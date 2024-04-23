Балыбердин Александр - В поисках Живой школы
Сначала я хотел сопроводить этот цикл статей подзаголовком «курс на расцерковление», поставив в конце жирный знак вопроса и уже приготовившись услышать, что автор напрасно сгущает краски. Поскольку со времени принятия в январе 1918 года известного всем Декрета, еще не было столь благоприятного времени, как сегодня, когда Школа и Церковь были настолько близки и сотрудничали.
При этом на Вятской земле еще в 1998 году удалось осуществить то, о чем в других регионах по-прежнему только мечтают – создать православную гимназию, одним из учредителей которой стала администрация города. В чем, впрочем, нет ничего необычного. Поскольку, в соответствии с действующей Конституцией и законами, православные родители имеют право воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями, а государство – направить их налоги на содержание подобных школ. Было бы желание! А Вы говорите «курс на расцерковление»!
Как говорят на Вятке, «так-то оно так». Вот только по всей стране подобных школ «раз, два и обчелся». Несмотря на все их успехи в ЕГЭ и воспитании учащихся, о важности которого в последнее время так много говорится с самых высоких трибун. Почему же система образования не спешит обобщить их опыт, а священники и учителя, работающие в православных школах, признаются, что результаты работы радуют не всегда? Отчего, порой, опускаются руки, и хочется уйти в обычную школу, где никто не ждет от тебя чудес.
Что не так со Школой? Почему православная педагогика по-прежнему остается в ней на положении падчерицы, хотя упомянутый выше Декрет давно утратил свою силу? Надо ли ждать перемен? Попытке ответить на эти вопросы посвящена настоящая статья. Однако, прежде, уместно спросить, откуда у автора интерес к теме и, главное, есть ли у него соответствующие знания и опыт? Судите сами.
Александр Балыбердин - В поисках Живой школы - Заметки священника
«Издательские решения», 2022. – 44 с.
ISBN 978-5-00-560364-7
Александр Балыбердин - В поисках Живой школы – Содержание
КУДА ИДЕТ И ВЕДЕТ ШКОЛА?
Вместо предисловия
Век живи, век учись!
Два пути
Семья. Церковь. Любовь
Шли, шли и пришли
Тренд на подготовку «электроников»
Педагогика слов
Педагогика любви
ШКОЛА: ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ
Вызов цифровизации
Если бы я выбирал школу
Программирование вместо воспитания
Монолог вместо диалога
Разговоры вместо дел
Где выход?
От программирования к воспитанию
От монолога к диалогу
От слов к делу
Простые советы
ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ ЦЕРКОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Очевидный ответ
Не только семинария
Если посмотреть по-новому
С кем поведешься
КРУГОМ ВРАГИ ИЛИ ЛОВУШКА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ
С повернутой назад головой
Кругом враги?
Выйти из осажденной крепости
КАКАЯ ШКОЛА НАМ НУЖНА?
От «Школы электроников» к «Живой школе»
С чего начать?
Путь к Живой школе
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