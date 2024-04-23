Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Балыбердин Александр - В поисках Живой школы

Александр Балыбердин - В поисках Живой школы - Заметки священника
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, *Biographies Memoirs

Сначала я хотел сопроводить этот цикл статей подзаголовком «курс на расцерковление», поставив в конце жирный знак вопроса и уже приготовившись услышать, что автор напрасно сгущает краски. Поскольку со времени принятия в январе 1918 года известного всем Декрета, еще не было столь благоприятного времени, как сегодня, когда Школа и Церковь были настолько близки и сотрудничали.

При этом на Вятской земле еще в 1998 году удалось осуществить то, о чем в других регионах по-прежнему только мечтают – создать православную гимназию, одним из учредителей которой стала администрация города. В чем, впрочем, нет ничего необычного. Поскольку, в соответствии с действующей Конституцией и законами, православные родители имеют право воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями, а государство – направить их налоги на содержание подобных школ. Было бы желание! А Вы говорите «курс на расцерковление»!

Как говорят на Вятке, «так-то оно так». Вот только по всей стране подобных школ «раз, два и обчелся». Несмотря на все их успехи в ЕГЭ и воспитании учащихся, о важности которого в последнее время так много говорится с самых высоких трибун. Почему же система образования не спешит обобщить их опыт, а священники и учителя, работающие в православных школах, признаются, что результаты работы радуют не всегда? Отчего, порой, опускаются руки, и хочется уйти в обычную школу, где никто не ждет от тебя чудес.

Что не так со Школой? Почему православная педагогика по-прежнему остается в ней на положении падчерицы, хотя упомянутый выше Декрет давно утратил свою силу? Надо ли ждать перемен? Попытке ответить на эти вопросы посвящена настоящая статья. Однако, прежде, уместно спросить, откуда у автора интерес к теме и, главное, есть ли у него соответствующие знания и опыт? Судите сами.

Александр Балыбердин - В поисках Живой школы - Заметки священника

«Издательские решения», 2022. – 44 с.

ISBN 978-5-00-560364-7

Александр Балыбердин - В поисках Живой школы – Содержание

КУДА ИДЕТ И ВЕДЕТ ШКОЛА?

  • Вместо предисловия

  • Век живи, век учись!

  • Два пути

  • Семья. Церковь. Любовь

  • Шли, шли и пришли

  • Тренд на подготовку «электроников»

  • Педагогика слов

  • Педагогика любви

ШКОЛА: ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

  • Вызов цифровизации

  • Если бы я выбирал школу

  • Программирование вместо воспитания

  • Монолог вместо диалога

  • Разговоры вместо дел

  • Где выход?

  • От программирования к воспитанию

  • От монолога к диалогу

  • От слов к делу

  • Простые советы

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?

  • Очевидный ответ

  • Не только семинария

  • Если посмотреть по-новому

  • С кем поведешься

КРУГОМ ВРАГИ ИЛИ ЛОВУШКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

  • С повернутой назад головой

  • Кругом враги?

  • Выйти из осажденной крепости

КАКАЯ ШКОЛА НАМ НУЖНА?

  • От «Школы электроников» к «Живой школе»

  • С чего начать?

  • Путь к Живой школе

Views 387
Rating 5.0 / 5
Added 23.04.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books