пер. с англ. Ю. Агаповой. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. — 304 с. : ил. — (Мифология, сформировавшая наше сознание).
ISBN 978-5-00195-911-3
Ричард Бакстон - Греческая мифология, сформировавшая наше сознание – Содержание
Введение. Неисчерпаемый источник
Глава 1. Прометей
Глава 2. Медея
Глава 3. Дедал и Икар
Глава 4. Амазонки
Глава 5. Эдип
Глава 6. Суд Париса
Глава 7. Подвиги Геракла
Глава 8. Орфей и Эвридика
Глава 9. Заключение
Благодарности
Источники иллюстраций
Список библиографических сокращений
Примечания
Вклейка
