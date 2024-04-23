Балыбердин Александр - В поисках Живой школы

Сначала я хотел сопроводить этот цикл статей подзаголовком «курс на расцерковление», поставив в конце жирный знак вопроса и уже приготовившись услышать, что автор напрасно сгущает краски. Поскольку со времени принятия в январе 1918 года известного всем Декрета, еще не было столь благоприятного времени, как сегодня, когда Школа и Церковь были настолько близки и сотрудничали.

При этом на Вятской земле еще в 1998 году удалось осуществить то, о чем в других регионах по-прежнему только мечтают – создать православную гимназию, одним из учредителей которой стала администрация города. В чем, впрочем, нет ничего необычного. Поскольку, в соответствии с действующей Конституцией и законами, православные родители имеют право воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями, а государство – направить их налоги на содержание подобных школ. Было бы желание! А Вы говорите «курс на расцерковление»!

Как говорят на Вятке, «так-то оно так». Вот только по всей стране подобных школ «раз, два и обчелся». Несмотря на все их успехи в ЕГЭ и воспитании учащихся, о важности которого в последнее время так много говорится с самых высоких трибун. Почему же система образования не спешит обобщить их опыт, а священники и учителя, работающие в православных школах, признаются, что результаты работы радуют не всегда? Отчего, порой, опускаются руки, и хочется уйти в обычную школу, где никто не ждет от тебя чудес.

Что не так со Школой? Почему православная педагогика по-прежнему остается в ней на положении падчерицы, хотя упомянутый выше Декрет давно утратил свою силу? Надо ли ждать перемен? Попытке ответить на эти вопросы посвящена настоящая статья. Однако, прежде, уместно спросить, откуда у автора интерес к теме и, главное, есть ли у него соответствующие знания и опыт? Судите сами.

Александр Балыбердин - В поисках Живой школы - Заметки священника

«Издательские решения», 2022. – 44 с.

ISBN 978-5-00-560364-7

Александр Балыбердин - В поисках Живой школы – Содержание

КУДА ИДЕТ И ВЕДЕТ ШКОЛА?

Вместо предисловия

Век живи, век учись!

Два пути

Семья. Церковь. Любовь

Шли, шли и пришли

Тренд на подготовку «электроников»

Педагогика слов

Педагогика любви

ШКОЛА: ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Вызов цифровизации

Если бы я выбирал школу

Программирование вместо воспитания

Монолог вместо диалога

Разговоры вместо дел

Где выход?

От программирования к воспитанию

От монолога к диалогу

От слов к делу

Простые советы

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

Очевидный ответ

Не только семинария

Если посмотреть по-новому

С кем поведешься

КРУГОМ ВРАГИ ИЛИ ЛОВУШКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

С повернутой назад головой

Кругом враги?

Выйти из осажденной крепости

КАКАЯ ШКОЛА НАМ НУЖНА?